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03.06.2026, 16:39

«Российское наследство» оставило казахстанцев без квартир и машин: как сработала ловушка на 153 миллиона

Новости Казахстана 0 829

Житель Казахстана получил 6 лет тюрьмы за масштабную мошенническую схему, в которой под предлогом “наследства из России“ у нескольких человек выманили более 153 миллионов тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: domovita.by
Фото: domovita.by

В Караганде вынесен приговор по громкому делу о «российском наследстве», жертвы которого ради призрачных миллионов лишились квартир, спецтехники и залезли в миллионные долги. Житель Атырауской области сумел выманить у доверчивых инвесторов более 153 миллионов тенге (около $340 тысяч), пообещав удвоить их вложения после получения мифического состояния своей супруги.

Миф о «богатых родственниках» из РФ: как работала схема

История, развернувшаяся в Казыбекбийском районном суде Караганды, напоминает классические схемы международных аферистов, но с местным колоритом. Подсудимый уверял своих знакомых, что его гражданская жена вот-вот вступит в права наследования после смерти родителей в России. Сумма «куша» заявлялась внушительная — около миллиона долларов.

Однако, по словам мужчины, процесс тормозился из-за бюрократии: якобы срочно требовалось 250 тысяч долларов на оплату пошлин, дорогих адвокатов и нотариусов. Инвесторам, которые помогут собрать эту сумму, обещали щедрое вознаграждение — возврат средств в двукратном размере.

Подобные схемы эксперты называют «нигерийскими письмами» нового типа. Мошенники используют психологический триггер «в шаге от богатства», когда жертве кажется, что цель близка и нужно лишь немного доплатить, чтобы забрать главный приз. В Казахстане в последние годы участились случаи использования легенд именно о «зарубежных активах», так как проверить их подлинность рядовому гражданину сложнее.

Масштабы потерь: продавали квартиры дешевле рынка и закладывали Range Rover

Первым в ловушку попал карагандинец, знавший подсудимого с 2022 года. Ранее тот уже прокручивал с ним небольшие сделки и возвращал деньги с прибылью, создав иллюзию надежного партнера. В итоге с августа 2023 по февраль 2024 года этот мужчина отдал «бизнесмену» 105 миллионов тенге. Чтобы достать эти деньги, он распродал:

  • Земельные участки;

  • Квартиру;

  • Сельскохозяйственную технику и личное имущество.

Затем включилось «сарафанное радио». Потерпевший привлек к «проекту» друзей. Один из них, поддавшись на уговоры о срочности, продал свою недвижимость по заниженной стоимости, оформил несколько банковских займов и заложил премиальный автомобиль Range Rover. Его ущерб превысил 38,5 миллиона тенге. Третий участник схемы отдал более 10 миллионов тенге, взятых в кредит в нескольких банках.

«Это был инвестпроект»: позиция защиты

В суде организатор схемы вину не признал и держался уверенно. Он не отрицал факт получения гигантских сумм, но настаивал на том, что это не криминал, а «гражданско-правовые отношения». По его версии, деньги через супругу отправлялись в некий «зарубежный инвестиционный фонд», а сам он просто не смог вовремя выполнить обязательства перед партнерами.

Однако следствие и суд установили: никакой базы для инвестиций не существовало, а история с российскими миллионами была от начала и до конца вымышлена с целью хищения.

Потерпевшие передавали многомиллионные суммы наличными и переводами без оформления договоров займа, нотариальных обязательств или хотя бы расписок. Все строилось на слепом доверии к «успешному предпринимателю».

Вердикт суда и финансовые последствия

Казыбекбийский районный суд Караганды признал подсудимого виновным в мошенничестве в особо крупном размере (статья 190 УК РК).

  • Наказание: 6 лет лишения свободы.

  • Гражданские иски: Суд обязал осужденного вернуть потерпевшим всю сумму ущерба — 105 млн, 38,5 млн и 9,7 млн тенге соответственно.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционной инстанции. Однако вернуть реальные деньги пострадавшим будет крайне сложно, если у осужденного не окажется официального имущества и активов.

Чек-лист безопасности от финансовых аналитиков

Чтобы не оказаться на месте героев этой истории, юристы рекомендуют соблюдать жесткие правила при любых инвестициях:

Правило Как проверить / Что делать
Никаких денег «на честном слове» Любая передача крупных сумм должна фиксироваться нотариальным договором займа.
Проверка легенды Если речь идет о наследстве или суде, требуйте документы (нотариальные запросы, свидетельства, судебные иски).
Иллюзия легких денег Обещание гарантированной доходности в 100% («вернуть в двойном размере») — это стопроцентный маркер финансовой пирамиды или мошенничества.
Проверка через реестры В Казахстане проверить благонадежность партнера можно через сервисы по проверке контрагентов или реестр должников Министерства юстиции.
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