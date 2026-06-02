Опубликован черный список регионов РК, где люди рискуют жизнью

В Казахстане назвали регионы и отрасли, где работодатели чаще всего утаивают факты ЧП на рабочих местах, оставляя пострадавших граждан без социальных выплат, сообщает Lada.kz.

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Проблема теневого травматизма на предприятиях республики достигла критической отметки. Работодатели идут на сознательные нарушения, чтобы избежать ответственности и проверок. Глава Министерства труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев и министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов озвучили свежую статистику нарушений, а также анонсировали масштабную цифровую облаву на недобросовестный бизнес.

Антирейтинг регионов: где скрывают ЧП чаще всего

По официальным данным Министерства труда, только на 1 мая текущего года в Казахстане было официально выявлено и доказано 39 фактов намеренного сокрытия производственного травматизма.

География нарушений распределилась следующим образом:

Атырауская область — 10 подтвержденных случаев (абсолютный лидер антирейтинга);

Астана — 7 фактов;

Акмолинская область — 6 фактов.

Если рассматривать проблему через призму отраслей экономики, то наибольшее число скрытых инцидентов фиксируется в сфере услуг (18 случаев). На втором месте с равными долями находятся строительный сектор и обрабатывающая промышленность — там задокументировано по 5 попыток утаить ЧП.

Чем это грозит рабочим? Глава Минтруда Аскарбек Ертаев подчеркнул, что сокрытие несчастных случаев бьет в первую очередь по простым казахстанцам. Люди оказываются социально незащищенными: они теряют гарантированные государством социальные выплаты и не могут получить компенсации на лечение и реабилитацию из-за отсутствия официальных документов о травме.

Полмиллиона казахстанцев работают в опасных условиях

Проблема усугубляется тем, что колоссальное количество граждан ежедневно рискует здоровьем на опасных объектах. По информации ведомства, во вредных и опасных для жизни условиях труда в Казахстане сегодня заняты 479 тысяч человек.

Основной удар принимает на себя промышленный сектор — на него приходится 61% от общего числа «вредников»:

Горнодобывающая промышленность: 173 тыс. сотрудников.

Обрабатывающий сектор: 122 тыс. сотрудников.

Снабжение электроэнергией и газом: 40 тыс. человек (8,5%).

В региональном разрезе по числу работников на опасных производствах лидирует Карагандинская область (84 тыс. человек). За ней следуют Павлодарская (57 тыс.), а также Мангистауская и Восточно-Казахстанская области (по 43 тыс. сотрудников в каждой).

Тотальные проверки МЧС: штрафы выросли в 10 раз

Министерство по чрезвычайным ситуациям перешло к радикальным мерам контроля. Глава МЧС Чингис Аринов сообщил, что с начала года ведомство проверило в 2,5 раза больше предприятий, чем за аналогичный период прошлого года.

Масштаб халатности бизнеса оказался пугающим — инспекторы выявили более 10 тысяч грубых нарушений правил безопасности.

Реакция властей последовала незамедлительно:

К административной ответственности привлечены 523 сотрудника и руководителя разного уровня.

Сумма штрафов взлетела в 10 раз — с 6 млн до 62 млн тенге .

Работа более 600 объектов и технических устройств была официально приостановлена из-за прямой угрозы жизни и здоровью людей.

При этом в МЧС признают: некоторые недобросовестные владельцы заводов и объектов игнорируют запреты судов и проверяющих органов, продолжая эксплуатировать опасную технику «вчерную». В отношении таких предпринимателей сейчас готовятся дополнительные жесткие меры пресечения.

Цифровой контроль: как Минтруда и МЧС изменят систему

Власти намерены полностью исключить человеческий фактор и автоматизировать выявление нарушений. До конца текущего года правительство планирует реализовать три ключевых шага:

Проактивные уведомления: Государственные информационные системы будут автоматически анализировать данные предприятий. Если система увидит аномалии или риски нарушений, работодатель тут же получит автоматическое предупреждение. Обязательное страхование: В планах Минтруда — увеличить охват предприятий договорами обязательного страхования работников от несчастных случаев до 130 тысяч организаций. Платформа «е-ТЖМ»: МЧС разрабатывает единую цифровую экосистему, которая объединит в себе полный учет всех опасных производственных объектов страны, базу данных по авариям и инновационные инструменты для прогнозирования рисков.

Целевые ориентиры властей: Снизить коэффициент смертности на производстве до показателя 0,31 на 1 тысячу работников, а также сократить уровень скрытого травматизма до жесткого соотношения: не более одного скрытого случая на 14 официально зарегистрированных ЧП.