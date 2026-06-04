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03.06.2026, 19:34

Казахстан заставит экспатов делиться секретами: Минтруда ввело новые правила для иностранной рабсилы

Новости Казахстана 0 550

В Казахстане кардинально пересмотрели механизм передачи опыта от иностранных специалистов местным кадрам. Минтруда утвердило обновленные правила наставничества для работодателей, привлекающих зарубежную рабочую силу (ИРС). Новые жесткие регламенты вступают в силу уже в июне 2026 года и напрямую затронут кадровые процессы сотен компаний, сообщает Lada.kz. 

Фото с сайта 7152.kz
Фото с сайта 7152.kz

Главные изменения: сроки, лимиты и цифровой контроль

Министр труда и социальной защиты населения РК подписал приказ № 197 от 26 мая 2026 года, утверждающий новую редакцию Правил организации наставничества. Теперь, если предприятие нанимает экспата (от 1-й до 4-й категории ИРС или в рамках внутрикорпоративного перевода), за ним на срок от 6 до 12 месяцев в обязательном порядке закрепляется казахстанский сотрудник для переобучения.

Министерство ввело строгое ограничение по нагрузке и жесткие дедлайны для HR-департаментов:

  • Лимит на наставника: Один иностранный специалист может обучать не более 3 казахстанцев одновременно.

  • 5 рабочих дней: В этот срок с момента приема иностранца на работу руководство обязано издать официальный внутренний акт о закреплении ментора.

  • 3 рабочих дня: За это время кадровая служба должна официально уведомить казахстанского сотрудника о назначении ему зарубежного куратора.

  • 5 рабочих дней: Столько дается на замену наставника в случае его увольнения, болезни, отпуска или командировки.

План обучения должен утверждаться работодателем в течение 5 дней после назначения ментора и включать четыре ключевых этапа: от первичного знакомства с процессами до самостоятельной работы казахстанца под координацией экспата. За 3 дня до окончания программы иностранец пишет финальный отчет, который передается в отдел кадров.

Зачем это Минтруда и при чем здесь Нацсистема квалификаций?

Нынешнее обновление правил — это не изолированная бюрократическая инициатива, а продолжение масштабной реформы рынка труда. Буквально за три недели до этого, 5 мая 2026 года, Минтруда РК утвердило отдельный профильный стандарт «Наставничество на рабочем месте» (Приказ № 168). Ведомство планомерно закладывает правовую базу, чтобы превратить стихийное обучение в измеримый и стандартизированный процесс.

Главная фишка новой редакции правил — тесная интеграция с Национальной системой квалификаций (НСК). По итогам менторства казахстанский сотрудник может на добровольной основе пройти экзамен в специализированных центрах признания. Все сведения и цифровые сертификаты теперь будут аккумулироваться на портале «Электронная биржа труда» (Enbek.kz).

Если местный специалист не сдаст экзамен, работодатель обязан за свой счет организовать работу над ошибками: отправить его на дополнительные курсы, стажировку или продлить наставничество. При этом ведомство отдельно подчеркивает: провал на экзамене НСК не может стать поводом для увольнения или отстранения казахстанца от работы.

Экономический подтекст: почему бизнесу важно не игнорировать новые правила

Для крупных компаний, активно привлекающих экспатов (особенно в нефтегазовом секторе, строительстве и IT), институт наставничества становится главным аргументом в пользу легального продления рабочих разрешений.

Казахстанский рынок труда планомерно движется в сторону замещения иностранных специалистов внутренними ресурсами. Наличие официально оформленных планов менторства и итоговых отчетов в кадровой службе — это прямая защита работодателя во время проверок инспекции труда. Нарушение данных правил или формальное отношение к обучению казахстанцев может грозить предприятиям не только штрафами, но и урезанием квот на привлечение ИРС в будущем.

Когда правила вступят в силу?

Основная часть норм обновленного документа начинает действовать с 13 июня 2026 года, а отдельные специфические пункты вступят в силу ровно через месяц — с 12 июля 2026 года. К этому моменту компаниям необходимо оперативно перестроить свои внутренние HR-регламенты под новые стандарты Минтруда.

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