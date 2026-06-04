«Полное досье»: Минфин объяснил, зачем налоговая отслеживает перелеты и расходы казахстанцев

В Министерстве финансов Казахстана прокомментировали внедрение анализа данных о международных перелётах граждан, подчеркнув, что система не предназначена для слежки за людьми, сообщает Lada.kz.

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«Умный» контроль вместо тотального досмотра: позиция Минфина

Интеграция баз данных о международных авиаперелетах казахстанцев в аналитические ИТ-платформы Министерства финансов РК вызвала волну споров о границах приватности. В ответ на общественный резонанс вице-министр финансов Ержан Биржанов дал официальные разъяснения, подчеркнув, что государство собирает исключительно экономические маркеры, а не персональные секреты.

По словам чиновника, данные аккумулируются в автоматическом режиме по стандартам ИАТА (Международной ассоциации воздушного транспорта) и ВТО. Информация необходима таможенникам, чтобы «на лету» определять так называемую кратность перевозок. Если пассажир летает за рубеж слишком часто и регулярно превышает лимиты по весу багажа, алгоритмы маркируют его как потенциального коммерческого «челнока».

Внедрение искусственного интеллекта призвано полностью ликвидировать человеческий фактор на границе. Вместо сплошного или случайного досмотра в аэропортах, который нередко создавал почву для коррупции, таможенники будут останавливать только тех, на кого сработал цифровой триггер.

Что скрывается за системой Smart Data Finance

То, что граждане называют «слежкой», на техническом языке Минфина является частью масштабной ИТ-платформы Smart Data Finance (SDF). По данным из независимых источников, эта Big Data система сводит воедино информацию из более чем 74 различных источников: от баз данных погранслужбы и ЗАГСов до чеков контрольно-кассовых машин (ККМ), выписок из букмекерских контор и банковских транзакций.

Ранее Ержан Биржанов открыто демонстрировал глубину мониторинга SDF, признав, что в ведомстве созданы цифровые карточки-досье буквально на каждого жителя республики, включая их супругов и несовершеннолетних детей. Система видит:

точную дату и направление вылета;

наличие, отсутствие и вес зарегистрированного багажа;

ФИО попутчиков, с которыми гражданин бронировал билеты;

историю трудоустройства и реальный средний чек при повседневных покупках.

Мнение экспертов: почему авиабилеты стали триггером в 2026 году

Как отмечают независимые налоговые консультанты, интерес фискалов к авиаперелетам обострился на фоне изменения вектора налоговой реформы. Изначально предполагалось, что в 2025–2026 годах в Казахстане завершится финальный этап Всеобщего декларирования и абсолютно все граждане будут обязаны сдавать отчеты по форме 270.00. Однако власти скорректировали подход, освободив рядовых граждан без зарубежных активов и крупного бизнеса от обязательной ежегодной сдачи деклараций.

Но это послабление имеет оборотную сторону. Освободив казахстанцев от бумажной бюрократии, государство переложило функцию контроля на автоматизированные системы. Эксперты по налоговой безопасности подчеркивают: теперь КГД оценивает расходы граждан дистанционно. Покупка дорогих билетов бизнес-класса, регулярный отдых на премиальных курортах и частый провоз багажа при нулевых официальных доходах станут автоматическим поводом для автоматического камерального контроля. Вопросы у налоговой возникнут только тогда, когда обнаружится жесткий дисбаланс между легальным заработком и скрытыми расходами на красивую жизнь.