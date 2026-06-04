В Семее второй студент за два месяца лишился руки в бетономешалке: почему молчит работодатель?

В Семее 21-летний студент Нурасыл Жанабаев лишился правой руки в результате несчастного случая на производстве по выпуску пеноблоков. Это уже второе аналогичное ЧП в городе за последние два месяца — оба пострадавших учились в вузах и работали без трудовых договоров, сообщает Lada.kz со ссылкой на КТК .

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Секунда, изменившая жизнь: как произошла трагедия

Инцидент произошел на одной из частных производственных баз Семея. 21-летний Нурасыл Жанабаев, студент выпускного курса местного университета, подрабатывал на объекте рабочим. Парень учился на преподавателя физической культуры и в этом году должен был получить диплом. В его планах была служба в армии, силовых структурах или СОБРе, однако несчастный случай перечеркнул эти планы.

По словам самого пострадавшего, все произошло мгновенно из-за банальной потери равновесия.

«Я поскользнулся ногой и случайно засунул руку в работающий аппарат (бетономешалку). Сразу же вытащил ее обратно. Посмотрел на руку — и мгновенно потерял сознание от шока. Левой рукой кое-как оттолкнулся, выбежал на улицу и понял, что руки у меня больше нет», — с ужасом вспоминает Нурасыл.

На помощь парню прибежали коллеги по цеху, которые вызвали скорую помощь.

Вердикт врачей: спасти конечность было невозможно

Пострадавшего экстренно госпитализировали в Больницу скорой медицинской помощи (БСМП) Семея. Травма оказалась слишком тяжелой — ткани были фактически раздроблены и оторваны механизмом.

Как сообщил заведующий отделением травматологии БСМП Семея Дарын Бахтыбаев, врачи сделали все возможное для спасения жизни пациента, но руку пришлось ампутировать. После проведения противошоковой терапии хирурги провели экстренную операцию — ампутацию правой верхней конечности на уровне средней трети предплечья.

На сегодняшний день состояние Нурасыла оценивается как стабильное, средней степени тяжести. Впереди молодого человека ждет длительный период реабилитации и сложная психологическая адаптация.

Работа вне закона: работодатель хранит молчание

Как выяснилось позже, Нурасыл Жанабаев трудился на производственной базе нелегально — работодатель не заключил с ним обязательный трудовой договор, нарушив законодательство РК. Мать пострадавшего, Гульнар Камажанова, заявляет, что сына допустили к опасному промышленному оборудованию без какого-либо предварительного обучения и инструктажа по технике безопасности.

«Владелец бизнеса извинился, но сказал, что ничего не может сделать. Мой сын остался инвалидом на всю жизнь, его мечты рухнули», — делится горем мать Нурасыла. Семья требует полной ответственности со стороны руководства базы и жесткого расследования.

В данный момент руководство предприятия отказывается от комментариев СМИ. К делу уже подключилась инспекция труда области Абай. По словам государственного инспектора труда Темирлана Амиртаева, расследование инцидента началось 3 июня 2026 года и продлится 10 рабочих дней. После составления официального акта все собранные материалы будут переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.

Пугающая тенденция: второй случай за два месяца

Данный инцидент — не единичная трагедия для региона. Буквально в апреле 2026 года в Семее произошел идентичный случай: тогда руки лишился студент юридического факультета, который пытался очистить забившийся барабан бетономешалки. В том случае работодателя привлекли лишь к административной ответственности за целый букет нарушений: отсутствие трудового договора, игнорирование инструктажей по охране труда и отсутствие договора обязательного страхования работника от несчастных случаев.

Что гарантирует закон и как вернуть надежду?

Согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан, даже если между работником и работодателем не был заключен письменный договор, но работник был фактически допущен к выполнению обязанностей, трудовые отношения считаются возникшими. Это означает, что работодатель в полном объеме несет материальную ответственность за вред, причиненный здоровью сотрудника на рабочем месте, и обязан выплатить компенсацию, а также оплатить лечение.

Статистика и решение проблемы

По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, строительная сфера и малые производственные базы остаются лидерами по уровню производственного травматизма в Казахстане. Чаще всего под удар попадают молодые люди и студенты, соглашающиеся на неофициальный заработок.

Что делать пострадавшему?

Современная медицина позволяет частично вернуть функциональность конечности. В Казахстане действует государственная программа протезирования, в рамках которой лица, получившие инвалидность, могут претендовать на получение как простых, так и современных бионических протезов за счет средств государственного фонда социального страхования (если вина работодателя будет доказана) или через специальные квоты Министерства здравоохранения. Бионический протез управляется импульсами мышц культи и позволяет человеку вести полноценную жизнь, работать за компьютером и даже заниматься спортом.