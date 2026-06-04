Под прицелом КГД: какие переводы от квартирантов на Kaspi заставят налоговую прийти с проверкой

Комитет государственных доходов (КГД) РК перешел к автоматическому контролю мобильных переводов граждан, и теперь «серая» аренда квартир оказалась под прямым ударом. Если на вашу карту Kaspi регулярно приходят деньги от разных людей, вы автоматически попадаете в зону риска. Рассказываем, по каким именно критериям налоговая вычисляет скрытый бизнес и какие переводы станут поводом для вызова на проверку, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.
Казахстанское законодательство предлагает собственникам недвижимости два ключевых пути легализации доходов от аренды. Выбор зависит от статуса налогоплательщика, типа имущества и объемов прибыли.
В 2026 году один месячный расчетный показатель (МРП) составляет 4 325 тенге (уникальная базовая информация, на основе которой строятся все расчеты). Это кардинально изменило предельные лимиты доходов для бизнеса:
|Критерий и условия
|Режим самозанятости (физлица)
|Упрощенная декларация (ИП / ТОО)
|Кому разрешено применять
|Исключительно физические лица
|Индивидуальные предприниматели и ТОО
|Допустимые объекты аренды
|Только жилой фонд (собственные квартиры, дома)
|Жилая и нежилая недвижимость (офисы, склады, паркинги, коммерция)
|Максимальный лимит дохода
|До 300 МРП в месяц (1 297 500 тенге)
|До 600 000 МРП в год (2 595 000 000 тенге)
|Наемный персонал
|Запрещено привлекать сотрудников
|Количество работников не ограничено
|Фискальная нагрузка
|Чистый налог — 0%. Только соцплатежи — 4%
|Налог от 2% до 6% + ежемесячные соцплатежи за себя и штат
Если вы сдаете одну или несколько собственных квартир, закон позволяет не регистрировать ИП. Достаточно использовать специальный налоговый режим для самозанятых через мобильное приложение «E-Salyq Business» или партнерские приложения банков (например, Kaspi.kz).
Главное условие — вы должны работать в одиночку и не превышать месячный доход в размере 1,29 млн тенге.
У самозанятых граждан подоходный налог (ИПН) равен нулю. Однако они обязаны уплачивать единый социальный платеж в размере 4% от фактического дохода. Этот платеж автоматически расщепляется государством на пять составляющих:
Обязательные пенсионные взносы (ОПВ) — 1%;
ОПВ работодателя (ОПВР) — 1%;
Социальные отчисления — 1%;
Взносы на ОСМС (медстрахование) — 1%.
Пример расчета: Если квартира в Алматы или Астане сдается за 250 000 тенге в месяц, сумма единого платежа составит ровно 10 000 тенге. Если в каком-то месяце жильцы съехали и дохода не было — платить 4% за этот период не нужно.
С 1 января 2026 года в Казахстане вступил в силу четвертый, финальный этап Всеобщего декларирования. Теперь декларацию о доходах и имуществе (форма 270.00) сдают абсолютно все совершеннолетние граждане РК.
Более того, заработал полноценный автоматический обмен данными между банками второго уровня и Комитетом государственных доходов (КГД). Регулярные ежемесячные переводы от одних и тех же физлиц на ваши карты (так называемые мобильные переводы) алгоритмы налоговой мгновенно квалифицируют как предпринимательскую деятельность. Попытка заявить в декларации нулевой доход при наличии постоянных поступлений на карту приведет к автоматическому камеральному контролю и блокировке счетов.
Законодательство РК проявляет гибкость по отношению к социально уязвимым слоям населения. Пенсионеры по возрасту, занимающиеся самозанятостью, полностью освобождены от уплаты 4%-го платежа.
Для других категорий граждан предусмотрены частичные послабления:
Инвалиды I и II групп (бессрочно): освобождены от уплаты пенсионных взносов и взносов на медицинское страхование.
Инвалиды III группы, многодетные матери (награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа»), студенты очной формы обучения и лица в декретном отпуске: освобождены от уплаты взносов на ОСМС.
Граждане, рожденные до 1 января 1975 года: освобождены от уплаты обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР).
Если в вашем портфеле недвижимости есть нежилые объекты (офисы, торговые точки, парковочные места, кладовки), режим самозанятого использовать запрещено. Вам необходимо зарегистрировать ИП и выбрать Специальный налоговый режим (СНР) на основе упрощенной декларации.
Ставка налога: Базовая ставка составляет 4%. Однако по закону местные представительные органы (маслихаты) имеют право корректировать её. В 2026 году в большинстве регионов Казахстана для стимулирования бизнеса ставку снизили до 2–3%.
Дополнительные расходы: Помимо налога с оборота (например, 20 000 тенге с 1 000 000 тенге дохода при 2% ставке), ИП на упрощенке обязан фиксированно уплачивать за себя (и за сотрудников, если они есть) социальные платежи (ОПВ, СО, ВОСМС) в соответствии с минимальной заработной платой (МЗП).
Нарушение сроков — самая частая причина споров с налоговыми органами. Чтобы избежать санкций, ориентируйтесь на следующие дедлайны:
|Налоговый режим
|Что и когда сдавать (Отчетность)
|До какого числа оплатить
|Самозанятый физлицо
|Отчетность полностью отсутствует
|Ежемесячно, до 25-го числа месяца, следующего за отчетным
|ИП на упрощенной декларации
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2 раза в год (форма 910.00):
• за I полугодие — до 15 августа
• за II полугодие — до 15 февраля следующего года
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2 раза в год (сам налог):
• за I полугодие — до 25 августа
• за II полугодие — до 25 февраля следующего года
Важно: Социальные платежи за самого индивидуального предпринимателя и его работников на упрощенке платятся ежемесячно — до 25-го числа следующего месяца.
В 2026 году КГД усилил администрирование розничного сектора. Если арендодатель проигнорировал сроки сдачи декларации 910.00 или скрыл факт сдачи имущества:
На первый раз фискальные органы ограничатся официальным предупреждением.
За повторное нарушение в течение года или игнорирование извещения выписывается штраф. Для физических лиц и малого бизнеса он привязан к МРП и в 2026 году составляет от 15 МРП (64 875 тенге).
При уклонении от уплаты налогов дополнительно начисляется пеня за каждый день просрочки, а принудительным взысканием и арестом банковских карт начинают заниматься частные судебные исполнители (ЧСИ), что увеличивает расходы нарушителя еще на 10–25% от суммы долга.
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