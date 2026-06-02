В Казахстане запустили уникальную ипотеку на новостройки без лишних залогов

Казахстанцам стала доступна новая ипотечная программа для приобретения квартир на первичном рынке. Проект «Орда Аймақ Плюс» ориентирован на региональные новостройки и предлагает финансирование по ставке от 10,9% годовых, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Новый игрок на рынке доступного жилья в РК

Жилищный сектор Казахстана получил долгожданную альтернативу коммерческим банковским продуктам. Единый оператор жилищного строительства — Казахстанская жилищная компания (КЖК) — официально объявил о запуске новой региональной ипотечной инициативы под названием «Орда Аймақ Плюс».

Главный акцент новой программы сделан на доступность и прозрачность. Оператор КЖК, входящий в структуру крупнейшего государственного института развития — национального управляющего холдинга «Байтерек», ставит перед собой цель оживить строительный сектор в регионах республики и предоставить гражданам реальную возможность приобрести современное первичное жилье на выгодных условиях.

Подробный разбор: ключевые параметры «Орда Аймақ Плюс»

Финансовые условия новой программы выглядят значительно привлекательнее стандартных коммерческих займов, предлагаемых банками второго уровня Казахстана. Эксперты уже отмечают, что запуск программы может существенно повысить спрос на квартиры на этапе котлована.

Основные экономические показатели ипотеки:

Процентная ставка: варьируется в диапазоне от 10.9% до 14.9% годовых. При этом годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ) составляет от 11.7% до 16.2% , в зависимости от первоначального взноса и платежеспособности клиента.

Первоначальный взнос: фиксированный порог начинается от 20% от общей стоимости выбранной недвижимости.

Финансовый лимит: максимальный размер выдаваемого кредита может достигать внушительных 75 миллионов тенге .

Период кредитования: долгосрочные обязательства можно распределить на срок до 20 лет (240 месяцев).

Уникальные преференции: залог и созаемщики

Одним из главных барьеров для казахстанцев при покупке строящегося жилья всегда выступала необходимость предоставления дополнительного обеспечения. Программа «Орда Аймақ Плюс» полностью решает эту проблему благодаря гибким юридическим механизмам.

Во-первых, заемщикам не требуется искать дополнительный залог в виде старой квартиры или родительского дома. В качестве полноценного обеспечения по кредиту выступает именно та квартира, которая приобретается в строящемся жилом комплексе.

Во-вторых, программа лояльна к подтверждению доходов. Если личного заработка потенциального покупателя не хватает для одобрения желаемой суммы, к договору разрешено привлекать созаемщиков (близких родственников или третьих лиц), что значительно повышает шансы на одобрение заявки.

Защита дольщиков и география программы

Ключевая особенность продукта — его строгая региональная направленность и безопасность. Программа создана специально для развития областей Казахстана, поэтому она не распространяется на три мегаполиса страны (Астану, Алматы и Шымкент).

Приобрести квадратные метры можно исключительно в тех объектах, которые получили официальную гарантию Казахстанской жилищной компании. Для покупателя это выступает абсолютным щитом безопасности: даже в случае непредвиденных проблем или банкротства строительной компании КЖК берет на себя обязательства полностью достроить дом и передать ключи владельцам.

Где уже можно купить квартиру по новой ипотеке?

На текущий момент программа работает в пилотном режиме на базе первых одобренных объектов. Сейчас казахстанцы уже могут подать заявку и выбрать жилье в современном ЖК «Престиж» в городе Усть-Каменогорск.

В пресс-службе КЖК подчеркивают, что это лишь первый шаг. В самое ближайшее время к «Орда Аймақ Плюс» будут подключены десятки других жилых комплексов по всем регионам Казахстана, проходящих сейчас процедуру андеррайтинга и проверки надежности. Получить детальную консультацию по сбору документов и подаче заявок граждане могут напрямую в специализированном колл-центре оператора.