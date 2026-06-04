Добегались: необычный способ распознавания пешеходов в Казахстане обойдется нарушителям в 43 000 тенге

Караганда стала стартовой площадкой для масштабного цифрового эксперимента: полиция запустила уникальный комплекс «Умный пешеходный переход», который с помощью технологии Face ID автоматически распознает лица людей, переходящих дорогу на красный свет. Тестирование умных камер совпало с масштабным ужесточением контроля за пешеходами по всей стране, сообщает Lada.kz.

Фото: slavgorod.by

Цифровой капкан: как технология Face ID вычисляет нарушителей

Новейший комплекс биометрического контроля развернули на оживленном участке возле входа в Центральный парк (на улице Воинов-Интернационалистов). Интеллектуальная система круглосуточно сканирует поток людей и в режиме реального времени фиксирует тех, кто игнорирует запрещающий сигнал светофора.

Как только Face ID распознает черты лица нарушителя, система моментально отправляет тревожное уведомление и данные на ближайший пост полиции. Дежурному инспектору остается лишь остановить гражданина, чья личность уже подтверждена цифровым алгоритмом, и оформить документы. При этом «умный переход» выполняет и двойную функцию — камеры автоматически сверяют лица прохожих с базами данных лиц, находящихся в розыске или состоящих на особом учете в органах внутренних дел.

Цена спешки: сколько пешеходы заплатят в 2026 году

Согласно действующей статье 615 КоАП РК, финансовое наказание для недисциплинированных пешеходов жестко привязано к месячному расчетному показателю (МРП), который вырос.

Штрафы распределяются следующим образом:

Первичное нарушение (переход на красный свет или в неположенном месте) влечет за собой взыскание в размере 2 МРП — это 8 650 тенге .

Повторный проступок, совершенный в течение года, карается уже по всей строгости — 10 МРП, что составляет внушительные 43 250 тенге.

Внедрение Face ID на зебрах происходит на фоне недавних законодательных реформ в Казахстане (Закон № 257-VIII), легализовавших расширение автоматической фиксации правонарушений. Интеграция уличных камер с Единым реестром административных производств (ЕРАП) технически открывает дорогу к тому, чтобы в будущем выписывать предписания пешеходам без физического участия патрульных — напрямую на смартфон через государственные приложения.

Кровавая статистика: почему власти пошли на крайние меры

Пойти на столь жесткий цифровой эксперимент полицию Карагандинской области вынудила пугающая статистика аварийности. С начала года в регионе зафиксировано уже 54 наезда на пешеходов. В этих дорожно-транспортных происшествиях 5 человек погибли на месте, а еще 50 получили тяжелые травмы и переломы.

При этом масштабы игнорирования ПДД со стороны пеших участников движения поражают: только за первые месяцы года инспекторы выявили более 10 тысяч фактов перехода трассы в неположенном месте или на запрещающий сигнал. Представители МВД подчеркивают: пилотный проект в Караганде призван стать не карательным инструментом, а превентивной мерой, способной спасти человеческие жизни. Если эксперимент признают успешным, биометрические комплексы «Умный переход» начнут массово внедрять в Астане, Алматы и других мегаполисах республики.