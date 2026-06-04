Расписание ЧМ-2026 по футболу: во сколько и где смотреть матчи в Казахстане

В ночь с 11 на 12 июня стартует ЧМ-2026 по футболу — самый масштабный мундиаль в истории. В Казахстане все 104 матча турнира будут транслироваться в прямом эфире, а главным открытием для болельщиков региона станет дебют сборной Узбекистана, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Sport.
Предстоящий Кубок мира, который совместно принимают США, Мексика и Канада, официально закрепил за собой статус уникального. Впервые на турнире выступят 48 национальных сборных вместо привычных 32.
Это привело к кардинальному изменению формата: только на групповом этапе болельщиков ждут рекордные 72 игры (по 4 матча в день в пиковые даты), а общее число встреч увеличилось до 104. Для фанатов из Центральной Азии этот турнир станет особенным — на него впервые в своей истории пробилась сборная Узбекистана, попавшая в одну группу с Колумбией и ДР Конго.
Из-за огромной разницы в часовых поясах между Казахстаном и Северной Америкой (от 10 до 12 часов), футбольный марафон потребует от болельщиков готовности к ночным просмотрам. Игры будут начинаться поздним вечером по казахстанскому времени (UTC+5), а самые топовые противостояния уйдут в глубокую ночь и раннее утро — вплоть до 09:00.
Честь открыть турнир 11 июня выпала легендарному стадиону «Ацтека» в Мехико, где сыграют Мексика и ЮАР. Стартовый свисток прозвучит ровно в полночь.
12 июня (Пятница)
00:00 Мексика — ЮАР (Матч открытия)
07:00 Южная Корея — Чехия
13 июня (Суббота)
00:00 Канада — Босния и Герцеговина
06:00 США — Парагвай
09:00 Австралия — Турция
14 июня (Воскресенье)
00:00 Катар — Швейцария
03:00 Бразилия — Марокко
06:00 Гаити — Шотландия
22:00 Германия — Кюрасао
15 июня (Понедельник)
01:00 Нидерланды — Япония
04:00 Кот-д’Ивуар — Эквадор
07:00 Швеция — Тунис
21:00 Испания — Кабо-Верде
16 июня (Вторник)
00:00 Бельгия — Египет
03:00 Саудовская Аравия — Уругвай
06:00 Иран — Новая Зеландия
09:00 Австрия — Иордания
17 июня (Среда)
00:00 Франция — Сенегал
03:00 Ирак — Норвегия
06:00 Аргентина — Алжир
22:00 Португалия — ДР Конго
18 июня (Четверг)
01:00 Англия — Хорватия
04:00 Гана — Панама
07:00 Узбекистан — Колумбия (Исторический первый матч соседей)
21:00 Чехия — ЮАР
19 июня (Пятница)
00:00 Швейцария — Босния и Герцеговина
03:00 Канада — Катар
06:00 Мексика — Южная Корея
09:00 Турция — Парагвай
20 июня (Суббота)
00:00 США — Австралия
03:00 Шотландия — Марокко
06:00 Бразилия — Гаити
09:00 Тунис — Япония
22:00 Нидерланды — Швеция
21 июня (Воскресенье)
01:00 Германия — Кот-д’Ивуар
05:00 Эквадор — Кюрасао
21:00 Испания — Саудовская Аравия
22 июня (Понедельник)
00:00 Бельгия — Иран
03:00 Уругвай — Кабо-Верде
06:00 Новая Зеландия — Египет
22:00 Аргентина — Австрия
23 июня (Вторник)
02:00 Франция — Ирак
05:00 Норвегия — Сенегал
08:00 Иордания — Алжир
22:00 Португалия — Узбекистан (Битва Криштиану Роналду против центральноазиатской сборной)
24 июня (Среда)
01:00 Англия — Гана
04:00 Панама — Хорватия
07:00 Колумбия — ДР Конго
25 июня (Четверг)
00:00 Швейцария — Канада
00:00 Босния и Герцеговина — Катар
03:00 Шотландия — Бразилия
03:00 Марокко — Гаити
06:00 Чехия — Мексика
06:00 ЮАР — Южная Корея
26 июня (Пятница)
01:00 Эквадор — Германия
01:00 Кюрасао — Кот-д’Ивуар
04:00 Япония — Швеция
04:00 Тунис — Нидерланды
07:00 Турция — США
07:00 Парагвай — Австралия
27 июня (Суббота)
00:00 Норвегия — Франция
00:00 Сенегал — Ирак
05:00 Кабо-Верде — Саудовская Аравия
05:00 Уругвай — Испания
08:00 Египет — Иран
08:00 Новая Зеландия — Бельгия
28 июня (Воскресенье)
02:00 Панама — Англия
02:00 Хорватия — Гана
04:30 Колумбия — Португалия
04:30 ДР Конго — Узбекистан (Решающий матч за выход из группы)
07:00 Алжир — Австрия
07:00 Иордания — Аргентина
Решающие игры на выбывание начнутся без пауз уже 29 июня и продлятся до 20 июля. Раунд плей-офф теперь включает дополнительную стадию — 1/16 финала (из-за увеличения числа групп).
Главный поединок четырехлетия — финал — запланирован на стадионе «МетЛайф» в Нью-Джерси. В прямом эфире казахстанцы увидят финальный свисток в ночь с 19 на 20 июля.
Казахстанским любителям спорта не придется искать пиратские ссылки. Права на показ главного футбольного события выкупила государственная телерадиокорпорация.
Все 104 матча в прямом эфире со звуковым сопровождением на казахском и русском языках покажут республиканские телеканалы Qazaqstan и Qazsport. Для тех, кто предпочитает мобильность, бесплатные Full HD трансляции будут доступны на официальных сайтах qazaqstan.tv и qazsporttv.kz, а также в официальных мобильных приложениях вещателей.
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