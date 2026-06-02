С днём рождения, первый на планете! Космическому сердцу Казахстана — 71 год!

Легендарный космодром Байконур, ставший первыми космическими воротами человечества, отмечает очередную годовщину со дня своего основания, сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.
Официальной датой рождения Научно-исследовательского испытательного полигона №5 (НИИП №5) Министерства обороны СССР считается 2 июня 1955 года. Именно в этот день директивой Генштаба была утверждена организационно-штатная структура будущего космодрома и сформирован его штаб.
Однако отправная точка в документах была поставлена чуть раньше. 12 февраля 1955 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР подписали строго засекреченное постановление. Стране требовался принципиально новый комплекс для испытаний передовой ракетной техники и, в первую очередь, первой советской межконтинентальной баллистической ракеты Р-7, создаваемой под руководством Сергея Королева.
Государственная комиссия провела масштабную рекогносцировку нескольких регионов Советского Союза. Выбор пал на пустынный район Кызылординской области Казахской ССР вблизи железнодорожной станции Тюра-Там. Локация обладала уникальным набором преимуществ:
Географический фактор: Близость к экватору позволяла эффективно использовать скорость вращения Земли при запусках.
Безопасность: Малонаселенная полупустынная местность минимизировала риски при падении отделяемых ступеней ракет.
Инфраструктура: Наличие важнейшей транспортной артерии (железной дороги) и близость крупной реки Сырдарьи.
Климат: Более 300 солнечных дней в году создавали идеальные условия для наблюдения за пусками.
Для соблюдения строжайшей секретности объекту присвоили кодовое имя «Тайга». В ведомственной переписке его также именовали Южным или Казалинским полигоном. Первые отряды военных строителей прибыли на станцию Тюра-Там в лютые январские морозы 1955 года. Руководить беспрецедентной стройкой доверили опытному генерал-майору инженерных войск Георгию Шубникову.
Подвиг в пустыне: Работы велись в экстремальных климатических условиях. Летом степь раскалялась до +45 °C, а зимой промерзала под ледяными ветрами до -30 °C.
Первое время строители жили в палатках и землянках. Несмотря на полное отсутствие опыта возведения подобных объектов, темпы были поразительными:
Круглосуточный режим работы позволил уже через четыре месяца сдать первый стартовый комплекс под монтаж оборудования.
Для возведения первой «стартовой площадки» рабочие переместили около миллиона кубометров грунта и уложили более 30 тысяч кубических метров бетона.
Одновременно со стартовыми позициями рос жилой поселок испытателей — Заря (позже переименованный в Ленинск, а с 1995 года получивший официальное имя Байконур).
Уже к декабрю 1956 года ключевые объекты первой очереди были завершены, а в мае 1957 года государственная комиссия приняла стартовый комплекс. 15 мая состоялся первый пуск ракеты Р-7.
Хроника первых триумфов:
1955 год — Начало строительства в степи
1957 год — Запуск первого искусственного спутника Земли
1961 год — Исторический полет Юрия Гагарина на корабле «Восток»
Мало кто знает, что привычное всему миру название «Байконур» изначально было частью масштабной операции по дезинформации зарубежных разведок. Настоящий поселок Байконыр (Байконур) находится в 350 километрах севернее Тюра-Тама. Там советские спецслужбы построили полноценный «мнимый» космодром с деревянными макетами стартовых установок.
Все официальные сообщения в советских СМИ маркировались именно этим географическим названием. Постепенно имя «Байконур» намертво закрепилось за настоящим 5-м НИИП, который после полета Юрия Гагарина получил это имя официально.
За десятилетия советской истории космодром стал отправной точкой для аппаратов, достигших Луны, Венеры и Марса, а также легендарных станций «Салют» и «Мир». За свои заслуги комплекс был отмечен тремя высшими государственными орденами.
С распадом СССР в 1991 planetary-масштабный комплекс перешел в собственность суверенной Республики Казахстан. Чтобы сохранить уникальную инфраструктуру, в 1994 году между Россией и Казахстаном было подписано соглашение об аренде.
Срок аренды: до 2050 года.
Стоимость аренды: 115 миллионов долларов ежегодно выплачивается Российской Федерацией.
С середины 1990-х годов космодром планомерно перешел от военного ведомства под управление гражданских авиакосмических структур. Сегодня здесь активно реализуются совместные проекты, включая программу «Байтерек». Важной вехой модернизации стал успешный запуск новейшей ракеты-носителя «Союз-5» со стартовой площадки №45, состоявшийся 30 апреля 2026 года.
Под руководством Сергея Мочалова (возглавляет космодром с 2021 года) Байконур остается одним из самых загруженных и эффективных космических портов мира. Он обеспечивает выполнение всех пилотируемых миссий и выведение аппаратов на геостационарные орбиты.
|Параметр инфраструктуры
|Масштаб объекта
|Общая площадь комплекса
|6 717 кв. км
|Действующие стартовые комплексы
|5 единиц
|Монтажно-испытательные корпуса
|13 (включают 34 техкомплекса)
|Железнодорожные пути / Автодороги
|470 км / 1 281 км
|Линии электропередачи / Линии связи
|6 610 км / 2 784 км
|Аэродромы класса «А»
|2 («Крайний» и «Юбилейный»)
За всю историю существования космической гавани отсюда было выполнено свыше 1500 орбитальных пусков, а в космическое пространство выведено более 2000 искусственных аппаратов. Сегодня жизнедеятельность этого гигантского научно-технического полигона обеспечивают более 10 тысяч высококлассных специалистов.
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