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03.06.2026, 17:16

Касается каждого казахстанца: нотариусам ввели жесткие запреты под угрозой лишения лицензии

Новости Казахстана 0 791

Мажилис Казахстана во втором чтении ужесточил правила работы для нотариусов. Рассказываем, за какие нарушения теперь будут мгновенно отзывать лицензии, как изменится взыскание долгов и почему бизнес больше не сможет обращаться к «семейным» юристам, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Тотальный бан на передачу ЭЦП и новые риски для лицензий

Принятый депутатами законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам нотариальной деятельности и юридической помощи» кардинально усиливает ответственность нотариусов. Государство переходит к жесткому регулированию цифровой гигиены юристов.

Отныне лишение (отзыв) лицензии будет происходить незамедлительно, если зафиксирован факт передачи закрытого ключа электронной цифровой подписи (ЭЦП) нотариуса третьим лицам (например, помощникам или секретарям).

Ранее передача ЭЦП часто квалифицировалась как дисциплинарный проступок, однако на фоне участившихся случаев кибермошенничества и незаконной перерегистрации имущества, Минюст РК настоял на введении высшей меры наказания — безвозвратного отзыва лицензии.

Кроме того, вводится механизм приостановки деятельности. Под удар попадут те, кто:

  • Допускает нарушения в сфере защиты персональных данных граждан.

  • Систематически задерживает внесение информации в Единую нотариальную информационную систему (ЕНИС). В условиях цифрового Казахстана несвоевременное обновление базы ЕНИС приравнивается к сокрытию юридически значимых действий.

Конец эпохи «карманных» судебных исполнителей

Самая революционная норма закона касается механизма работы с исполнительными надписями. Теперь взыскатели полностью отсекаются от процесса выбора исполнителя.

  1. Исполнительная надпись больше не выдается на руки заявителю. Весь документооборот переводится в цифровой формат между ведомствами.

  2. Ликвидирован ручной выбор ЧСИ. Взыскатель не сможет передать документ «своему» частному судебному исполнителю.

  3. Автоматическое распределение. Все исполнительные надписи по обязательствам на основе письменных сделок будут распределяться системой автоматически.

Данная реформа направлена на разрушение коррупционных связей между крупными кредиторами (банками, МФО, коллекторами) и определенными ЧСИ. Ранее это приводило к искусственному завышению тарифов, «накруткам» пеней и агрессивному изъятию имущества у должников. Автоматизация уравняет права сторон и снизит нагрузку на граждан.

Родственники в бизнесе: в КЗ вводится жесткое табу на конфликт интересов

Законодатели закрыли популярную лазейку для корпоративных манипуляций. В нотариальной практике официально закрепляется понятие конфликта интересов.

Нотариусам категорически запрещено заверять любые сделки, договоры или документы юридических лиц, если в структуре этой компании (среди учредителей, акционеров или топ-менеджмента) числятся их близкие родственники. Под запрет попадают сделки супругов, родителей, детей, братьев и сестер. Бизнесу придется искать независимых регистраторов, что повысит прозрачность корпоративного сектора в РК.

Электронный архив: финал цифровизации

Закон ставит точку в многолетнем переходе на безбумажные технологии, юридически закрепляя правила формирования и ведения нотариального электронного архива.

Все оформленные документы теперь защищены блокчейн-технологиями и государственными серверами. Это не только исключает риск физической утери или подделки архивных договоров купли-продажи или завещаний, но и позволит казахстанцам получать дубликаты документов в считанные минуты через портал eGov или мобильные приложения банков.

После подписания закона Президентом новые правила официально вступят в силу. Нотариусам дается переходный период для перенастройки рабочих процессов под требования ЕНИС.

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