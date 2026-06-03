Казахстанцев предупредили о «семейном» обмане: в чём опасность

Казахстанцев предупредили о новой опасной схеме кибермошенничества, маскирующейся под выгодные предложения мобильных операторов. Злоумышленники массово рассылают сообщения о наборе в «семейные тарифы», чтобы получить полный доступ к смартфонам и банковским счетам доверчивых граждан, сообщает Lada.kz.

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«Выгодное предложение», которое лишает денег: как работает схема

Пресс-служба Департамента полиции (ДП) области Абай распространила срочное заявление. Мошенники активно используют мессенджеры и социальные сети, публикуя заманчивые объявления в стиле: «Подключитесь к семейному тарифу, есть свободные места!».

Обещая легальную мобильную связь по кратно заниженной стоимости, преступники легко втираются в доверие к гражданам. Как только человек проявляет интерес, ему отправляют «ссылку для подключения».

Что происходит при клике: Ссылка ведет на скачивание вредоносного софта или фишинговую страницу. После перехода телефон начинает работать со сбоями, а хакеры получают мгновенный доступ к паролям, личным кабинетам соцсетей и, главное, к мобильному банкингу.

Эксперты по кибербезопасности объясняют, почему эта схема стала популярна именно сейчас и чем она грозит:

Использование APK-файлов (троянов): Чаще всего под видом «сервисного приложения оператора» пользователю присылают файл с расширением .apk (для Android). При установке он запрашивает доступ к Специальным возможностям (Accessibility Services). Это позволяет вирусу самому читать входящие SMS с кодами от банков и скрывать уведомления о списании денег.

Иллюзия легальности: Мошенники используют реальный тренд — операторы связи в Казахстане (Kcell, Tele2, Altel, Beeline) действительно активно продвигают семейные пакеты. Злоумышленники просто паразитируют на официальных маркетинговых кампаниях.

Риск «соучастия»: В подобных схемах ваш номер телефона после взлома может быть использован в качестве «шлюза» для рассылки спама тысячам других казахстанцев, из-за чего сим-карта будет заблокирована уже реальным оператором или внесена в черные списки спам-фильтров.

Как обезопасить себя и близких: чек-лист от полиции

Чтобы не остаться с заблокированным телефоном и пустыми картами, ДП области Абай рекомендует строго соблюдать правила цифровой гигиены:

Игнорируйте «щедрость» в группах: Мобильные операторы не набирают участников в семейные тарифы через случайные чаты в WhatsApp или Telegram. Добавлять в группу могут только близкие люди, которых вы знаете лично.

Контролируйте источники: Скачивайте любые утилиты только из App Store и Google Play. Никогда не разрешайте браузеру установку приложений из «неизвестных источников».

Защитите устройство: Установите мобильный антивирус — он способен заблокировать переход по фишинговой ссылке еще до того, как вредоносный скрипт сработает.

Если вы или ваши родственники все же перешли по ссылке и заметили странное поведение телефона (самопроизвольный перезапуск, исчезновение сети, появление неизвестных приложений), немедленно заблокируйте банковские карты через колл-центр банка и обратитесь в полицию по номеру 102.