В Казахстане вводят новый вид соцотпуска: кто и на каких условиях сможет в него уйти?

Сенат Парламента РК одобрил комплексный закон, кардинально меняющий правила игры в сферах отечественной науки, образования и недропользования. Одной из главных новаций станет появление в Трудовом кодексе уникального для страны понятия — оплачиваемого творческого отпуска для ведущих исследователей, сообщает Lada.kz.

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Кто из казахстанцев сможет уйти в творческий отпуск?

Как сообщил руководитель аппарата Сената Максим Споткай, новая мера поддержки разработана специально для ведущих ученых страны. Право на творческий отпуск получат сотрудники:

Организаций высшего и послевузовского образования (вузы, магистратуры, докторантуры);

Профильных научно-исследовательских институтов (НИИ) и научных центров.

В мировой практике аналог такого отпуска называется Sabbatical (саббатикал). Обычно он предоставляется раз в несколько лет на срок от нескольких месяцев до года с полным или частичным сохранением выплаты оклада. Его цель — дать исследователю возможность дописать диссертацию, выпустить монографию или запустить международный проект, не отвлекаясь на рутинную преподавательскую и административную работу. Для Казахстана это беспрецедентный шаг по удержанию научных кадров от «утечки мозгов».

Наукограды и «деньги нефтяников»: как изменится финансирование

Закон закладывает юридический фундамент для создания в Казахстане наукоградов и научно-технологических парков. Эти зоны станут мостом между теоретической наукой и бизнесом, где высокотехнологичные разработки будут коммерциализироваться и внедряться в производство.

Главное новшество в экономике науки — мультифинансирование. Теперь исследовательские центры смогут легально объединять бюджетные гранты и частные инвестиции. В частности, упрощается доступ к обязательным отчислениям недропользователей (нефтяных и горнодобывающих компаний), которые по закону обязаны направлять процент от доходов на развитие казахстанских технологий.

Кроме того, Национальная академия наук РК переходит на прямое финансирование из госбюджета, что обеспечит ей финансовую независимость.

Конец эпохи ляпов: издательства ответят рублем за ошибки в учебниках

Вторая важнейшая часть законопроекта касается миллионов казахстанских школьников и их родителей. Государство перекладывает финансовую ответственность за некачественную учебную литературу на ее создателей.

Если после выпуска школьного учебника в нем будут обнаружены факты недостоверной информации, грамматические, методологические или логические ошибки, допущенные по вине издательства, весь тираж будет изъят и перепечатан за счет самого издателя.

Эта норма вводится на фоне многолетней критики со стороны общества и палат Парламента, когда в учебниках регулярно находили нелепые опечатки и некорректные исторические данные, а расходы на переиздание ложились на плечи государства. Теперь за халатность придется платить частному бизнесу.