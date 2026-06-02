Фестиваль, экскурсии и подарки: как «Казахмыс» отметил День защиты детей

Корпорация «Казахмыс» провела масштабные праздничные и благотворительные мероприятия в Жезказгане, Сатпаеве и Балхаше в честь Международного дня защиты детей, сообщает Lada.kz.

Фото: пресс-служба ТОО "Корпорация Казахмыс"

Грандиозный фестиваль под названием «Ұлы Бала Fest – Балалық шаққа саяхат» объединил тысячи юных казахстанцев и их родителей, став ярким стартом сезона летних каникул. Организаторы подготовили для жителей моногородов насыщенную интерактивную программу, которая включила в себя как развлекательные, так и образовательные форматы.

Развлечения, творчество и семейные ценности

Главные городские площади и парковые зоны Жезказгана, Сатпаева и Балхаша на день превратились в масштабные развлекательные локации. Программа фестиваля была выстроена таким образом, чтобы укрепить семейные ценности и дать возможность родителям провести качественное время со своими детьми.

В рамках «Ұлы Бала Fest» для гостей функционировали:

Интерактивные игровые зоны с профессиональными аниматорами;

Творческие мастер-классы, где дети могли освоить новые прикладные навыки;

Спортивные площадки, конкурсы и эстафеты для любителей активного отдыха;

Сценические площадки с концертными номерами.



Промышленный туризм: дети увидели рабочие места своих родителей

Уникальной частью праздника стали индустриальные экскурсии, организованные для детей сотрудников «Казахмыса». Подрастающее поколение смогло изнутри увидеть масштаб горно-металлургической промышленности Казахстана в Жезказгане, Балхаше и Караганде.

Юные экскурсанты посетили ключевые промышленные объекты корпорации:

Нурказганскую обогатительную фабрику;

Производственную площадку в Конырате;

Литейно-механический завод и ведущие ремонтно-механические подразделения.

В ходе туров школьники не просто познакомились с современными технологиями и сложными производственными процессами, но и получили представление о рабочих профессиях своих родителей, что играет важную роль в ранней профориентации.

Благотворительность и системная забота о сиротах

Особый акцент в праздничные дни был сделан на поддержке детей, оставшихся без попечения родителей. Представители «Казахмыса» навестили воспитанников детских домов в Жезказгане.

Для ребят устроили отдельное анимационное шоу, вручили памятные подарки и организовали сладкий стол. Как подчеркнули в компании, подобные акции не являются разовыми — это часть долгосрочной системной работы по поддержке уязвимых слоев населения в регионах присутствия холдинга.

Стартует сезон летнего отдыха: более 1200 путевок для школьников

Празднование 1 июня фактически ознаменовало старт масштабной летней оздоровительной кампании «Казахмыса». Уже с 7 июня начинается первый сезон в лучших детских лагерях Казахстана.

В текущем 2026 году компания полностью профинансирует и обеспечит летний отдых для более чем 1 200 детей своих сотрудников.

Для отдыхающих разработана специальная комплексная программа, которая включает спортивные секции, образовательные интенсивы и творческие кружки, направленные на укрепление здоровья и развитие полезных навыков.

Миллионы на здоровье: реабилитационная программа «Казахмыса»

Забота о подрастающем поколении в корпорации выходит далеко за рамки праздничных дат. Одним из важнейших векторов социальной политики остается медицинская помощь детям, нуждающимся в специализированном лечении.

С января 2026 года в рамках внутренней программы детской реабилитации квалифицированное восстановительное лечение уже получили 54 ребенка. Общий объем финансирования этого направления только за первые месяцы текущего года составил 31 миллион тенге.

Справка: Данный благотворительный проект был запущен в 2020 году. За шесть лет его существования высокотехнологичную медицинскую помощь и реабилитацию получили более 1 000 тяжелобольных детей из Жезказгана, Сатпаева и Балхаша.

Инвестиции в подрастающее поколение, развитие медицины, образования и детского досуга остаются стратегическим приоритетом «Казахмыса». Корпорация продолжит системно внедрять социальные проекты, улучшающие качество жизни семей металлургов и горняков, обеспечивая стабильное развитие всего региона.