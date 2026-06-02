Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
01.06.2026, 19:23

Казахстанцам открыли новые «окна» в Европу: куда теперь можно улететь без пересадок

Казахстан значительно увеличивает количество международных авиамаршрутов, открывая для граждан прямые рейсы в Польшу, Турцию и на Кипр, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

О масштабном расширении авиасообщения сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Ерлан Жетыбаев на брифинге ведомства. Новые маршруты призваны не только упростить путешествия для туристов, но и укрепить торгово-экономические связи Казахстана с европейским регионом и Ближним Востоком.

Прямой коридор вглубь Европы: Алматы – Варшава

Одним из главных событий сезона стало расширение присутствия европейских перевозчиков на казахстанском рынке. Польская национальная авиакомпания LOT Polish Airlines официально связала регулярным сообщением южную столицу Казахстана и Варшаву. Первый рейс по маршруту Алматы — Варшава отправился уже 31 мая.

По информации МИД, полетная программа рассчитана на круглогодичный спрос, однако интенсивность рейсов будет меняться в зависимости от сезона:

  • В летний период: перелеты будут осуществляться 4 раза в неделю;

  • В зимний период: частота снизится до 3 раз в неделю.

Стоит отметить, что это не первый маршрут польского перевозчика в республике — LOT уже успешно выполняет регулярные рейсы между Варшавой и Астаной. Открытие второго направления из Алматы станет важнейшим шагом в развитии транспортной доступности и логистической взаимосвязанности между Казахстаном и Польшей.

Курортный сезон на Кипре: Air Astana летит в Ларнаку

Отличные новости ждут и любителей пляжного отдыха. Национальный перевозчик Air Astana открывает сразу два прямых направления на остров Кипр — в город Ларнака. Доступность курорта обеспечат как из столицы, так и из Алматы:

  • Из Астаны: старт полетов запланирован на 2 июня. Рейсы будут выполняться дважды в неделю.

  • Из Алматы: первый борт отправится 4 июня. Частота полетов также составит 2 раза в неделю — по четвергам и воскресеньям.

Представители МИД подчеркивают, что появление регулярного прямого сообщения с Кипром создаст мощный импульс для развития двустороннего туризма, гуманитарных связей, а также откроет новые инвестиционные и деловые возможности для казахстанского бизнеса.

Альтернативная Турция: прямые рейсы в Измир

Для тех, кто предпочитает турецкое побережье, но хочет открыть для себя новые регионы помимо привычной Антальи, авиакомпания SunExpress подготовила полетную программу на Эгейское море.

С 31 июля перевозчик запускает прямые регулярные рейсы по маршруту Алматы – Измир. Данное направление ориентировано на пик отпускного сезона:

  • Перелеты будут выполняться два раза в неделю.

  • Полетная программа продлится до конца октября.

Мнение МИД РК: Запуск этих авиалиний ориентирован на создание максимального комфорта и дополнительных возможностей для граждан Казахстана. Ожидается, что новые маршруты не только упростят логистику, но и положительно скажутся на стоимости авиабилетов за счет появления здоровой конкуренции на рынке международных перевозок.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь