Жёсткий ответ Токаева: почему Казахстан называют «Штрафстаном» и что об этом думает президент

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев жестко раскритиковал тех, кто иронично называет правовую политику республики «Штрафстаном». На фоне резонансного заявления главы государства в кулуарах Мажилиса выступил депутат Азат Перуашев — именно он ранее использовал этот термин, но теперь публично признал свою неправоту и согласился с курсом Акорды, сообщает Lada.kz.

Фото: Акорда

Позиция Акорды: Ответ критикам из Парламента

Выступая на совещании по развитию нового города Алатау в Алматинской области, Касым-Жомарт Токаев открыто выразил недовольство тем, что даже среди народных избранников звучат пренебрежительные высказывания в адрес административных реформ и усиления контроля со стороны государства.

«Некоторые лица, которые недолюбливают и пренебрежительно относятся к нашей стране, — и среди них, к сожалению, есть депутаты парламента, — называют наши правовые действия "Штрафстаном" или "Айыппулстаном" ("айыппул" — штраф в переводе с казахского). Что ж, пусть и дальше демонстрируют ограниченность своих суждений», — отрезал Токаев.

Глава государства подчеркнул, что законопослушность — это не страх перед высокими штрафами, а маркер зрелости общества и личной ответственности каждого казахстанца.

Ирония по поводу «Штрафстана» зародилась в казнете на фоне резкого ужесточения ПДД, внедрения повсеместных автоматических камер фиксации нарушений (таких как «Сергек») и введения жестких штрафов за бытовое насилие, плевки и мелкое хулиганство. Главным спикером этой критики во власти в свое время стал лидер партии «Ак Жол» Азат Перуашев. Год назад он активно транслировал недовольство граждан тем, что бюджет страны якобы чрезмерно пополняется за счет административных взысканий с населения. Однако реакция президента заставила депутатов переосмыслить свои заявления.

В кулуарах Мажилиса Азат Перуашев поспешил прокомментировать критику президента и публично скорректировал свою позицию, отметив, что его прошлое резонансное высказывание было ошибкой.

«В прошлом году, когда я сделал такое заявление, я признал, что это утверждение было неверным. Парламентарии обязаны говорить аккуратно и взвешенно. Вчера президент критиковал не только меня, но и других людей. Это работа, это жизнь. Мы должны принять критику президента, извлечь из этого урок и продолжать работать. Наша страна — Казахстан, это не "Штрафстан". Мы — цивилизованное государство», — заявил депутат.

Сингапурский сценарий: Почему поблажек не будет

Несмотря на споры в политических кругах, Токаев четко дал понять: курс на закручивание правовых гаек продолжится. Президент напрямую связал внутренний порядок с геополитической турбулентностью на планете. По его словам, в эпоху масштабных военных конфликтов мир и стабильность внутри Казахстана становятся главным условием для проведения любых экономических реформ. В связи с этим силовым структурам дан прямой карт-бланш на применение самых жестких законных мер за любые правонарушения.

По мнению независимых аналитиков, Акорда фактически строит модель, близкую к сингапурской, где жесточайшая система штрафов и неотвратимость наказания помогли победить правовой нигилизм и совершить экономический рывок. Позиция Мажилиса, озвученная Перуашевым, показывает, что элиты приняли эти правила игры: концепция «Закон и Порядок» становится бескомпромиссным фундаментом для «Нового Казахстана».