Казахстанцам открыли новые «окна» в Европу: куда теперь можно улететь без пересадок

Казахстан значительно увеличивает количество международных авиамаршрутов, открывая для граждан прямые рейсы в Польшу, Турцию и на Кипр, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

О масштабном расширении авиасообщения сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Ерлан Жетыбаев на брифинге ведомства. Новые маршруты призваны не только упростить путешествия для туристов, но и укрепить торгово-экономические связи Казахстана с европейским регионом и Ближним Востоком.

Прямой коридор вглубь Европы: Алматы – Варшава

Одним из главных событий сезона стало расширение присутствия европейских перевозчиков на казахстанском рынке. Польская национальная авиакомпания LOT Polish Airlines официально связала регулярным сообщением южную столицу Казахстана и Варшаву. Первый рейс по маршруту Алматы — Варшава отправился уже 31 мая.

По информации МИД, полетная программа рассчитана на круглогодичный спрос, однако интенсивность рейсов будет меняться в зависимости от сезона:

В летний период: перелеты будут осуществляться 4 раза в неделю ;

В зимний период: частота снизится до 3 раз в неделю.

Стоит отметить, что это не первый маршрут польского перевозчика в республике — LOT уже успешно выполняет регулярные рейсы между Варшавой и Астаной. Открытие второго направления из Алматы станет важнейшим шагом в развитии транспортной доступности и логистической взаимосвязанности между Казахстаном и Польшей.

Курортный сезон на Кипре: Air Astana летит в Ларнаку

Отличные новости ждут и любителей пляжного отдыха. Национальный перевозчик Air Astana открывает сразу два прямых направления на остров Кипр — в город Ларнака. Доступность курорта обеспечат как из столицы, так и из Алматы:

Из Астаны: старт полетов запланирован на 2 июня . Рейсы будут выполняться дважды в неделю .

Из Алматы: первый борт отправится 4 июня. Частота полетов также составит 2 раза в неделю — по четвергам и воскресеньям.

Представители МИД подчеркивают, что появление регулярного прямого сообщения с Кипром создаст мощный импульс для развития двустороннего туризма, гуманитарных связей, а также откроет новые инвестиционные и деловые возможности для казахстанского бизнеса.

Альтернативная Турция: прямые рейсы в Измир

Для тех, кто предпочитает турецкое побережье, но хочет открыть для себя новые регионы помимо привычной Антальи, авиакомпания SunExpress подготовила полетную программу на Эгейское море.

С 31 июля перевозчик запускает прямые регулярные рейсы по маршруту Алматы – Измир. Данное направление ориентировано на пик отпускного сезона:

Перелеты будут выполняться два раза в неделю .

Полетная программа продлится до конца октября.