Казахстанцам запретили перепродавать электромобили россиянам — что нужно знать

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Суть ограничений: под запретом не только продажа

Департамент государственных доходов (ДГД) по Мангистауской области выступил с важным разъяснением для владельцев экологичного транспорта. Речь идет об электрокарах, которые были ввезены на территорию стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с нулевой ставкой таможенных пошлин и налогов в период с 28 марта 2022 года по 31 декабря 2025 года.

Согласно действующему законодательству, такие машины классифицируются как условно выпущенные товары. Их запрещено передавать во владение, пользование или распоряжение гражданам Российской Федерации, а также лицам, постоянно проживающим в РФ.

Важно: Ограничение распространяется не только на договоры купли-продажи. Под запрет попадают передача по генеральной доверенности, сдача электромобиля в аренду или оформление его в лизинг гражданам России.

Сколько длятся «таможенные узы»?

Ограничение на свободное распоряжение автомобилем не вечно, однако оно накладывает серьезные долгосрочные обязательства. Барьер снимается только в двух случаях:

Истечение 3 лет с момента выпуска транспортного средства в свободное обращение на территории РК. Полная уплата всех причитающихся таможенных пошлин и налогов в бюджет.

Если владелец решит продать электромобиль в Россию раньше трехлетнего срока, ему придется пройти процедуру доначисления платежей, и только после этого сделка будет признана законной.

Почему возникла такая разница в правилах ЕАЭС

Причина жестких мер кроется в разнице таможенного регулирования внутри союза. В то время как Казахстан активно стимулировал развитие «зеленого» транспорта и предоставлял своим гражданам квоты на беспошлинный ввоз (до 15 тысяч единиц в год), в Российской Федерации аналогичная глобальная льгота не действовала — там при импорте электромобилей стандартная ставка пошлины составляет 15% от стоимости.

Без жесткого контроля со стороны КГД, Казахстан рисковал превратиться в транзитный хаб для беспошлинного реэкспорта «электричек» в соседнюю страну, что нарушает экономические соглашения внутри ЕАЭС.

Чтобы понять всю серьезность ситуации, стоит учесть два важных фактора, которые кардинально изменили автомобильный рынок региона: