Какие посылки с Temu, AliExpress и Amazon обяжут декларировать в Казахстане с 1 июля

С 1 июля 2026 года зарубежный онлайн-шопинг для казахстанцев станет дороже и сложнее: вводится обязательное декларирование абсолютно всех посылок из стран вне ЕАЭС, из-за чего за доставку копеечных товаров придется доплачивать сервисный сбор, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

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Фискальный фильтр: лимиты остаются, но бюрократия коснется каждого

С 1 июля 2026 года налоговые и таможенные органы Казахстана кардинально меняют правила игры для любителей зарубежных интернет-покупок. Главное новшество — тотальное декларирование любых товаров, прибывающих из третьих стран. Если раньше посылки, не превышающие ценовые пороги, проходили границу «незаметно» для покупателя, то теперь фискальный контроль станет стопроцентным.

Как пояснил эксперт по налоговой безопасности Дмитрий Казанцев, не стоит путать таможенную пошлину и сам факт декларирования.

«Пошлину в размере 5% мы, как и прежде, платим только в случае превышения установленных лимитов. Однако сам факт приобретения товара на иностранных маркетплейсах теперь обязывает к оформлению документов. Декларированию подлежит абсолютно любой товар. Даже если вы заказали обычные носки стоимостью в пару евро и весом в несколько граммов — оформлять бумаги придется. Но если вещь дешевле €200 и легче 31 кг, сама пошлина будет нулевой», — подчеркивает Дмитрий Казанцев.

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Новые жесткие правила таможенного администрирования будут применяться строго по географическому признаку. Фискальные изменения затронут только площадки, находящиеся за пределами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Эксперты разделяют маркетплейсы на две категории:

Под полным контролем (Temu, AliExpress, Taobao, Pinduoduo, Shein, Amazon): Любая посылка с этих платформ автоматически попадает под требование обязательного декларирования, независимо от габаритов и копеечной стоимости.

В прежнем режиме (Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет): Российские маркетплейсы продолжат доставлять товары без заполнения лишних документов, так как торговля ведется внутри единой таможенной территории ЕАЭС.

Данная реформа — планомерный шаг в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Ранее Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) утвердила изменения в Таможенный кодекс, которые переводят товары электронной торговли в отдельную категорию. Главная цель государств — вывести из тени колоссальные потоки мелкого коммерческого импорта, который часто маскируют под покупки «для личного пользования», а также защитить внутренних производителей и локальный ритейл.

Самый неприятный сюрприз кроется в стоимости оформления. Государство планирует возложить обязанность по заполнению деклараций на логистических операторов (Казпочту и частные курьерские службы) в пунктах выдачи заказов.

Однако коммерческие операторы не будут делать это бесплатно. По предварительным оценкам, за техническое оформление одной декларации с покупателя будут взимать сервисный сбор в размере около 3 000 – 4 000 тенге.

В результате складывается парадоксальная ситуация: покупая на условном Temu или AliExpress чехол для телефона или футболку за 1 500 тенге, казахстанец формально не платит государственную пошлину, но вынужден будет отдать сверху еще 4 000 тенге курьерской службе просто за заполнение бланка. Это может сделать покупку дешевых штучных товаров из-за рубежа экономически нецелесообразной.