Законный «шпионаж» по госномеру — в Казахстане это уже работает

В Казахстане автовладельцы могут законно и анонимно связаться с хозяином любой машины по её госномеру через приложение eGov Mobile. В АО «НИТ» напомнили, как работает сервис экстренных уведомлений, способный уберечь авто от эвакуатора, разрядки аккумулятора или ДТП, сообщает Lada.kz.

Фото: kolesa.ru

Как это работает: спасение от штрафов и «запертых» дворов

Сервис «Оповещение владельца авто о проблеме» в eGov Mobile — это цифровой аналог записки с номером телефона под лобовым стеклом, которую водители часто забывают оставить.

Если вы столкнулись с ситуацией, когда чужая машина мешает проезду, у неё работает сигнализация или спущено колесо, вам больше не нужно пинать по колесам или вызывать полицию. Достаточно ввести госномер автомобиля в приложении, и система сама отправит Push-уведомление его владельцу. При этом номера телефонов обоих участников остаются строго конфиденциальными.

В каких ситуациях незаменим сервис:

Блокировка на парковке: машина перекрыла выезд во дворе или у бизнес-центра.

Забывчивость: водитель оставил авто с включенными фарами или открытым окном.

Угроза безопасности: у машины спущено колесо, течет масло или она попала в мелкое ДТП в отсутствие хозяина.

Шум: во дворе часами без остановки работает чужая сигнализация.

Важное ограничение: Алгоритмы приложения защищены от спама и телефонного хулиганства. Отправить уведомление на один и тот же госномер можно не чаще одного раза в час от одного пользователя.

Как найти сервис в приложении: пошаговый гайд

Многие казахстанцы не пользуются функцией просто потому, что не знают, где она находится. Чтобы отправить уведомление:

Откройте приложение eGov Mobile и авторизуйтесь. Перейдите во вкладку «Услуги» (в нижней панели). Найдите раздел «Вождение и транспорт». Выберите услугу «Оповещение владельца авто о проблеме», введите госномер и выберите причину из списка.

Почему это выгодно самому водителю?

В Казахстане за блокировку чужого автомобиля или проезда во дворе предусмотрен штраф по статье 597 КоАП РК (нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств) — от 5 до 10 МРП. Если же дело дойдет до вызова дорожной полиции, машину и вовсе могут увезти на штрафстоянку, что обернется дополнительными расходами и потерей времени.

Подключение уведомлений в eGov Mobile позволяет решить конфликт за 2 минуты без привлечения госорганов.

Что делать, если вам не приходят пуши?

Чтобы сервис работал корректно и вы вовремя узнали, что с вашей машиной что-то случилось, в настройках смартфона должны быть разрешены уведомления для eGov Mobile, а сам автомобиль должен быть официально зарегистрирован на ваше имя в базе данных МВД РК.