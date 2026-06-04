Расписание ЧМ-2026 по футболу: во сколько и где смотреть матчи в Казахстане

В ночь с 11 на 12 июня стартует ЧМ-2026 по футболу — самый масштабный мундиаль в истории. В Казахстане все 104 матча турнира будут транслироваться в прямом эфире, а главным открытием для болельщиков региона станет дебют сборной Узбекистана, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Sport .

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Исторический масштаб: почему этот ЧМ изменит всё

Предстоящий Кубок мира, который совместно принимают США, Мексика и Канада, официально закрепил за собой статус уникального. Впервые на турнире выступят 48 национальных сборных вместо привычных 32.

Это привело к кардинальному изменению формата: только на групповом этапе болельщиков ждут рекордные 72 игры (по 4 матча в день в пиковые даты), а общее число встреч увеличилось до 104. Для фанатов из Центральной Азии этот турнир станет особенным — на него впервые в своей истории пробилась сборная Узбекистана, попавшая в одну группу с Колумбией и ДР Конго.

Специфика времени: как смотреть матчи в Казахстане?

Из-за огромной разницы в часовых поясах между Казахстаном и Северной Америкой (от 10 до 12 часов), футбольный марафон потребует от болельщиков готовности к ночным просмотрам. Игры будут начинаться поздним вечером по казахстанскому времени (UTC+5), а самые топовые противостояния уйдут в глубокую ночь и раннее утро — вплоть до 09:00.

Честь открыть турнир 11 июня выпала легендарному стадиону «Ацтека» в Мехико, где сыграют Мексика и ЮАР. Стартовый свисток прозвучит ровно в полночь.

Календарь группового этапа ЧМ-2026 (по времени Казахстана)

12 июня (Пятница)

00:00 Мексика — ЮАР (Матч открытия)

07:00 Южная Корея — Чехия

13 июня (Суббота)

00:00 Канада — Босния и Герцеговина

06:00 США — Парагвай

09:00 Австралия — Турция

14 июня (Воскресенье)

00:00 Катар — Швейцария

03:00 Бразилия — Марокко

06:00 Гаити — Шотландия

22:00 Германия — Кюрасао

15 июня (Понедельник)

01:00 Нидерланды — Япония

04:00 Кот-д’Ивуар — Эквадор

07:00 Швеция — Тунис

21:00 Испания — Кабо-Верде

16 июня (Вторник)

00:00 Бельгия — Египет

03:00 Саудовская Аравия — Уругвай

06:00 Иран — Новая Зеландия

09:00 Австрия — Иордания

17 июня (Среда)

00:00 Франция — Сенегал

03:00 Ирак — Норвегия

06:00 Аргентина — Алжир

22:00 Португалия — ДР Конго

18 июня (Четверг)

01:00 Англия — Хорватия

04:00 Гана — Панама

07:00 Узбекистан — Колумбия (Исторический первый матч соседей)

21:00 Чехия — ЮАР

19 июня (Пятница)

00:00 Швейцария — Босния и Герцеговина

03:00 Канада — Катар

06:00 Мексика — Южная Корея

09:00 Турция — Парагвай

20 июня (Суббота)

00:00 США — Австралия

03:00 Шотландия — Марокко

06:00 Бразилия — Гаити

09:00 Тунис — Япония

22:00 Нидерланды — Швеция

21 июня (Воскресенье)

01:00 Германия — Кот-д’Ивуар

05:00 Эквадор — Кюрасао

21:00 Испания — Саудовская Аравия

22 июня (Понедельник)

00:00 Бельгия — Иран

03:00 Уругвай — Кабо-Верде

06:00 Новая Зеландия — Египет

22:00 Аргентина — Австрия

23 июня (Вторник)

02:00 Франция — Ирак

05:00 Норвегия — Сенегал

08:00 Иордания — Алжир

22:00 Португалия — Узбекистан (Битва Криштиану Роналду против центральноазиатской сборной)

24 июня (Среда)

01:00 Англия — Гана

04:00 Панама — Хорватия

07:00 Колумбия — ДР Конго

25 июня (Четверг)

00:00 Швейцария — Канада

00:00 Босния и Герцеговина — Катар

03:00 Шотландия — Бразилия

03:00 Марокко — Гаити

06:00 Чехия — Мексика

06:00 ЮАР — Южная Корея

26 июня (Пятница)

01:00 Эквадор — Германия

01:00 Кюрасао — Кот-д’Ивуар

04:00 Япония — Швеция

04:00 Тунис — Нидерланды

07:00 Турция — США

07:00 Парагвай — Австралия

27 июня (Суббота)

00:00 Норвегия — Франция

00:00 Сенегал — Ирак

05:00 Кабо-Верде — Саудовская Аравия

05:00 Уругвай — Испания

08:00 Египет — Иран

08:00 Новая Зеландия — Бельгия

28 июня (Воскресенье)

02:00 Панама — Англия

02:00 Хорватия — Гана

04:30 Колумбия — Португалия

04:30 ДР Конго — Узбекистан (Решающий матч за выход из группы)

07:00 Алжир — Австрия

07:00 Иордания — Аргентина

Стадия плей-офф и финал

Решающие игры на выбывание начнутся без пауз уже 29 июня и продлятся до 20 июля. Раунд плей-офф теперь включает дополнительную стадию — 1/16 финала (из-за увеличения числа групп).

Главный поединок четырехлетия — финал — запланирован на стадионе «МетЛайф» в Нью-Джерси. В прямом эфире казахстанцы увидят финальный свисток в ночь с 19 на 20 июля.

Где смотреть ЧМ-2026 в Казахстане бесплатно?

Казахстанским любителям спорта не придется искать пиратские ссылки. Права на показ главного футбольного события выкупила государственная телерадиокорпорация.

Все 104 матча в прямом эфире со звуковым сопровождением на казахском и русском языках покажут республиканские телеканалы Qazaqstan и Qazsport. Для тех, кто предпочитает мобильность, бесплатные Full HD трансляции будут доступны на официальных сайтах qazaqstan.tv и qazsporttv.kz, а также в официальных мобильных приложениях вещателей.