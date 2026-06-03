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03.06.2026, 09:41

Великая чистка зарплат: что изменится в Казахстане с 8 июня и кого это коснется

Новости Казахстана 0 1 425

С 8 июня 2026 года в Казахстане вступают в силу жесткие поправки в Трудовой кодекс, которые фактически ставят вне закона популярную схему экономии на налогах. Работодателям теперь запрещено оформлять штатных и офисных сотрудников по договорам гражданско-правового характера (ГПХ), а нарушителям грозят крупные штрафы и принудительные доначисления, сообщает Lada.kz. 

Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

В начале июня в Казахстане вводится в действие резонансный Закон РК № 277-VIII (от 7 апреля 2026 года), направленный на защиту прав трудящихся и обеспечение безопасных условий труда. Его ключевое новшество — дополнение статьи 26 Трудового кодекса новым пунктом, который напрямую запрещает подменять полноценные трудовые отношения договорами ГПХ.

Многие компании годами использовали гражданско-правовые договоры для снижения налоговой нагрузки. Однако для рядового казахстанца такая «оптимизация» оборачивалась полным бесправием: без оплачиваемых отпусков, больничных, декретных выплат и компенсаций при сокращении. Теперь за подобную практику бизнес начнут привлекать к административной ответственности.

Важная деталь, которой нет в первых сводках: Согласно новой норме закона, если в договоре ГПХ присутствует хотя бы один признак трудовых отношений, такой договор признается трудовым автоматически. Для этого сотруднику больше не нужно годами судиться с работодателем — переквалификация происходит по факту проверки инспекцией труда.

4 признака, из-за которых договор ГПХ признают незаконным

Казахстанцам, работающим «по контракту», а также кадровым службам предприятий необходимо срочно проверить документы на соответствие четырем ключевым критериям. Договор ГПХ гарантированно признают трудовым, если налицо:

  1. Постоянная функция вместо разового результата. Если человек нанят не для выполнения конкретной разовой задачи (например, «построить забор» или «написать сайт»), а выполняет системную работу по определенной специальности или должности.

  2. Жесткий рабочий график. Требование подчиняться внутреннему распорядку компании, находиться в офисе с 9:00 до 18:00 и выполнять обязательства лично, без права привлечь субподрядчика.

  3. Стабильный оклад. Получение регулярной фиксированной оплаты труда в одни и те же даты месяца, а не за сдачу конкретных объемов работ.

  4. Бессрочный характер. Договор регулярно пролонгируется и фактически длится годами, прикрывая постоянное нахождение человека в штате.

Цена нарушения: штрафы и скрытые финансовые ловушки для бизнеса

Для работодателей, решивших проигнорировать новые правила, предусмотрены штрафы по статье 86 КоАП РК. Размер взыскания привязан к величине МРП (которая в 2026 году составляет 4 325 тенге) и зависит от масштаба бизнеса:

Масштаб бизнеса Сумма штрафа в МРП Сумма в тенге (на 2026 год)
Субъекты предпринимательства от 30 до 150 МРП от 129 750 до 648 750 тенге
Повторное нарушение в течение года Сумма штрафа удваивается До 1 297 500 тенге

Скрытая угроза для бюджета компаний: Штраф — это лишь верхушка айсберга. При принудительной переквалификации договора ГПХ в трудовой, госинспекторы обяжут работодателя задним числом выплатить за сотрудника все скрытые налоги и отчисления за весь период его работы. Сюда войдут: социальный налог (6%), обязательные пенсионные взносы (ОПВ), социальные отчисления, а также компенсация за неиспользованные отпуска. В итоге реальные потери бизнеса могут в десятки раз превысить сам административный штраф.

Кому можно спать спокойно: когда ГПХ остается легальным

Новые поправки не означают полного запрета гражданско-правовых договоров. Они остаются абсолютно законными для фрилансеров, независимых экспертов и проектных подрядчиков.

Главное правило легального ГПХ — ориентация на конечный, измеримый результат. Например, если компания нанимает оператора для съемки одного рекламного ролика, дизайнера для разработки логотипа или юриста для ведения одного судебного процесса — это классический договор ГПХ. Здесь исполнитель сам решает, в какое время и где ему работать, а заказчик платит строго за выполненный объем по акту приема-передачи.

Что делать сейчас? Кадровикам и предпринимателям рекомендуется провести аудит действующих контрактов до 8 июня и перевести «постоянных» исполнителей в официальный штат. А самим работникам стоит помнить: официальный трудовой договор — это не просто формальность, а гарантия стабильной пенсии, защищенности при болезнях и прозрачных отношений с государством. При этом все новые трудовые договоры должны быть обязательно зарегистрированы в системе ЕСУТД (Enbek.kz) в течение 5 рабочих дней.

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