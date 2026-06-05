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04.06.2026, 19:02

Законный «шпионаж» по госномеру — в Казахстане это уже работает

Новости Казахстана 0 1 418

В Казахстане автовладельцы могут законно и анонимно связаться с хозяином любой машины по её госномеру через приложение eGov Mobile. В АО «НИТ» напомнили, как работает сервис экстренных уведомлений, способный уберечь авто от эвакуатора, разрядки аккумулятора или ДТП, сообщает Lada.kz. 

Фото: kolesa.ru
Фото: kolesa.ru

Как это работает: спасение от штрафов и «запертых» дворов

Сервис «Оповещение владельца авто о проблеме» в eGov Mobile — это цифровой аналог записки с номером телефона под лобовым стеклом, которую водители часто забывают оставить.

Если вы столкнулись с ситуацией, когда чужая машина мешает проезду, у неё работает сигнализация или спущено колесо, вам больше не нужно пинать по колесам или вызывать полицию. Достаточно ввести госномер автомобиля в приложении, и система сама отправит Push-уведомление его владельцу. При этом номера телефонов обоих участников остаются строго конфиденциальными.

В каких ситуациях незаменим сервис:

  • Блокировка на парковке: машина перекрыла выезд во дворе или у бизнес-центра.

  • Забывчивость: водитель оставил авто с включенными фарами или открытым окном.

  • Угроза безопасности: у машины спущено колесо, течет масло или она попала в мелкое ДТП в отсутствие хозяина.

  • Шум: во дворе часами без остановки работает чужая сигнализация.

Важное ограничение: Алгоритмы приложения защищены от спама и телефонного хулиганства. Отправить уведомление на один и тот же госномер можно не чаще одного раза в час от одного пользователя.

Как найти сервис в приложении: пошаговый гайд

Многие казахстанцы не пользуются функцией просто потому, что не знают, где она находится. Чтобы отправить уведомление:

  1. Откройте приложение eGov Mobile и авторизуйтесь.

  2. Перейдите во вкладку «Услуги» (в нижней панели).

  3. Найдите раздел «Вождение и транспорт».

  4. Выберите услугу «Оповещение владельца авто о проблеме», введите госномер и выберите причину из списка.

Почему это выгодно самому водителю?

В Казахстане за блокировку чужого автомобиля или проезда во дворе предусмотрен штраф по статье 597 КоАП РК (нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств) — от 5 до 10 МРП. Если же дело дойдет до вызова дорожной полиции, машину и вовсе могут увезти на штрафстоянку, что обернется дополнительными расходами и потерей времени.

Подключение уведомлений в eGov Mobile позволяет решить конфликт за 2 минуты без привлечения госорганов.

Что делать, если вам не приходят пуши?

Чтобы сервис работал корректно и вы вовремя узнали, что с вашей машиной что-то случилось, в настройках смартфона должны быть разрешены уведомления для eGov Mobile, а сам автомобиль должен быть официально зарегистрирован на ваше имя в базе данных МВД РК.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
фигню придумали! это уже давно работает! мне пришло сообщение о спущенном колесе! А это оказывается сосед прикалывается
04.06.2026, 14:26
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