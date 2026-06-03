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03.06.2026, 07:53

Двойной удар по долгам и срокам: в Казахстане запускают беспрецедентную амнистию «два в одном»

Новости Казахстана 0 1 251

Мажилис Казахстана готовит к первому чтению беспрецедентный законопроект, запускающий сразу две амнистии — уголовную и административную. Если сокращением тюремных сроков страну не удивить, то массовое аннулирование административных штрафов произойдет впервые в истории независимого государства. Процесс затронет миллионы тенге и тысячи судеб, однако топ-фигурантам громких судебных процессов надеяться не на что, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото с сайта 7152.kz
Фото с сайта 7152.kz

Исторический прецедент: почему эту амнистию называют уникальной

Главная сенсация грядущего законопроекта — административная амнистия. Ранее этот инструмент в Казахстане никогда не применялся. Инициатором масштабного шага выступил Глава государства, приурочив его к принятию новой народной Конституции.

По задумке властей, это решение — не потворство нарушителям, а вынужденная экономическая реанимация для граждан. Многие казахстанцы годами живут с заблокированными картами и ограничениями на выезд из-за мелких задолженностей. Государство дает им возможность вернуться в легальное экономическое поле.

Последний раз крупная уголовная амнистия в Казахстане объявлялась в 2022 году (после январских событий) и в 2016 году (к 25-летию Независимости). Однако нынешняя правовая акция принципиально шире по охвату, так как разгружает не только пенитенциарную систему, но и судебных исполнителей, погрязших в копеечных производствах.

Цифры, которые впечатляют: сколько штрафов испарятся

Пока уголовная амнистия измеряется тысячами людей, административная — миллионами квитанций.

  • Уголовный блок: коснется около 16,5 тысячи человек.

    • Из следственных изоляторов и колоний полностью освободятся около 1 500 заключенных (совершивших проступки, преступления небольшой и частично средней тяжести).

    • Для 1 200 подследственных дела закроют до суда.

    • Более чем 10 тысячам осужденных существенно сократят оставшиеся сроки.

  • Административный блок: только по линии МВД планируется списать порядка 1 миллиона неоплаченных штрафов на колоссальную сумму — почти 17 миллиардов тенге. Под раздачу «подарков» подпадут долги, зафиксированные на момент 16 марта 2026 года.

Что спишут автоматически, а за что придется платить?

Административное прощение затронет 250 составов правонарушений. Важное условие: это должны быть «бытовые» или мелкие дорожные проступки, не несущие прямой угрозы жизни окружающих.

Что спишут полностью (Автоматически) Что придется оплатить в любом случае

• Нарушения ПДД пешеходами

 

• Непристегнутый ремень и телефон за рулем

 

• Нарушение тишины и курение в запрещенных местах

 

• Распитие алкоголя в общественных местах

 

• Безбилетный проезд и просроченные документы

• Проезд на запрещающий красный сигнал

 

• Грубое и значительное превышение скорости

 

• Управление авто в нетрезвом виде

 

• Правонарушения, повлекшие реальную угрозу общественной безопасности

Как это будет работать: Гражданам не придется штурмовать ЦОНы или писать заявления. Списание произойдет в автоматическом режиме через интеграцию государственных баз данных. Весь процесс очистки историй займет до полугода.

Без права на пощаду: Бишимбаев, Кайрат и чета Жанабыловых остаются за решеткой

Законопроект содержит жесткие фильтры. Гуманизм государства заканчивается там, где начинаются тяжкие статьи, коррупция и преступления против личности. Депутат Мажилиса Снежанна Имашева расставила точки над «i» в отношении самых резонансных заключенных страны:

  • Куандык Бишимбаев: Статьи об убийстве с особой жестокостью и истязаниях полностью выведены из-под действия закона. Ни о каком сокращении 24-летнего срока речи быть не может.

  • Перизат Кайрат: Мошенничество в особо крупном размере (хищение благотворительных средств) также входит в список жестких исключений.

  • Блогеры Ерболат Жанабылов и Эльмира Толегенова: Несмотря на то, что статья о незаконном предпринимательстве подпадает под критерии смягчения, они осуждены также по статье 218 УК РК (легализация преступных доходов). Согласно правилам, если хотя бы одна статья в приговоре заблокирована для амнистии — человек не получает ничего.

Главный триггер для освобождения: мнение потерпевших и судейский вердикт

Для тех, кто осужден по статьям средней тяжести, ключевым фактором станет финансовый вопрос. Амнистия не будет применяться в одностороннем порядке, ущемляя права пострадавшей стороны. Полное возмещение материального ущерба — обязательный маркер для смягчения участи.

Кроме того, автоматического выхода на свободу по уголовным делам не будет. Финальное слово останется за судом, который детально изучит личное дело каждого арестанта. Осужденные с отрицательной степенью поведения и злостные нарушители режима останутся в колониях, даже если их статьи формально подходят под текст закона. Сильное государство демонстрирует баланс между милосердием и неотвратимостью наказания.

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