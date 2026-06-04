В Минтруда ответили на главный вопрос пенсионеров Казахстана об индексации выплат

В Министерстве труда и социальной защиты населения РК прояснили ситуацию вокруг возможного внепланового увеличения выплат для пожилых граждан, сообщает Lada.kz.

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В кулуарах Сената Парламента вице-министр труда и соцзащиты Виктория Шегай сделала официальное заявление касательно механизма индексации пенсий в Казахстане. По ее словам, на текущий момент вопрос о внеочередном повышении выплат на повестке дня не стоит.

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Виктория Шегай напомнила, что в республике действует четко отлаженный механизм поддержки покупательской способности пенсионеров. Все базовые и солидарные пенсионные выплаты пересчитываются строго в автоматическом режиме один раз в год.

«Все пенсионные выплаты индексируются ежегодно в соответствии с прогнозом социально-экономического развития, который определяет средний пороговый уровень роста инфляции», — пояснила представитель Минтруда.

Таким образом, плановый перерасчет традиционно закладывается в республиканский бюджет на основе официальных макроэкономических прогнозов Правительства и Национального банка РК.

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Комментируя слухи о возможном дополнительном росте выплат в течение года, вице-министр подчеркнула, что такие решения выходят за рамки стандартных процедур ведомства.

Для экстренного пересмотра пенсий нужны особые экономические условия или форс-мажорные обстоятельства. Как отметила Шегай, в отдельные периоды решение о дополнительной индексации может быть принято, но только по прямому поручению Главы государства. На сегодняшний день, по заверениям профильного министерства, подобные инициативы не рассматриваются — экономическая ситуация развивается в рамках утвержденных прогнозов.

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