Права в Казахстане: когда разрешено сесть за руль и кто может законно не платить автошколе

В Казахстане действует более десяти категорий водительских прав — от мопедов и мотоциклов до автобусов и фур. Чем они отличаются, с какого возраста их можно получить и в каких случаях обучение в автошколе можно заменить, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto.

Фото: uralskweek.kz

В Казахстане процедура получения водительских прав претерпевает серьезные изменения на фоне ужесточения контроля за двухколесным транспортом. Сегодня в стране действует разветвленная система из более чем 10 водительских категорий — от мопедов до тяжелых фур, при этом для некоторых граждан закон предусматривает легальную возможность получить права без обучения в автошколе.

Полная сетка категорий: на чем можно ездить и со скольких лет

Казахстанское законодательство строго разграничивает доступ к транспорту в зависимости от возраста и водительского стажа.

Мопеды и мотоциклы: главные тренды года

Категория «А1» (с 16 лет): Позволяет управлять легкими скутерами и мопедами (скорость выше 50 км/ч, объем двигателя до 125 куб. см, мощность до 11 кВт). Данная подкатегория бьет рекорды популярности: только за первые 4 месяца текущего года экзамен пытались сдать более 1200 подростков, однако почти половина (592 кандидата) провалили тестирование.

Категория «А» (с 18 лет): Дает право на управление мощными байками и мотоциклами (вес до 400 кг, объем свыше 50 куб. см). Автоматически открывает доступ к младшей подкатегории «А1».

Легковые авто и квадроциклы

Категория «В» (с 18 лет): Самая массовая категория для легковых машин (масса до 3,5 тонны, не более 8 пассажирских мест).

Подкатегория «В1» (с 18 лет): Квадроциклы и трициклы.

Категория «ВЕ» (с 19 лет): Легковые авто с тяжелым прицепом (более 750 кг). Требует минимум 1 год стажа вождения по категории «В».

Грузовой транспорт и фуры

Подкатегория «С1» (с 18 лет): Средние грузовики (от 3,5 до 7,5 тонны).

Категория «С» (с 21 года): Тяжелые грузовики (более 3,5 тонны). Чтобы открыть её, стандартно требуется 3 года общего стажа, включая 1 год управления машинами из категории «С1».

Категория «СЕ» и подкатегория «С1Е»: Управление грузовиками с тяжелыми прицепами. Доступны только после 1 года стажа на «С» или «С1» соответственно.

Пассажирский и общественный транспорт

Подкатегория «Д1» (с 21 года): Небольшие автобусы (от 8 до 16 мест) при наличии 3 лет общего стажа.

Категория «Д» (с 23 лет): Полноразмерные автобусы (более 8 мест). Требует 3 года стажа, из которых минимум 1 год — на автобусах «Д1».

Категории «DE» / «D1E»: Сочлененные автобусы и автобусы с прицепами (требуется 1 год стажа на «D» или «D1»).

Категория «F» (с 21 года): Трамваи и троллейбусы.

Новые реалии для мопедов и важный нюанс E-E-A-T

Что нужно знать водителю в текущих реалиях: В Казахстане окончательно закрепили статус мопедов как полноценных транспортных средств. Теперь владельцы абсолютно всех мопедов (даже с объемом двигателя до 50 куб. см) обязаны проходить регистрацию, получать госномера и иметь водительское удостоверение минимум категории «А1». Езда без прав теперь приравнивается к управлению автомобилем без документов и карается крупными штрафами.

Как получить права: стандартный алгоритм и пакет документов

Классический путь включает в себя обучение в автошколе, получение свидетельства, а затем сдачу теоретического и практического экзаменов в спецЦОНе.

Базовый пакет документов для спецЦОНа:

Удостоверение личности. Медицинская справка по форме № 073/у. Свидетельство об окончании автошколы (если нет альтернативных оснований). Квитанция об уплате государственной пошлины.

Важно: Для профессиональных категорий («C», «D», «D1», трамваи и троллейбусы) спецЦОН дополнительно потребует официальную справку с места работы, подтверждающую необходимый трудовой стаж.

Особые случаи:

После лишения прав: Для возврата удостоверения водителю придется заново сдавать только теоретический экзамен .

Истечение срока действия: Пересдача теории или практики не требуется, документ просто заменяется на новый.

Иностранные права: При обмене иностранных прав на казахстанские необходимо в обязательном порядке сдать теоретический экзамен.

Когда автошкола не нужна: законные альтернативы

Законодательство РК предусматривает два легальных сценария, при которых тратить время и деньги на стандартную автошколу не придется.

Способ №1: Профильный диплом колледжа или вуза

Если вы получили высшее или средне-специальное образование по автомобильно-тракторной специальности, ваш диплом заменяет свидетельство об автошколе.

Чтобы открыть категории «А» и «В» по упрощенной схеме, необходимо предоставить в регистрационно-экзаменационное подразделение (РЭП):

Копию диплома;

Приложение к диплому с выписками из семестровых и экзаменационных ведомостей (где указаны профильные предметы).

После проверки документов кандидат напрямую допускается к сдаче теории и практики.

Способ №2: Военная служба (Льготы для призывников)

Обучение вождению во время службы в армии — это самый быстрый и бесплатный способ открыть профессиональные категории. Военнослужащие проходят подготовку в специализированных учебных центрах, воинских частях и филиалах ВТШ (Военно-технической школы). Помимо ПДД, там углубленно изучают устройство спецтехники и тактику безопасного вождения в экстремальных условиях.

Главный плюс — снижение возрастного ценза для армии: