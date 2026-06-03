С 12 июля в Казахстане меняются правила назначения пенсий: что нужно знать

В Казахстане радикально меняются правила назначения, расчета и выплаты государственных пенсий. Минтруда полностью переводит процесс на рельсы автоматизации, минимизируя бумажную волокиту и защищая будущих пенсионеров от потери выплат из-за ошибок работодателей, сообщает Lada.kz.

Фото: gov.kz

Цифровизация на полную мощность: какие базы данных проверит Минтруда

Согласно приказу министра труда и социальной защиты населения, с лета 2026 года при обращении гражданина за пенсией (как в бумажном виде, так и через портал eGov) специалист ЦОНа или автоматическая система будут мгновенно формировать сквозные запросы через шлюз «электронного правительства».

Отныне ручной сбор справок уходит в прошлое. Назначение выплат будет зависеть от синхронизации следующих ведомственных систем:

ЦС «Физические лица»: автоматическая сверка удостоверения личности и постоянной прописки.

ЦС «ЗАГС»: электронная проверка свидетельств о рождении детей (зарегистрированных после 13 августа 2007 года) и браков (после 1 июня 2008 года). Это критически важно для женщин, запрашивающих декретный стаж.

ЦС «ООП»: ключевой фильтр, который вычисляет наиболее выгодный для гражданина среднемесячный доход, с которого отчислялись пенсионные взносы (ОПВ).

Базы Комитета госдоходов (КГД): проверка статуса ИП, доходов лиц, занимающихся частной практикой, и доходов по договорам ГПХ.

Судебные и опекунские базы («Е-Попечительство», «Верховный суд»): проверка фактов усыновления или опеки.

Важное послабление: Если Минтруда уже видит в системе, что гражданин получает пособие по уходу за ребенком-инвалидом или лицом с инвалидностью I группы, предоставлять решение суда для подтверждения этого стажа больше не требуется.

Сроки жестко ограничены: что делать, если в системе произошел сбой?

Новые правила вводят строгий регламент на случай, если данные о ваших пенсионных отчислениях или налогах «потерялись» в централизованной базе (например, из-за халатности бывших работодателей). С 13 июня 2026 года начинает действовать особый защитный механизм.

Календарь пенсионных процедур при сбое данных:

Этап / Действие Регламентированный срок Возврат электронного макета уполномоченным органом из-за нестыковок в доходах или ОПВ Мгновенно, с отправкой уведомления Оповещение заявителя Госкорпорацией (включая SMS-уведомление на мобильный телефон) В течение 5 рабочих дней Срок для гражданина на сбор и предоставление дополнительных бумажных документов 25 рабочих дней с момента получения SMS Включение утвержденных сумм пенсий в бюджетную потребность на следующий месяц Ежемесячно к 27 числу

Если гражданин не согласен с тем, как ему рассчитали выплату, или столкнулся с бюрократией, он имеет право подать официальную жалобу в уполномоченный орган по контролю качества госуслуг.

Особый порядок для домов престарелых и возврата лишних денег

Обновленные правила четко регламентируют выплаты для казахстанцев, находящихся на полном гособеспечении в центрах соцуслуг (домах престарелых и интернатах для лиц с инвалидностью):

Государственная базовая пенсия таким гражданам приостанавливается (или возобновляется) с 1-го числа месяца, следующего за месяцем их заселения или выбытия. Пенсия по возрасту выплачивается в усеченном объеме (согласно ст. 202 Социального кодекса), но при выезде из учреждения выплаты в полном объеме возобновляются автоматически со следующего месяца.

Также государство систематизировало порядок возврата излишне выплаченных сумм в бюджет. Деньги спишут либо по заявлению самого получателя, либо по решению суда, либо на основании официального уведомления (например, в случае смерти пенсионера или его окончательного переезда на ПМЖ в другую страну).

Данные изменения — это планомерный шаг в рамках масштабной цифровизации социальной сферы Казахстана и реализации Социального кодекса. Напомним, что в рамках поэтапной пенсионной реформы в стране ежегодно увеличиваются размеры минимальной базовой пенсии (в планах правительства довести ее до 100% от прожиточного минимума к 2027 году). В условиях постоянного роста выплат государству критически важно исключить человеческий фактор при расчете пенсионного аннуитета и стажа, переложив всю рутину на алгоритмы «Цифрового правительства».

Основная масса нововведений и обновленный регламент вступают в силу по всей республике с 12 июля 2026 года.