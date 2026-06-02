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02.06.2026, 07:45

Два года без иностранной еды? Каких продуктов могут лишиться госзакупки в Казахстане

Новости Казахстана 0 1 056

В Казахстане хотят временно ограничить участие иностранных поставщиков продуктов питания в государственных закупках. Соответствующий проект постановления Министерства сельского хозяйства вынесен на общественное обсуждение и может действовать в течение двух лет, сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.

Фото: «Комсомольская правда» / PhotoXPress.ru
Фото: «Комсомольская правда» / PhotoXPress.ru

Импортные продукты могут исключить из госзакупок

Министерство сельского хозяйства Казахстана предложило ввести двухлетние ограничения на участие иностранных производителей продовольствия в государственных закупках. Соответствующий проект постановления опубликован для публичного обсуждения.

Согласно документу, право поставлять продукты питания для государственных нужд планируется предоставить преимущественно отечественным производителям, включенным в специальный реестр казахстанских товаропроизводителей.

Предполагается, что такая мера позволит усилить поддержку местного бизнеса, стимулировать развитие агропромышленного комплекса и увеличить долю продукции казахстанского производства на внутреннем рынке.

Исключения предусмотрены

Вместе с тем предлагаемые ограничения не будут распространяться на товары, которые не производятся на территории Казахстана.

Это означает, что государственные учреждения и организации смогут продолжать закупать за рубежом продукцию, не имеющую отечественных аналогов либо не выпускаемую в достаточных объемах внутри страны.

Таким образом власти намерены сохранить бесперебойное обеспечение государственных нужд и избежать дефицита отдельных видов продукции.

Что изменится для поставщиков

Если инициатива будет одобрена, участие в государственных закупках продуктов питания смогут принимать компании, официально подтвержденные как казахстанские производители и включенные в соответствующий реестр.

Подобный подход уже применяется в ряде отраслей экономики для поддержки местного производства и повышения конкурентоспособности отечественных предприятий.

Эксперты отмечают, что ограничения могут создать дополнительные возможности для казахстанских производителей продуктов питания, однако одновременно повлияют на уровень конкуренции среди поставщиков.

Документ вынесли на общественное обсуждение

На данный момент проект постановления находится на стадии публичного обсуждения. Все заинтересованные стороны могут ознакомиться с документом и представить свои предложения или замечания.

Обсуждение продлится до 15 июня. После завершения этой процедуры проект будет рассмотрен в установленном порядке, после чего власти примут решение о его дальнейшем утверждении и возможном введении в действие.

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