«Передал привет» полиции: казахстанец оскорбил дорожную камеру и жестко поплатился (видео)

В Туркестанской области полицейские оперативно вычислили и задержали 37-летнего водителя автомобиля Hyundai. Мужчина не только умышленно спрятал госномера под тканью, но и демонстративно показал неприличный жест на камеру. Теперь нарушителю грозит крупный штраф и реальное лишение водительских прав, сообщает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Инцидент произошел на одной из республиканских автодорог Южного Казахстана. Камера автоматической фиксации нарушений зарегистрировала автомобиль марки Hyundai, владелец которого решил изощренным способом обойти дорожные штрафы — он полностью закрыл задний государственный регистрационный номерной знак (ГРНЗ) плотной тканью.
Однако простой маскировки автовладельцу показалось мало. Проезжая мимо комплекса видеонаблюдения, мужчина набрался дерзости и демонстративно показал в объектив средние пальцы обеих рук.
Несмотря на скрытый номер, остаться инкогнито у нарушителя не вышло. Дежурные сотрудники департамента полиции Туркестанской области оперативно проанализировали маршрут передвижения иномарки. Выяснилось, что эпатажный водитель следовал транзитом из Кызылорды в Тараз. Спустя короткое время экипаж патрульной полиции перехватил и остановил транспортное средство на трассе.
Согласно действующему Административному кодексу Республики Казахстан (КоАП РК), подобные действия классифицируются как грубое правонарушение.
Полицейские составили в отношении 37-летнего мужчины протокол по части 4 статьи 590 КоАП РК («Управление транспортным средством с заведомо скрытыми, переоборудованными или измененными государственными регистрационными номерными знаками»).
Важно: Данная статья не предусматривает предупреждений или компромиссных решений. Нарушение влечет за собой:
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Штраф в размере 20 месячных расчетных показателей (МРП).
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Или лишение права управления транспортными средствами на срок до одного года.
Учитывая отягчающее обстоятельство в виде откровенного неуважения к общественному порядку (неприличный жест на камеру), суд, куда уже направлены все материалы дела, с высокой долей вероятности выберет для водителя максимальную санкцию — превращение в пешехода на ближайшие 12 месяцев.
Данный случай — часть масштабного тренда. В 2026 году МВД Казахстана существенно усилило контроль за читаемостью автомобильных номеров с помощью интеллектуальных систем общественной безопасности (таких как «Сергек» и «Аркан»). Скрыть машину от современных камер с помощью шторки, ткани, грязи или магнитов практически невозможно: нейросети мгновенно фиксируют марку, цвет и траекторию автомобиля, передавая сигнал ближайшему патрулю.
Региональная полиция в очередной раз напоминает: любые попытки «обмануть» систему фото- и видеофиксации не только бесполезны, но и гарантированно приводят к жестким административным мерам и затяжным судебным разбирательствам.
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