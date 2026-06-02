С днём рождения, первый на планете! Космическому сердцу Казахстана — 71 год!

Легендарный космодром Байконур, ставший первыми космическими воротами человечества, отмечает очередную годовщину со дня своего основания, сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.

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От секретного приказа до мировой известности

Официальной датой рождения Научно-исследовательского испытательного полигона №5 (НИИП №5) Министерства обороны СССР считается 2 июня 1955 года. Именно в этот день директивой Генштаба была утверждена организационно-штатная структура будущего космодрома и сформирован его штаб.

Однако отправная точка в документах была поставлена чуть раньше. 12 февраля 1955 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР подписали строго засекреченное постановление. Стране требовался принципиально новый комплекс для испытаний передовой ракетной техники и, в первую очередь, первой советской межконтинентальной баллистической ракеты Р-7, создаваемой под руководством Сергея Королева.

Почему именно Тюра-Там?

Государственная комиссия провела масштабную рекогносцировку нескольких регионов Советского Союза. Выбор пал на пустынный район Кызылординской области Казахской ССР вблизи железнодорожной станции Тюра-Там. Локация обладала уникальным набором преимуществ:

Географический фактор: Близость к экватору позволяла эффективно использовать скорость вращения Земли при запусках.

Безопасность: Малонаселенная полупустынная местность минимизировала риски при падении отделяемых ступеней ракет.

Инфраструктура: Наличие важнейшей транспортной артерии (железной дороги) и близость крупной реки Сырдарьи.

Климат: Более 300 солнечных дней в году создавали идеальные условия для наблюдения за пусками.

Строительство на пределе возможностей: проект «Тайга»

Для соблюдения строжайшей секретности объекту присвоили кодовое имя «Тайга». В ведомственной переписке его также именовали Южным или Казалинским полигоном. Первые отряды военных строителей прибыли на станцию Тюра-Там в лютые январские морозы 1955 года. Руководить беспрецедентной стройкой доверили опытному генерал-майору инженерных войск Георгию Шубникову.

Подвиг в пустыне: Работы велись в экстремальных климатических условиях. Летом степь раскалялась до +45 °C, а зимой промерзала под ледяными ветрами до -30 °C.

Первое время строители жили в палатках и землянках. Несмотря на полное отсутствие опыта возведения подобных объектов, темпы были поразительными:

Круглосуточный режим работы позволил уже через четыре месяца сдать первый стартовый комплекс под монтаж оборудования. Для возведения первой «стартовой площадки» рабочие переместили около миллиона кубометров грунта и уложили более 30 тысяч кубических метров бетона. Одновременно со стартовыми позициями рос жилой поселок испытателей — Заря (позже переименованный в Ленинск, а с 1995 года получивший официальное имя Байконур).

Уже к декабрю 1956 года ключевые объекты первой очереди были завершены, а в мае 1957 года государственная комиссия приняла стартовый комплекс. 15 мая состоялся первый пуск ракеты Р-7.

Хроника первых триумфов: 1955 год — Начало строительства в степи 1957 год — Запуск первого искусственного спутника Земли 1961 год — Исторический полет Юрия Гагарина на корабле «Восток»

Космическая мистификация века

Мало кто знает, что привычное всему миру название «Байконур» изначально было частью масштабной операции по дезинформации зарубежных разведок. Настоящий поселок Байконыр (Байконур) находится в 350 километрах севернее Тюра-Тама. Там советские спецслужбы построили полноценный «мнимый» космодром с деревянными макетами стартовых установок.

Все официальные сообщения в советских СМИ маркировались именно этим географическим названием. Постепенно имя «Байконур» намертво закрепилось за настоящим 5-м НИИП, который после полета Юрия Гагарина получил это имя официально.

Новая эпоха: от советского полигона к международной аренде

За десятилетия советской истории космодром стал отправной точкой для аппаратов, достигших Луны, Венеры и Марса, а также легендарных станций «Салют» и «Мир». За свои заслуги комплекс был отмечен тремя высшими государственными орденами.

С распадом СССР в 1991 planetary-масштабный комплекс перешел в собственность суверенной Республики Казахстан. Чтобы сохранить уникальную инфраструктуру, в 1994 году между Россией и Казахстаном было подписано соглашение об аренде.

Срок аренды: до 2050 года.

Стоимость аренды: 115 миллионов долларов ежегодно выплачивается Российской Федерацией.

С середины 1990-х годов космодром планомерно перешел от военного ведомства под управление гражданских авиакосмических структур. Сегодня здесь активно реализуются совместные проекты, включая программу «Байтерек». Важной вехой модернизации стал успешный запуск новейшей ракеты-носителя «Союз-5» со стартовой площадки №45, состоявшийся 30 апреля 2026 года.

Байконур сегодня: мега-комплекс в цифрах

Под руководством Сергея Мочалова (возглавляет космодром с 2021 года) Байконур остается одним из самых загруженных и эффективных космических портов мира. Он обеспечивает выполнение всех пилотируемых миссий и выведение аппаратов на геостационарные орбиты.

Параметр инфраструктуры Масштаб объекта Общая площадь комплекса 6 717 кв. км Действующие стартовые комплексы 5 единиц Монтажно-испытательные корпуса 13 (включают 34 техкомплекса) Железнодорожные пути / Автодороги 470 км / 1 281 км Линии электропередачи / Линии связи 6 610 км / 2 784 км Аэродромы класса «А» 2 («Крайний» и «Юбилейный»)

За всю историю существования космической гавани отсюда было выполнено свыше 1500 орбитальных пусков, а в космическое пространство выведено более 2000 искусственных аппаратов. Сегодня жизнедеятельность этого гигантского научно-технического полигона обеспечивают более 10 тысяч высококлассных специалистов.