С 12 июля в Казахстане меняются правила назначения пенсий: что нужно знать

В Казахстане радикально меняются правила назначения, расчета и выплаты государственных пенсий. Минтруда полностью переводит процесс на рельсы автоматизации, минимизируя бумажную волокиту и защищая будущих пенсионеров от потери выплат из-за ошибок работодателей, сообщает Lada.kz.
Согласно приказу министра труда и социальной защиты населения, с лета 2026 года при обращении гражданина за пенсией (как в бумажном виде, так и через портал eGov) специалист ЦОНа или автоматическая система будут мгновенно формировать сквозные запросы через шлюз «электронного правительства».
Отныне ручной сбор справок уходит в прошлое. Назначение выплат будет зависеть от синхронизации следующих ведомственных систем:
ЦС «Физические лица»: автоматическая сверка удостоверения личности и постоянной прописки.
ЦС «ЗАГС»: электронная проверка свидетельств о рождении детей (зарегистрированных после 13 августа 2007 года) и браков (после 1 июня 2008 года). Это критически важно для женщин, запрашивающих декретный стаж.
ЦС «ООП»: ключевой фильтр, который вычисляет наиболее выгодный для гражданина среднемесячный доход, с которого отчислялись пенсионные взносы (ОПВ).
Базы Комитета госдоходов (КГД): проверка статуса ИП, доходов лиц, занимающихся частной практикой, и доходов по договорам ГПХ.
Судебные и опекунские базы («Е-Попечительство», «Верховный суд»): проверка фактов усыновления или опеки.
Важное послабление: Если Минтруда уже видит в системе, что гражданин получает пособие по уходу за ребенком-инвалидом или лицом с инвалидностью I группы, предоставлять решение суда для подтверждения этого стажа больше не требуется.
Новые правила вводят строгий регламент на случай, если данные о ваших пенсионных отчислениях или налогах «потерялись» в централизованной базе (например, из-за халатности бывших работодателей). С 13 июня 2026 года начинает действовать особый защитный механизм.
|Этап / Действие
|Регламентированный срок
|Возврат электронного макета уполномоченным органом из-за нестыковок в доходах или ОПВ
|Мгновенно, с отправкой уведомления
|Оповещение заявителя Госкорпорацией (включая SMS-уведомление на мобильный телефон)
|В течение 5 рабочих дней
|Срок для гражданина на сбор и предоставление дополнительных бумажных документов
|25 рабочих дней с момента получения SMS
|Включение утвержденных сумм пенсий в бюджетную потребность на следующий месяц
|Ежемесячно к 27 числу
Если гражданин не согласен с тем, как ему рассчитали выплату, или столкнулся с бюрократией, он имеет право подать официальную жалобу в уполномоченный орган по контролю качества госуслуг.
Обновленные правила четко регламентируют выплаты для казахстанцев, находящихся на полном гособеспечении в центрах соцуслуг (домах престарелых и интернатах для лиц с инвалидностью):
Государственная базовая пенсия таким гражданам приостанавливается (или возобновляется) с 1-го числа месяца, следующего за месяцем их заселения или выбытия.
Пенсия по возрасту выплачивается в усеченном объеме (согласно ст. 202 Социального кодекса), но при выезде из учреждения выплаты в полном объеме возобновляются автоматически со следующего месяца.
Также государство систематизировало порядок возврата излишне выплаченных сумм в бюджет. Деньги спишут либо по заявлению самого получателя, либо по решению суда, либо на основании официального уведомления (например, в случае смерти пенсионера или его окончательного переезда на ПМЖ в другую страну).
Данные изменения — это планомерный шаг в рамках масштабной цифровизации социальной сферы Казахстана и реализации Социального кодекса.
Напомним, что в рамках поэтапной пенсионной реформы в стране ежегодно увеличиваются размеры минимальной базовой пенсии (в планах правительства довести ее до 100% от прожиточного минимума к 2027 году). В условиях постоянного роста выплат государству критически важно исключить человеческий фактор при расчете пенсионного аннуитета и стажа, переложив всю рутину на алгоритмы «Цифрового правительства».
Основная масса нововведений и обновленный регламент вступают в силу по всей республике с 12 июля 2026 года.
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