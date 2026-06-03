С 4 июня «Отбасы банк» резко меняет правила выдачи ипотеки для покупателей жилья в Казахстане

Казахстанский рынок жилья ждет очередное испытание. Финансовый институт унифицирует тарифную сетку для промежуточных займов. Вместо существовавшего ранее коридора ставок от 6% до 8.5% годовых, теперь для всех клиентов вводится единая фиксированная ставка — 8.5% (годовая эффективная ставка вознаграждения — ГЭСВ — составит от 9% до 9.6%), сообщает Lada.kz со ссылкой на Krisha.kz.

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Данное решение банка принимается на фоне общей макроэкономической турбулентности и удержания высокой базовой ставки Национального банка РК. В условиях, когда коммерческие банки выдают рыночную ипотеку под 16–18%, «Отбасы банк» долго удерживал околорыночные низкие проценты, однако необходимость балансировки ликвидности вынудила пойти на непопулярный шаг.

Было — стало: масштаб ценовых изменений

Раньше итоговый процент по промежуточному кредиту напрямую зависел от выбранной программы и индивидуального оценочного показателя (ОП) вкладчика. Чем дольше и дисциплинированнее человек копил, тем ниже была его ставка.

Как было: дифференцированная шкала от 6% до 8.5%

Как стало: единый жесткий тариф 8.5%

Больше всего нововведение ударит по тем вкладчикам, которые рассчитывали оформить кредит под привлекательные 6–7.5%. Теперь они автоматически приравниваются к максимальной планке.

Какие программы попали под удар?

Унификация условий затронет практически всю линейку флагманских продуктов «Отбасы банка». Единая ставка 8.5% вводится для:

Покупки квартир на первичном и вторичном рынках;

Строительства частных домов и выкупа земельных участков под ИЖС;

Проведения ремонта и масштабной модернизации жилья;

Популярных целевых программ: «Свой дом» и льготной «Әскери баспана» (для военнослужащих);

Аренды недвижимости с последующим выкупом.

Шпаргалка: что такое промежуточный заём?

Напомним, промежуточный заём — это ключевой инструмент «Отбасы банка» для тех, у кого уже есть на руках 50% от стоимости будущей недвижимости, но еще не накоплен нужный Оценочный Показатель (ОП должен быть не менее 16, а срок накопления — от 3 лет) для перехода на самый дешевый, жилищный заём.

Чтобы получить промежуточный кредит по новым правилам, заемщику по-прежнему необходимо:

Внести или иметь на депозите минимум 50% от цены квартиры. Обладать оценочным показателем (ОП) не ниже 5. Выдержать «период ожидания»: после внесения половины стоимости жилья деньги должны отлежать на счете банка не менее 6 месяцев.

Считаем переплату: сколько потеряют казахстанские семьи?

Официальная формулировка банка гласит, что изменения направлены на «упрощение условий кредитования», чтобы избавить клиентов от сложных расчетов. Однако для семейных бюджетов это упрощение обернется реальными расходами.

Давайте посчитаем чистую математику на примере среднего займа в 30 000 000 тенге:

Показатель Старые условия (под 7.5%) Новые условия (под 8.5%) Разница (удорожание) Ежемесячный платеж ~ 187 500 ₸ ~ 207 500 ₸ + 12 000 – 20 000 ₸ в месяц Доп. расходы за 1 год — — + 144 000 – 240 000 ₸ Переплата за 10 лет — — до 2 400 000 ₸

Примечание: Итоговый размер удорожания варьируется в зависимости от точного срока займа и скорости перехода клиента на классический жилищный тариф.

Инсайд: кто защищен от повышения и что делать остальным?

Если вы находитесь в процессе поиска квартиры, у вас есть шанс сохранить старые условия. В «Отбасы банке» официально подтвердили: все клиенты, которые получат предварительное одобрение займа (кредитную заявку) до 4 июня 2026 года включительно, будут оформлены по прежним, более низким ставкам. Если одобрение на руках — паниковать не стоит, фиксируйте сделку.

Лайфхак для заемщиков: как обойти ставку 8.5%?

Если вы не успеваете одобрить заём до 4 июня, эксперты рекомендуют рассмотреть альтернативные стратегии: