«SMS о прощении штрафов»: миллионы долгов в Казахстане будут списывать по-новому

Казахстанцев, подпадающих под масштабную административную амнистию, освободят от уплаты штрафов полностью автоматически, а об аннулировании долгов оповестят через SMS-уведомления, сообщает Lada.kz.

Фото: gov.kz

Об этом в Мажилисе заявил заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов во время презентации профильного законопроекта. Уникальность процедуры заключается в том, что гражданам не придется собирать справки и обивать пороги госорганов — вся процедура цифровизирована.

Как будет работать механизм автоматического списания

В ходе обсуждения поправок в закон «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» депутат Олжас Нуралдинов поднял один из главных вопросов, волнующих население: нужно ли гражданам лично обращаться в ведомства, которые наложили взыскания (МВД, суды, прокуратуру, Минюст или финконтроль)?

Как пояснил вице-министр МВД Санжар Адилов, процесс будет полностью исключать бюрократический фактор и пройдет в несколько электронных этапов:

Сбор данных: Комитет по правовой статистике и специальным учетам ГП РК сформирует в Едином реестре административных правонарушений (ЕРАП) списки граждан, подпадающих под амнистию.

ЭЦП-верификация: Система автоматически сгенерирует проекты постановлений о списании, которые уполномоченные должностные лица подпишут своей электронной цифровой подписью (ЭЦП).

Снятие арестов: Документы уйдут судебным исполнителям в цифровом формате, после чего исполнительное производство будет прекращено, а наложенные ограничения (например, запрет на выезд или арест счетов) снимутся.

«Казахстанцы привыкли получать извещения о штрафах по SMS. Точно так же, в зеркальном порядке, через SMS-уведомления они получат сведения и о долгожданном списании штрафов», — подчеркнул Санжар Адилов.

Почему эта амнистия уникальна для СНГ

Административная амнистия приурочена к принятию новой Конституции Республики Казахстан. Проведение подобной процедуры — беспрецедентный случай не только для нашей страны, но и для всего постсоветского пространства.

Обычно амнистия касается исключительно уголовных проступков и преступлений (как это было в РК в 2021 году к 30-летию Независимости или в 2022 году для участников январских событий). Административные же правонарушения — такие как мелкое хулиганство, нарушение ПДД или незначительные экономические проступки — ранее под массовое прощение в странах Содружества не подпадали.

Несмотря на цифровизацию, эксперты выделяют несколько важных нюансов, о которых гражданам стоит помнить:

Фактор риска Как это работает на практике Актуализация номеров SMS-оповещение придет только в том случае, если мобильный номер гражданина корректно привязан к Базе мобильных граждан (БМГ) в eGov. Если телефон менялся, уведомление может «зависнуть». Проверка статуса Юристы рекомендуют после старта амнистии самостоятельно проверять статус дел в реестре должников Министерства юстиции, так как при интеграции баз данных ЧСИ (частных судебных исполнителей) и ЕРАП иногда возникают технические сбои. Ограничения амнистии Амнистия не означает «всепрощение». По предварительным данным, под нее не подпадут грубые правонарушения, такие как вождение в нетрезвом виде или повторные системные нарушения общественной безопасности.

Ежегодно в Казахстане накладываются миллионы административных взысканий. Запуск автоматического механизма через ЕРАП не только разгрузит судебных исполнителей, но и снизит градус социальной напряженности, избавив тысячи казахстанцев от бремени накопленных долгов.