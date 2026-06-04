18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
485.34
564.45
6.53
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
04.06.2026, 16:32

В Минтруда ответили на главный вопрос пенсионеров Казахстана об индексации выплат

Новости Казахстана 0 1 774

В Министерстве труда и социальной защиты населения РК прояснили ситуацию вокруг возможного внепланового увеличения выплат для пожилых граждан, сообщает Lada.kz. 

© Sputnik / Абзал Калиев
© Sputnik / Абзал Калиев

В кулуарах Сената Парламента вице-министр труда и соцзащиты Виктория Шегай сделала официальное заявление касательно механизма индексации пенсий в Казахстане. По ее словам, на текущий момент вопрос о внеочередном повышении выплат на повестке дня не стоит.

Как работает стандартная индексация: привязка к инфляции

Виктория Шегай напомнила, что в республике действует четко отлаженный механизм поддержки покупательской способности пенсионеров. Все базовые и солидарные пенсионные выплаты пересчитываются строго в автоматическом режиме один раз в год.

«Все пенсионные выплаты индексируются ежегодно в соответствии с прогнозом социально-экономического развития, который определяет средний пороговый уровень роста инфляции», — пояснила представитель Минтруда.

Таким образом, плановый перерасчет традиционно закладывается в республиканский бюджет на основе официальных макроэкономических прогнозов Правительства и Национального банка РК.

Ждать ли казахстанцам внеплановых надбавок?

Комментируя слухи о возможном дополнительном росте выплат в течение года, вице-министр подчеркнула, что такие решения выходят за рамки стандартных процедур ведомства.

Для экстренного пересмотра пенсий нужны особые экономические условия или форс-мажорные обстоятельства. Как отметила Шегай, в отдельные периоды решение о дополнительной индексации может быть принято, но только по прямому поручению Главы государства. На сегодняшний день, по заверениям профильного министерства, подобные инициативы не рассматриваются — экономическая ситуация развивается в рамках утвержденных прогнозов.

Справочный контекст: сколько получают пенсионеры в 2026 году

Напомним, что плановое повышение пенсий в Казахстане происходит ежегодно с 1 января. При этом солидарная пенсия обычно индексируется с опережением прогнозируемого уровня инфляции (как правило, на 2% выше ее уровня), а базовая пенсия увеличивается в связи с изменением величины прожиточного минимума.

На текущий момент в Казахстане продолжается поэтапное доведение минимальной базовой пенсии до 70%, а максимальной — до 120% от величины прожиточного минимума. Эта реформа, рассчитанная до 2027 года, позволяет планомерно повышать доходы даже тех пожилых граждан, которые имеют небольшой трудовой стаж. Для получателей с полным стажем совокупная пенсия остается ключевым источником финансовой стабильности.

0
3
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Счет за связь вырастет: как Beeline, Tele2, Altel и Kcell изменят тарифы с 1 июня в РКНовости Казахстана
28.05.2026, 16:03 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь