ГБО, тюнинг и переоборудование: в Казахстане кардинально изменили правила для автовладельцев

В Казахстане обновились правила выдачи свидетельств на переоборудование автомобилей и прицепов — теперь услуга полностью переведена в электронный формат, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: кадр YouTube

Цифровизация и бесплатный сервис: как теперь работает госуслуга

Министр внутренних дел Республики Казахстан подписал приказ, утверждающий новую редакцию Правил оказания важной для автовладельцев государственной услуги. Речь идет о выдаче свидетельств о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности.

Главное новшество — максимальная цифровизация процесса. Услуга оказывается территориальными подразделениями МВД абсолютно бесплатно как для физических, так и для юридических лиц. При этом личное посещение ведомства больше не требуется: прием документов и выдача готовых результатов теперь осуществляются исключительно через портал «цифрового правительства» (ПЦП).

Полный чек-лист: какие документы необходимы автовладельцу

Чтобы успешно подать электронную заявку и исключить риск автоматического отклонения, заявителю необходимо сформировать в «личном кабинете» следующий пакет документов:

Электронное заявление с обязательным согласием на сбор и обработку персональных данных.

Удостоверение личности и регистрационные данные (для граждан — цифровые документы, для компаний — сведения о государственной перерегистрации ЮЛ).

Официальное решение полиции: документ от территориального подразделения по организации дорожного движения, одобряющий саму возможность внесения изменений.

Протокол безопасности: заключение экспертов, подтверждающее, что конструкция машины после модернизации осталась безопасной для дорожного движения.

Диагностическая карта: свежий талон техосмотра, пройденного уже после модификации авто, подтверждающий соответствие строгим техническим регламентам.

Регламент проверки: 2 дня на верификацию и поиск в базах угнанных авто

После отправки заявки уполномоченные органы полиции приступают к жесткой проверке. На первый этап — верификацию данных и сверку электронного заявления на предмет ошибок — сотрудникам МВД отводится ровно два рабочих дня.

Важная деталь: Параллельно с юридической проверкой документов полиция проводит комплексную проверку самого заявителя и автомобиля по специализированным базам данных. Машину детально проверяют на нахождение в розыске, а также на наличие любых судебных запретов, арестов или ограничений на совершение регистрационных действий.

Если проверка прошла успешно, в «личный кабинет» заявителя направляется электронный документ, заверенный официальной электронной цифровой подписью (ЭЦП) ведомства.

Шесть причин, почему МВД может отказать в выдаче свидетельства

В новых правилах четко регламентирован перечень оснований, на которых ведомство может вынести отрицательное решение. Автовладельцу откажут, если:

В поданных документах или анкетах обнаружена недостоверная информация. Технические параметры автомобиля или представленные материалы не соответствуют законодательным актам РК. Получен отрицательный ответ от смежных госорганов или экспертных организаций (например, провалена экспертиза безопасности). В отношении автовладельца есть законное решение суда, запрещающее данный вид деятельности. Суд лишил заявителя специального права, связанного с получением этой госуслуги. Заявитель отказался дать согласие на доступ к своим персональным данным ограниченного доступа.

Если водитель считает, что отказ был вынесен неправомерно, новые правила также предусматривают четкий и прозрачный порядок официального обжалования действий или бездействия сотрудников полиции.