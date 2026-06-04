Казахстанка на элитном «Гелике» переполошила Минск: почему ей теперь грозит депортация

Дерзкая парковка элитного внедорожника Mercedes-Benz G-Class с казахстанскими VIP-номерами в самом центре Минска спровоцировала громкий международный скандал. Столичная общественность заставила отреагировать МВД Беларуси, которое теперь грозит 32-летней автоледи из Казахстана принудительным выдворением из страны, сообщает Lada.kz.

Фото: Kolesa.kz

Шум в соцсетях и реакция белорусских правоохранителей

Черный «Гелендваген», оставленный прямо на пешеходной зоне в историческом центре Минска, стал главным объектом возмущения в местных пабликах. Фотографии грубого нарушения правил дорожного движения мгновенно разлетелись по сети, вызвав шквал негодования минчан.

Резонанс оказался настолько мощным, что Госавтоинспекция провела оперативную проверку. В результате сотрудники милиции выяснили, что пренебрежение правилами для владелицы иномарки — привычное дело.

Как официально заявили в МВД Беларуси, 32-летняя гражданка Республики Казахстан уже неоднократно привлекалась к ответственности. В ее «послужном списке» за время пребывания в Минске значатся:

Систематическая парковка на местах, предназначенных для людей с инвалидностью;

Игнорирование правил безопасной перевозки детей;

Нарушение правил остановки и стоянки в черте города.

Цена VIP-статуса в Казахстане и суровые штрафы в Минске

Автомобили с казахстанским учетом в странах СНГ нередко привлекают повышенное внимание из-за номеров повышенного спроса. На родине автомобилистки стоимость престижных цифровых комбинаций (вроде 001, 007 или 777 с одинаковыми буквенными сериями) строго регламентирована Налоговым кодексом и на 2026 год составляет 1,23 миллиона тенге (285 МРП).

Однако роскошный статус внедорожника никак не помог автоледи в Минске, где перед законом равны все. В Беларуси за подобные нарушения предусмотрены жесткие санкции. Согласно Кодексу об административных правонарушениях (КоАП РБ), все штрафы привязаны к базовой величине (БВ), которая составляет 45 белорусских рублей:

Парковка на месте для инвалидов (ч. 2 ст. 18.18 КоАП РБ) карается штрафом в 2 базовые величины — это 90 белорусских рублей (ровно 15 725 тенге ). Кроме того, автомобиль подлежит принудительной эвакуации, расходы за которую и каждые сутки на штрафстоянке оплачиваются отдельно.

Нарушение правил перевозки детей (ч. 6 ст. 18.13 КоАП РБ) обойдется еще до 4 базовых величин — это до 180 белорусских рублей (до 31 450 тенге).

Последнее предупреждение: когда казахстанку могут выдворить из страны?

Белорусские правоохранители заняли бескомпромиссную позицию. Руководство МВД подчеркнуло: республика всегда открыта для зарубежных гостей, однако требования законодательства едины для всех, независимо от стоимости автомобиля.

Помимо стандартных административных штрафов, гражданку Казахстана официально предупредили о критических последствиях. Согласно миграционному законодательству Беларуси, систематическое (два и более раза в течение года) привлечение иностранного гражданина к административной ответственности является прямым юридическим основанием для:

Аннулирования разрешения на пребывание в стране; Принудительного выдворения (депортации); Установления запрета на въезд в Беларусь на срок до нескольких лет.

В ведомстве дали понять, что следующий же зафиксированный проступок на дороге станет для владелицы «Гелендвагена» последним в рамках ее текущего визита в Минск.