Узаконенный грабеж или лень: почему половина Казахстана сознательно переплачивает за отопление

Жители многоквартирных домов могут сократить свои расходы на отопление более чем наполовину, установив общедомовой прибор учета тепловой энергии (ОПУТЭ). Наглядный пример Караганды показал, что реальная экономия по квитанциям доходит до 74%, однако тысячи собственников до сих пор добровольно отказываются от такой выгоды, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: gov.kz

Норматив против факта: за что мы переплачиваем тепловикам

Согласно официальным данным проектного офиса МЭКС, ключевым условием для снижения коммунальных платежей является перевод многоэтажки на фиксацию фактического потребления ресурсов. В акимате Караганды — города, ставшего одним из лидеров по цифровизации ЖКХ, — подробно объяснили, как работает этот механизм.

Когда в жилом комплексе отсутствует ОПУТЭ, энергоснабжающая организация производит расчеты на основе усредненных государственных нормативов. В таком сценарии потребителю приходится оплачивать фиксированный объем гигакалорий, независимо от погоды за окном и реальной температуры внутри комнат. По сути, жильцы платят даже за те потери тепла, которые происходят на пути к дому или из-за «обогрева улицы» через открытые окна.

Установленный и официально введенный в эксплуатацию счетчик кардинально меняет правила игры. Он с точностью до единицы фиксирует объемы зашедшего в здание теплоносителя, полностью блокируя возможность приписок и необоснованного завышения сумм в квитанциях со стороны монополистов.

Впечатляющая математика: реальные примеры экономии в цифрах

Чтобы продемонстрировать разницу наглядно, коммунальные службы Караганды, где приборами учета уже оснащено 95% пригодного жилфонда (2 595 домов из 2 734), провели детальный сравнительный анализ расходов за прошедший отопительный сезон (осень 2025 — весна 2026 года). Результаты оказались более чем убедительными:

Однокомнатные квартиры (40,7 кв. м): владельцы жилья в домах без счетчика за шесть месяцев зимы суммарно заплатили около 61 660 тенге (примерно 7,6 тыс. тенге ежемесячно). В то же время их соседи из домов с работающим ОПУТЭ отдали за аналогичный период всего 22 798 тенге. Чистая экономия превысила 63%. Двухкомнатные квартиры (60 кв. м): плата по нормативу за отопительный сезон составила около 91 000 тенге. При наличии прибора учета сумма упала до 23 400 тенге, что сберегло в семейном бюджете рекордные 74% средств. Трехкомнатные квартиры (87,5 кв. м): нормативный тариф обошелся собственникам в 132,5 тыс. тенге, тогда как жильцы со счетчиком заплатили всего 61,5 тыс. тенге, сократив траты на 55%.

Аналитики подчеркивают: оставшиеся 5% карагандинских многоэтажек (139 зданий) пока остаются без счетчиков исключительно по причине технической непригодности самих объектов.

Умная автоматика: как усилить экономический эффект еще на 30%

Сам по себе ОПУТЭ — это лишь инструмент точного контроля. Для достижения максимального финансового эффекта специалисты рекомендуют совмещать узлы учета с автоматическими системами регулирования параметров теплоносителя.

Внедрение автоматического смесительного узла позволяет дому самостоятельно подстраиваться под климатические изменения. Система считывает температуру наружного воздуха: если на улице теплеет, подача горячей воды в батареи автоматически снижается. Подобная «погодная компенсация» страхует жильцов от весеннего перетопа и экономит до 30% тепловой энергии дополнительно.

Кроме того, точные показатели общедомового счетчика дают возможность жильцам предметно разговаривать с КСК или ОСИ. Имея на руках данные о потреблении, собственники могут требовать от управляющей компании проведения реальной энергомодернизации:

Качественного утепления фасадов, подвалов и чердачных перекрытий;

Профессиональной изоляции внутридомовых трубопроводов;

Замены старых оконных блоков в подъездах.

Парадокс ЖКХ: почему жильцы саботируют собственную выгоду?

Несмотря на очевидную и доказанную рублем (тенге) выгоду, коммунальный сектор столкнулся со странным сопротивлением со стороны населения. На сегодняшний день в Караганде, при колоссальном уровне технической оснащенности домов приборами учета, реально введены в эксплуатацию и работают лишь 60% из них.

В остальных 40% многоэтажек счетчики стоят без дела. Причина кроется в человеческом факторе: более половины собственников квартир в таких домах по разным, зачастую иррациональным причинам голосуют против ввода приборов в законную эксплуатацию. Эксперты связывают это с низкой информированностью граждан, недоверием к коммунальным службам и банальным нежеланием разбираться в тонкостях управления общедомовым имуществом. В результате люди продолжают ежемесячно переплачивать огромные суммы, фактически отказываясь от законного способа урезать коммунальные расходы.