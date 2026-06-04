Под прицелом КГД: какие переводы от квартирантов на Kaspi заставят налоговую прийти с проверкой

Комитет государственных доходов (КГД) РК перешел к автоматическому контролю мобильных переводов граждан, и теперь «серая» аренда квартир оказалась под прямым ударом. Если на вашу карту Kaspi регулярно приходят деньги от разных людей, вы автоматически попадаете в зону риска. Рассказываем, по каким именно критериям налоговая вычисляет скрытый бизнес и какие переводы станут поводом для вызова на проверку, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

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Легальный бизнес: два главных налоговых режима для арендодателей в 2026 году

Казахстанское законодательство предлагает собственникам недвижимости два ключевых пути легализации доходов от аренды. Выбор зависит от статуса налогоплательщика, типа имущества и объемов прибыли.

В 2026 году один месячный расчетный показатель (МРП) составляет 4 325 тенге (уникальная базовая информация, на основе которой строятся все расчеты). Это кардинально изменило предельные лимиты доходов для бизнеса:

Критерий и условия Режим самозанятости (физлица) Упрощенная декларация (ИП / ТОО) Кому разрешено применять Исключительно физические лица Индивидуальные предприниматели и ТОО Допустимые объекты аренды Только жилой фонд (собственные квартиры, дома) Жилая и нежилая недвижимость (офисы, склады, паркинги, коммерция) Максимальный лимит дохода До 300 МРП в месяц (1 297 500 тенге) До 600 000 МРП в год (2 595 000 000 тенге) Наемный персонал Запрещено привлекать сотрудников Количество работников не ограничено Фискальная нагрузка Чистый налог — 0%. Только соцплатежи — 4% Налог от 2% до 6% + ежемесячные соцплатежи за себя и штат

Сдача жилья без регистрации ИП: правила для самозанятых

Если вы сдаете одну или несколько собственных квартир, закон позволяет не регистрировать ИП. Достаточно использовать специальный налоговый режим для самозанятых через мобильное приложение «E-Salyq Business» или партнерские приложения банков (например, Kaspi.kz).

Главное условие — вы должны работать в одиночку и не превышать месячный доход в размере 1,29 млн тенге.

Структура платежа 4% для самозанятых:

У самозанятых граждан подоходный налог (ИПН) равен нулю. Однако они обязаны уплачивать единый социальный платеж в размере 4% от фактического дохода. Этот платеж автоматически расщепляется государством на пять составляющих:

Обязательные пенсионные взносы (ОПВ) — 1%;

ОПВ работодателя (ОПВР) — 1%;

Социальные отчисления — 1%;

Взносы на ОСМС (медстрахование) — 1%.

Пример расчета: Если квартира в Алматы или Астане сдается за 250 000 тенге в месяц, сумма единого платежа составит ровно 10 000 тенге. Если в каком-то месяце жильцы съехали и дохода не было — платить 4% за этот период не нужно.

Почему в 2026 году «серая» аренда стала фатальной?

С 1 января 2026 года в Казахстане вступил в силу четвертый, финальный этап Всеобщего декларирования. Теперь декларацию о доходах и имуществе (форма 270.00) сдают абсолютно все совершеннолетние граждане РК. Более того, заработал полноценный автоматический обмен данными между банками второго уровня и Комитетом государственных доходов (КГД). Регулярные ежемесячные переводы от одних и тех же физлиц на ваши карты (так называемые мобильные переводы) алгоритмы налоговой мгновенно квалифицируют как предпринимательскую деятельность. Попытка заявить в декларации нулевой доход при наличии постоянных поступлений на карту приведет к автоматическому камеральному контролю и блокировке счетов.

Налоговые льготы: кто освобожден от платежей?

Законодательство РК проявляет гибкость по отношению к социально уязвимым слоям населения. Пенсионеры по возрасту, занимающиеся самозанятостью, полностью освобождены от уплаты 4%-го платежа.

Для других категорий граждан предусмотрены частичные послабления:

Инвалиды I и II групп (бессрочно): освобождены от уплаты пенсионных взносов и взносов на медицинское страхование. Инвалиды III группы, многодетные матери (награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа»), студенты очной формы обучения и лица в декретном отпуске: освобождены от уплаты взносов на ОСМС. Граждане, рожденные до 1 января 1975 года: освобождены от уплаты обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР).

Коммерция, гаражи и паркинги: как работать по «упрощенке»

Если в вашем портфеле недвижимости есть нежилые объекты (офисы, торговые точки, парковочные места, кладовки), режим самозанятого использовать запрещено. Вам необходимо зарегистрировать ИП и выбрать Специальный налоговый режим (СНР) на основе упрощенной декларации.

Особенности «упрощенки» в 2026 году:

Ставка налога: Базовая ставка составляет 4%. Однако по закону местные представительные органы (маслихаты) имеют право корректировать её. В 2026 году в большинстве регионов Казахстана для стимулирования бизнеса ставку снизили до 2–3% .

Дополнительные расходы: Помимо налога с оборота (например, 20 000 тенге с 1 000 000 тенге дохода при 2% ставке), ИП на упрощенке обязан фиксированно уплачивать за себя (и за сотрудников, если они есть) социальные платежи (ОПВ, СО, ВОСМС) в соответствии с минимальной заработной платой (МЗП).

Календарь арендодателя: сроки отчетности и уплаты в 2026 году

Нарушение сроков — самая частая причина споров с налоговыми органами. Чтобы избежать санкций, ориентируйтесь на следующие дедлайны:

Налоговый режим Что и когда сдавать (Отчетность) До какого числа оплатить Самозанятый физлицо Отчетность полностью отсутствует Ежемесячно, до 25-го числа месяца, следующего за отчетным ИП на упрощенной декларации 2 раза в год (форма 910.00): • за I полугодие — до 15 августа • за II полугодие — до 15 февраля следующего года 2 раза в год (сам налог): • за I полугодие — до 25 августа • за II полугодие — до 25 февраля следующего года

Важно: Социальные платежи за самого индивидуального предпринимателя и его работников на упрощенке платятся ежемесячно — до 25-го числа следующего месяца.

Санкции и штрафы: чем рискуют нарушители

В 2026 году КГД усилил администрирование розничного сектора. Если арендодатель проигнорировал сроки сдачи декларации 910.00 или скрыл факт сдачи имущества: