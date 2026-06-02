Опубликован черный список регионов РК, где люди рискуют жизнью

В Казахстане назвали регионы и отрасли, где работодатели чаще всего утаивают факты ЧП на рабочих местах, оставляя пострадавших граждан без социальных выплат, сообщает Lada.kz.
Проблема теневого травматизма на предприятиях республики достигла критической отметки. Работодатели идут на сознательные нарушения, чтобы избежать ответственности и проверок. Глава Министерства труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев и министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов озвучили свежую статистику нарушений, а также анонсировали масштабную цифровую облаву на недобросовестный бизнес.
По официальным данным Министерства труда, только на 1 мая текущего года в Казахстане было официально выявлено и доказано 39 фактов намеренного сокрытия производственного травматизма.
География нарушений распределилась следующим образом:
Атырауская область — 10 подтвержденных случаев (абсолютный лидер антирейтинга);
Астана — 7 фактов;
Акмолинская область — 6 фактов.
Если рассматривать проблему через призму отраслей экономики, то наибольшее число скрытых инцидентов фиксируется в сфере услуг (18 случаев). На втором месте с равными долями находятся строительный сектор и обрабатывающая промышленность — там задокументировано по 5 попыток утаить ЧП.
Чем это грозит рабочим? Глава Минтруда Аскарбек Ертаев подчеркнул, что сокрытие несчастных случаев бьет в первую очередь по простым казахстанцам. Люди оказываются социально незащищенными: они теряют гарантированные государством социальные выплаты и не могут получить компенсации на лечение и реабилитацию из-за отсутствия официальных документов о травме.
Проблема усугубляется тем, что колоссальное количество граждан ежедневно рискует здоровьем на опасных объектах. По информации ведомства, во вредных и опасных для жизни условиях труда в Казахстане сегодня заняты 479 тысяч человек.
Основной удар принимает на себя промышленный сектор — на него приходится 61% от общего числа «вредников»:
Горнодобывающая промышленность: 173 тыс. сотрудников.
Обрабатывающий сектор: 122 тыс. сотрудников.
Снабжение электроэнергией и газом: 40 тыс. человек (8,5%).
В региональном разрезе по числу работников на опасных производствах лидирует Карагандинская область (84 тыс. человек). За ней следуют Павлодарская (57 тыс.), а также Мангистауская и Восточно-Казахстанская области (по 43 тыс. сотрудников в каждой).
Министерство по чрезвычайным ситуациям перешло к радикальным мерам контроля. Глава МЧС Чингис Аринов сообщил, что с начала года ведомство проверило в 2,5 раза больше предприятий, чем за аналогичный период прошлого года.
Масштаб халатности бизнеса оказался пугающим — инспекторы выявили более 10 тысяч грубых нарушений правил безопасности.
Реакция властей последовала незамедлительно:
К административной ответственности привлечены 523 сотрудника и руководителя разного уровня.
Сумма штрафов взлетела в 10 раз — с 6 млн до 62 млн тенге.
Работа более 600 объектов и технических устройств была официально приостановлена из-за прямой угрозы жизни и здоровью людей.
При этом в МЧС признают: некоторые недобросовестные владельцы заводов и объектов игнорируют запреты судов и проверяющих органов, продолжая эксплуатировать опасную технику «вчерную». В отношении таких предпринимателей сейчас готовятся дополнительные жесткие меры пресечения.
Власти намерены полностью исключить человеческий фактор и автоматизировать выявление нарушений. До конца текущего года правительство планирует реализовать три ключевых шага:
Проактивные уведомления: Государственные информационные системы будут автоматически анализировать данные предприятий. Если система увидит аномалии или риски нарушений, работодатель тут же получит автоматическое предупреждение.
Обязательное страхование: В планах Минтруда — увеличить охват предприятий договорами обязательного страхования работников от несчастных случаев до 130 тысяч организаций.
Платформа «е-ТЖМ»: МЧС разрабатывает единую цифровую экосистему, которая объединит в себе полный учет всех опасных производственных объектов страны, базу данных по авариям и инновационные инструменты для прогнозирования рисков.
Целевые ориентиры властей: Снизить коэффициент смертности на производстве до показателя 0,31 на 1 тысячу работников, а также сократить уровень скрытого травматизма до жесткого соотношения: не более одного скрытого случая на 14 официально зарегистрированных ЧП.
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