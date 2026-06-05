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04.06.2026, 20:51

В Казахстане усложнили поиск работы: без этого теста вас не пропустит ни один отдел кадров

Новости Казахстана 0 1 352

В Казахстане готовят новые правила трудоустройства: соискатели будут обязаны проходить тест на киберграмотность, а сотрудники — регулярно подтверждать цифровую безопасность, сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

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Казахстанский бизнес и госструктуры обяжут проводить обязательное обучение и тестирование по киберграмотности для всех новых сотрудников. Об этом на полях ПМЭФ-2026 заявил вице-министр цифрового развития Досжан Мусалиев.

Нововведение не ограничится разовым тестом при приеме на работу — проверку знаний и переаттестацию персоналу придется проходить ежегодно. По словам чиновника, Мажилис уже одобрил соответствующий законопроект, а окончательное вступление закона в силу запланировано на осень 2026 года.

На базовых курсах казахстанцев будут обучать цифровой гигиене:

  • Распознаванию фишинговых атак и подозрительных ссылок;

  • Правилам создания и регулярной смены сложных паролей;

  • Работе исключительно с лицензированными и доверенными антивирусными программами.

«Если проанализировать кибератаки, то порядка 80% из них происходят из-за человеческого фактора. Можно сколько угодно защищать систему, но когда человек не обладает базовыми знаниями, хакер легко проникает в сеть», — подчеркнул Мусалиев, отметив, что инициатива должна кратно повысить общий уровень цифровой безопасности в стране.

Эксперты отрасли связывают спешное внедрение поправок с критической ситуацией в сфере киберпреступности внутри страны.

Аналитика и факты: Казахстан переживает беспрецедентный бум цифровизации, но оборотной стороной мега-удобных сервисов (от Kaspi до eGov) стала уязвимость населения. По данным правоохранительных органов, за последние годы ущерб от интернет-мошенничества в РК исчисляется миллиардами тенге. Корпоративный сектор страдает не меньше: атакуя рядового бухгалтера или менеджера через банальное фишинговое письмо с «актом сверки», хакеры получают доступ к банковским счетам крупных компаний и базам данных с персональными сведениями миллионов казахстанцев.

До этого момента государство пыталось действовать точечно — внедряло уроки медиаграмотности в школах, вузах и проводило курсы для пенсионеров. Теперь власти осознали: самое слабое звено — это экономически активное население, работающее за компьютерами в офисах.

Как это отразится на бизнесе и работниках

Для рядовых граждан нововведение станет еще одним обязательным этапом собеседования (наряду с предоставлением медицинских справок или проверкой благонадежности). Для бизнеса же это повлечет за собой дополнительные издержки.

Предпринимателям придется либо разрабатывать внутренние системы тестирования, либо нанимать сторонние ИТ-компании для обучения штата. Однако эксперты сходятся во мнении, что такие затраты полностью оправданы: предотвращение даже одной утечки данных или блокировки сети вирусом-вымогателем сбережет компании миллионы тенге и сохранит деловую репутацию.

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