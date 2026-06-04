«Полное досье»: Минфин объяснил, зачем налоговая отслеживает перелеты и расходы казахстанцев

В Министерстве финансов Казахстана прокомментировали внедрение анализа данных о международных перелётах граждан, подчеркнув, что система не предназначена для слежки за людьми, сообщает Lada.kz.
Интеграция баз данных о международных авиаперелетах казахстанцев в аналитические ИТ-платформы Министерства финансов РК вызвала волну споров о границах приватности. В ответ на общественный резонанс вице-министр финансов Ержан Биржанов дал официальные разъяснения, подчеркнув, что государство собирает исключительно экономические маркеры, а не персональные секреты.
По словам чиновника, данные аккумулируются в автоматическом режиме по стандартам ИАТА (Международной ассоциации воздушного транспорта) и ВТО. Информация необходима таможенникам, чтобы «на лету» определять так называемую кратность перевозок. Если пассажир летает за рубеж слишком часто и регулярно превышает лимиты по весу багажа, алгоритмы маркируют его как потенциального коммерческого «челнока».
Внедрение искусственного интеллекта призвано полностью ликвидировать человеческий фактор на границе. Вместо сплошного или случайного досмотра в аэропортах, который нередко создавал почву для коррупции, таможенники будут останавливать только тех, на кого сработал цифровой триггер.
То, что граждане называют «слежкой», на техническом языке Минфина является частью масштабной ИТ-платформы Smart Data Finance (SDF). По данным из независимых источников, эта Big Data система сводит воедино информацию из более чем 74 различных источников: от баз данных погранслужбы и ЗАГСов до чеков контрольно-кассовых машин (ККМ), выписок из букмекерских контор и банковских транзакций.
Ранее Ержан Биржанов открыто демонстрировал глубину мониторинга SDF, признав, что в ведомстве созданы цифровые карточки-досье буквально на каждого жителя республики, включая их супругов и несовершеннолетних детей. Система видит:
точную дату и направление вылета;
наличие, отсутствие и вес зарегистрированного багажа;
ФИО попутчиков, с которыми гражданин бронировал билеты;
историю трудоустройства и реальный средний чек при повседневных покупках.
Как отмечают независимые налоговые консультанты, интерес фискалов к авиаперелетам обострился на фоне изменения вектора налоговой реформы. Изначально предполагалось, что в 2025–2026 годах в Казахстане завершится финальный этап Всеобщего декларирования и абсолютно все граждане будут обязаны сдавать отчеты по форме 270.00. Однако власти скорректировали подход, освободив рядовых граждан без зарубежных активов и крупного бизнеса от обязательной ежегодной сдачи деклараций.
Но это послабление имеет оборотную сторону. Освободив казахстанцев от бумажной бюрократии, государство переложило функцию контроля на автоматизированные системы. Эксперты по налоговой безопасности подчеркивают: теперь КГД оценивает расходы граждан дистанционно. Покупка дорогих билетов бизнес-класса, регулярный отдых на премиальных курортах и частый провоз багажа при нулевых официальных доходах станут автоматическим поводом для автоматического камерального контроля. Вопросы у налоговой возникнут только тогда, когда обнаружится жесткий дисбаланс между легальным заработком и скрытыми расходами на красивую жизнь.
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