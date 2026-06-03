Как получить ВНЖ в Казахстане без подтверждения доходов: новые правила Минтруда с 12 июля

Казахстан официально переходит на проактивный формат регулирования рынка миграции. Согласно приказу министра труда и социальной защиты населения от 26 мая 2026 года, правила формирования перечня дефицитных профессий, дающих право на упрощенное получение вида на жительство (ВНЖ) , были существенно модернизированы, сообщает Lada.kz.

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Казахстан официально переходит на проактивный формат регулирования рынка миграции. Согласно приказу министра труда и социальной защиты населения от 26 мая 2026 года, правила формирования перечня дефицитных профессий, дающих право на упрощенное получение вида на жительство (ВНЖ), были существенно модернизированы.

Главное новшество, которое заработает в полную силу с 12 июля 2026 года, — внедрение обновленной единой цифровой платформы «Электронная биржа труда» (Enbek.kz) в связке с автоматизированной системой «Иностранная рабочая сила». Теперь перечень специальностей не будет статичным документом, утверждаемым «на глаз». Система станет автоматически сопоставлять три ключевых фактора:

Реальные вакансии и отклики на государственном портале занятости.

Среднесрочные и долгосрочные научно обоснованные прогнозы потребности в кадрах.

Региональные запросы крупных промышленных и технологических предприятий Казахстана.

Сам приказ Минтруда вступает в силу уже 12 июня 2026 года, закладывая юридическую основу под новую схему мониторинга.

В отличие от стандартной процедуры получения ВНЖ в Казахстане, которая требует от иностранца открытия банковского счета в местном банке и подтверждения платежеспособности на крупную сумму (около 4,5 млн тенге или более 10 тысяч долларов), специалисты из «золотого списка» освобождены от этого финансового бремени. Для них действует упрощенный трек легализации, что делает Перечень профессий главным «окном возможностей» для высококвалифицированных мигрантов.

Переход на автоматический анализ рынка означает, что если в стране резко вырастет спрос, например, на биоинженеров или операторов БПЛА, эти позиции мгновенно попадут в список, открывая специалистам быструю дорогу к резидентству.

Кто в списке: ключевые отрасли-бенефициары

На сегодняшний день перечень востребованных профессий включает в себя 51 специальность, разделенную на несколько стратегических блоков. Чиновники подтвердили, что костяк списка останется неизменным, но требования к квалификации станут жестче.

Медицина и высокотехнологичное здравоохранение: Острейший дефицит кадров Казахстан испытывает в узких медицинских направлениях. В приоритете — врачи-нейрохирурги, онкологи, гематологи, эндокринологи, неонатологи, а также анестезиологи-реаниматологи и акушеры-гинекологи.

Инженерия и новое производство: Республика активно развивает промышленный сектор. Стране необходимы авиационные инженеры, специалисты по лазерному оборудованию, инженеры-технологи фармацевтической промышленности, а также разработчики аппаратно-программного комплекса для космических систем.

IT, ИИ и Кибербезопасность: Этот блок переживает наибольший подъем. На ВНЖ без лишней бюрократии могут рассчитывать архитекторы IT-инфраструктуры, инженеры по искусственному интеллекту, специалисты по Big Data (большим данным), облачным вычислениям и эксперты по защите информации.

Креативная индустрия и образование: Проекты в сфере дизайна, анимации, графики и подготовки технических кадров (мастера производственного обучения) также сохраняют свои позиции в обновляемой системе.

Перспективы: миграционная политика до 2030 года

Аналитики отмечают, что данные изменения принимаются в рамках масштабной Концепции миграционной политики Республики Казахстан, рассчитанной до 2030 года. Страна берет курс на привлечение «мозгов» и инвесторов, готовых развивать наукоемкие производства. Автоматизация перечня позволит Астане точечно закрывать кадровые дыры в экономике, не перегружая при этом внутренний рынок труда избыточной неквалифицированной рабочей силой.