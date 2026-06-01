Казахстанцам запретили перепродавать электромобили россиянам — что нужно знать

Казахстанские автовладельцы столкнулись с невозможностью свободной продажи «льготных» электромобилей гражданам России — для совершения сделки придется полностью возместить государству неуплаченные налоги, сообщает Lada.kz.
Департамент государственных доходов (ДГД) по Мангистауской области выступил с важным разъяснением для владельцев экологичного транспорта. Речь идет об электрокарах, которые были ввезены на территорию стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с нулевой ставкой таможенных пошлин и налогов в период с 28 марта 2022 года по 31 декабря 2025 года.
Согласно действующему законодательству, такие машины классифицируются как условно выпущенные товары. Их запрещено передавать во владение, пользование или распоряжение гражданам Российской Федерации, а также лицам, постоянно проживающим в РФ.
Важно: Ограничение распространяется не только на договоры купли-продажи. Под запрет попадают передача по генеральной доверенности, сдача электромобиля в аренду или оформление его в лизинг гражданам России.
Ограничение на свободное распоряжение автомобилем не вечно, однако оно накладывает серьезные долгосрочные обязательства. Барьер снимается только в двух случаях:
Истечение 3 лет с момента выпуска транспортного средства в свободное обращение на территории РК.
Полная уплата всех причитающихся таможенных пошлин и налогов в бюджет.
Если владелец решит продать электромобиль в Россию раньше трехлетнего срока, ему придется пройти процедуру доначисления платежей, и только после этого сделка будет признана законной.
Причина жестких мер кроется в разнице таможенного регулирования внутри союза. В то время как Казахстан активно стимулировал развитие «зеленого» транспорта и предоставлял своим гражданам квоты на беспошлинный ввоз (до 15 тысяч единиц в год), в Российской Федерации аналогичная глобальная льгота не действовала — там при импорте электромобилей стандартная ставка пошлины составляет 15% от стоимости.
Без жесткого контроля со стороны КГД, Казахстан рисковал превратиться в транзитный хаб для беспошлинного реэкспорта «электричек» в соседнюю страну, что нарушает экономические соглашения внутри ЕАЭС.
Чтобы понять всю серьезность ситуации, стоит учесть два важных фактора, которые кардинально изменили автомобильный рынок региона:
Конец «эпохи бесплатного ввоза»: Лазейка окончательно закрылась. С 1 января 2026 года Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) продлила льготы на беспошлинный ввоз электрокаров только для Армении, Беларуси и Кыргызстана. Казахстан и Россия в этот список не вошли. Это значит, что все новые электромобили, ввозимые в РК, теперь и так облагаются налогами по полной ставке (включая НДС и таможенные сборы), а ограничения касаются именно того огромного массива машин, что успели завезти за прошлые три года.
Охота за утильсбором в РФ: Ранее Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ уже начала массовую проверку автомобилей, ввезенных из стран Центральной Азии. Российские покупатели, приобретавшие машины из Казахстана, оформленные по заниженным ставкам или внутренним льготам ОЭЗ, начали массово получать требования о доплате коммерческого утилизационного сбора и разницы пошлин, которая порой исчисляется миллионами рублей. Теперь за «чистотой» сделок будут жестко следить и с казахстанской стороны.
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