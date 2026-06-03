Казахстан дал резкий отпор «утечке мозгов» из страны

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Глобальный аналитический центр TheGlobalEconomy.com совместно с американским институтом Fund for Peace опубликовал свежий индекс «утечки мозгов» (Human flight and brain drain). Казахстан зафиксировал позитивный тренд, заняв 109-е место из 175 стран с комфортным показателем 4,4 балла из 10 возможных. Чем ниже эта оценка, тем стабильнее экономика удерживает свой интеллектуальный капитал. На фоне агрессивного рекрутинга со стороны западных корпораций, Астана сумела выстроить гибкую модель защиты рынка труда, обойдя по темпам удержания кадров большинство южных соседей.

Капкан для интеллектуала: как богатые страны «охотятся» на готовых профи

Мировой рынок труда сегодня напоминает скрытую войну за человеческий капитал. Для развитых экономик переманивание готового специалиста (ученого, IT-инженера, хирурга) — это колоссальная экономия. Им не нужно тратить 15–20 лет на его воспитание, школьное и вузовское образование, выплату стипендий и грантов.

Крупные международные агентства ведут непрерывный мониторинг талантливой молодежи в развивающихся странах, предлагая им «золотые горы»: от ускоренного получения гражданства до сверхвысоких контрактов. Для любого государства потеря таких людей — это не просто пустые рабочие места, это прямые финансовые убытки и торможение научного прогресса. Чтобы не допустить кадрового коллапса, Казахстан сделал ставку не на запретительные меры, а на экономические стимулы: планомерный рост заработных плат, модернизацию образовательных программ и расширение внутреннего рынка высоких технологий.

Скрытая статистика: что стоит за 109-м местом Казахстана в мире

Хотя международный индекс в 4,4 балла оценивает ситуацию в Казахстане как стабильную, внутренние аналитические отчеты (в частности, данные Finprom) раскрывают более детальную картину. Впервые за долгое время в республике наметился важный перелом: чистый приток специалистов с высшим образованием превысил отток более чем на 4 тысячи человек.

Однако радоваться рано, утверждают эксперты. Внутри этой статистики скрывается серьезный дисбаланс. Республика по-прежнему сталкивается с оттоком кадров в определенных нишах:

Инженеры и «технари»: за последние годы из страны выехало больше промышленных специалистов и программистов, чем прибыло. На них сохраняется критический спрос в ЕС и США.

Медицинский сектор: Министерство труда фиксирует жесткий дефицит онкологов, педиатров и акушеров-гинекологов, из-за чего Астане приходится точечно привлекать иностранных докторов.

Текущая стабилизация и улучшение позиций Казахстана во многом связаны с геополитическим разворотом в Центральной Азии. Если раньше до 30 тысяч казахстанцев ежегодно уезжали на ПМЖ и работу в Россию, то сейчас этот вектор практически закрылся. Более того, Казахстан сам стал региональным хабом: в страну ежегодно прибывают тысячи квалифицированных кадров из Узбекистана и других стран Содружества, частично перекрывая внутренний дефицит.

География миграции: откуда бегут без оглядки и где кадры остаются навсегда

Методология рейтинга TheGlobalEconomy оценивает масштабы эмиграции по шкале от 0 (идеальное удержание) до 10 (максимальный исход).

Абсолютным антирекордом в 10 баллов отметилось островное государство Самоа. В топ-10 стран с критической утечкой умов также вошли Палестина (9,4), Ямайка (9,2) и Украина (8,4). Что касается пространства СНГ, то здесь наблюдается колоссальное расслоение:

Страна Место в мире Индекс (0 — хорошо, 10 — критично) Армения 28 6,9 Кыргызстан 46 6,4 Таджикистан 93 5,1 Азербайджан 106 4,5 Казахстан 109 4,4 Беларусь 117 4,2 Узбекистан 121 4,0 Россия 127 3,8

На противоположном полюсе рейтинга находятся государства, из которых квалифицированные специалисты не хотят уезжать ни при каких обстоятельствах. В этих странах создана эталонная инфраструктура для жизни, бизнеса и науки. Лидерами по удержанию умов стали Австралия (индекс 0,3), Норвегия (0,4), Швеция (0,6), Канада (0,7) и Катар (0,8). США и Финляндия замыкают список самых комфортных для ученых стран с показателем в 1,4 балла.