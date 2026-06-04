«Передал привет» полиции: казахстанец оскорбил дорожную камеру и жестко поплатился (видео)

В Туркестанской области полицейские оперативно вычислили и задержали 37-летнего водителя автомобиля Hyundai. Мужчина не только умышленно спрятал госномера под тканью, но и демонстративно показал неприличный жест на камеру. Теперь нарушителю грозит крупный штраф и реальное лишение водительских прав, сообщает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Кадр из видео

Неприличный перформанс на трассе: что произошло

Инцидент произошел на одной из республиканских автодорог Южного Казахстана. Камера автоматической фиксации нарушений зарегистрировала автомобиль марки Hyundai, владелец которого решил изощренным способом обойти дорожные штрафы — он полностью закрыл задний государственный регистрационный номерной знак (ГРНЗ) плотной тканью.

Однако простой маскировки автовладельцу показалось мало. Проезжая мимо комплекса видеонаблюдения, мужчина набрался дерзости и демонстративно показал в объектив средние пальцы обеих рук.

Несмотря на скрытый номер, остаться инкогнито у нарушителя не вышло. Дежурные сотрудники департамента полиции Туркестанской области оперативно проанализировали маршрут передвижения иномарки. Выяснилось, что эпатажный водитель следовал транзитом из Кызылорды в Тараз. Спустя короткое время экипаж патрульной полиции перехватил и остановил транспортное средство на трассе.

Что грозит нарушителю: эксклюзивный разбор законодательства РК

Согласно действующему Административному кодексу Республики Казахстан (КоАП РК), подобные действия классифицируются как грубое правонарушение.

Полицейские составили в отношении 37-летнего мужчины протокол по части 4 статьи 590 КоАП РК («Управление транспортным средством с заведомо скрытыми, переоборудованными или измененными государственными регистрационными номерными знаками»).

Важно: Данная статья не предусматривает предупреждений или компромиссных решений. Нарушение влечет за собой: Штраф в размере 20 месячных расчетных показателей (МРП) .

Или лишение права управления транспортными средствами на срок до одного года.

Учитывая отягчающее обстоятельство в виде откровенного неуважения к общественному порядку (неприличный жест на камеру), суд, куда уже направлены все материалы дела, с высокой долей вероятности выберет для водителя максимальную санкцию — превращение в пешехода на ближайшие 12 месяцев.

В Казахстане объявили войну «хитрым» водителям

Данный случай — часть масштабного тренда. В 2026 году МВД Казахстана существенно усилило контроль за читаемостью автомобильных номеров с помощью интеллектуальных систем общественной безопасности (таких как «Сергек» и «Аркан»). Скрыть машину от современных камер с помощью шторки, ткани, грязи или магнитов практически невозможно: нейросети мгновенно фиксируют марку, цвет и траекторию автомобиля, передавая сигнал ближайшему патрулю.

Региональная полиция в очередной раз напоминает: любые попытки «обмануть» систему фото- и видеофиксации не только бесполезны, но и гарантированно приводят к жестким административным мерам и затяжным судебным разбирательствам.