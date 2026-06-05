Названы сроки отмены дорогого роуминга между Казахстаном, Россией и странами ЕАЭС

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) готовится масштабная реформа рынка телекоммуникаций. К 2030 году планируется полностью внедрить «комфортные тарифы» на все виды сотовой связи, включая мобильный интернет, что фактически нивелирует разницу между домашними и международными тарифами, сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.

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Поэтапный план: сначала звонки, затем интернет

Процесс выравнивания стоимости мобильных услуг внутри союза будет разделен на два ключевых этапа. Об этом сообщил заместитель директора департамента антимонопольного регулирования Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Бакытбек Исаев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в ходе заседания Регионального содружества в области связи (РСС).

С 1 января 2028 года — старт внедрения так называемых «справедливых тарифов» на голосовые звонки в роуминге. Цены на разговоры будут максимально приближены к стоимости связи внутри домашнего региона.

До 2030 года — окончательный переход на единые комфортные тарифы, которые охватят не только звонки и SMS, но и самый дорогой сегмент — мобильный интернет-трафик.

В настоящее время ЕЭК совместно с операторами связи ведет активную работу над нормативно-правовой базой и утверждает единые правила справедливого распределения доходов между провайдерами.

Что это значит для Казахстана

Для Казахстана, чьи граждане составляют значительную долю трансграничных путешественников в ЕАЭС (особенно в приграничных регионах с РФ и при поездках в Кыргызстан), отмена классического роуминга — стратегически важный шаг. Сегодня казахстанские сотовые операторы («Beeline Казахстан», Kcell, Tele2/Altel) предлагают пакетные тарифы для путешествий, однако стоимость мегабайта в них остается в разы выше внутренней. Переход на систему «роуминг как дома» позволит казахстанцам экономить миллиарды тенге ежегодно на деловых и туристических поездках. Более того, это подстегнет развитие малого бизнеса и логистики, так как дальнобойщики и экспедиторы смогут находиться в едином цифровом поле без смены SIM-карт.

С какими трудностями сталкиваются операторы?

Реализация инициативы затянулась из-за разницы в архитектуре сетей и межоператорских тарифах (интерконнекте). Чтобы снизить конечную стоимость для абонента, операторам стран-участниц ЕАЭС (Казахстан, Россия, Беларусь, Армения, Кыргызстан) необходимо радикально снизить плату за пропуск трафика через чужие вышки.

ЕЭК выступает в роли жесткого регулятора, заставляя монополистов рынка отказываться от сверхприбылей ради экономической интеграции стран союза. Опыт Европейского союза, который полностью отменил внутренний роуминг еще в 2017 году, показывает, что временное падение доходов операторов быстро компенсируется резким ростом объема потребления услуг.