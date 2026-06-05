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05.06.2026, 09:37

Как 461 000 тенге превратила казахстанцев в «богатых бедняков»: есть ли повод для оптимизма?

Новости Казахстана 0 1 277

Несмотря на то, что средняя зарплата в Казахстане перешагнула отметку в 461 тысячу тенге, реальное благосостояние граждан падает. Высокая инфляция не просто «съедает» надбавки, но и заставляет казахстанцев отказываться от крупных покупок, ипотеки и планов на будущее, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Парадокс доходов: тенге больше, возможностей меньше

Официальная статистика фиксирует позитивный тренд: по итогам первого квартала 2026 года средняя номинальная зарплата в Казахстане достигла 461 486 тенге, показав рост на 9,1% за год. Более того, на пике в конце прошлого года она и вовсе составляла рекордные 473 158 тенге.

Однако в реальности радоваться росту цифр на банковских картах не приходится. Как объясняет Тоқтасын Бақберген, эксперт Национального бюро экономических исследований, ключевая проблема кроется в разрыве между номинальным доходом и реальной покупательной способностью. Казахстанцы получают больше купюр, но купить на них могут столько же или даже меньше, чем годом ранее.

«Инфляция — это не просто сухие цифры из отчетов Нацбанка, это постепенное сжатие пространства выбора», — подчеркивает Бақберген. — «Сначала семья начинает реже ходить в заведения, затем откладывает покупку бытовой техники, отменяет отпуск, а позже начинает экономить на здоровье и образовании. Люди перестают планировать на годы вперед и живут в парадигме ”как дотянуть до получки”».

По словам эксперта, инфляция забирает у граждан самое ценное — их будущее. Из-за дороговизны жизни массово откладываются долгосрочные цели: оформление ипотеки, покупка автомобиля и даже рождение детей.

Что скрывает официальная статистика 

Почему официальная инфляция падает, а чеки в магазинах шокируют? В экономике существует понятие «инфляции для бедных». Официальный индекс потребительских цен (ИПЦ) рассчитывается по усредненной корзине, куда входят сотни позиций, включая мебель, коммунальные услуги и ковры. Если мебель дешевеет, общая инфляция в отчетах идет вниз.

Но у 70% населения Казахстана до 50-60% всех доходов уходит исключительно на еду и базовые услуги. Для этой категории граждан «личная инфляция» ощущается гораздо сильнее официальных 10,4%. Кроме того, средняя зарплата в 461 486 тенге — это «средняя температура по больнице». Медианная зарплата (которую получает большинство) в Казахстане значительно ниже, что усиливает социальное ощущение бедности на фоне победных реляций статистиков.

Что подорожало сильнее всего: структура майского роста цен

По данным аналитиков, общая инфляция в стране демонстрирует затяжной тренд на снижение еще с осени прошлого года (тогда она составляла 12,9%). В марте показатель был равен 11,4%, в апреле — 10,6%, а по итогам мая зафиксирован на уровне 10,4%.

Однако радоваться рано, ведь структура роста цен изменилась. В мае наибольший удар по карманам нанесли не продукты, а сфера услуг (рост на 1,1% всего за месяц).

Как изменились цены в Казахстане в годовом выражении (май к маю):

Категория расходов Годовой рост цен (%) Особенности влияния на бюджет
Непродовольственные товары 11,7% Сильнее всего бьет по тем, кто планировал ремонт или покупку техники
Продукты питания 10,7% Основная статья расходов, сильнее всего бьет по малообеспеченным семьям
Платные услуги 8,7% Демонстрирует самый агрессивный месячный рост в середине года

Текущее замедление темпов инфляции — фактор безусловно позитивный. Если этот тренд продолжится до конца года, рост реальных доходов населения наконец-то может обогнать рост цен. Однако пока этого не произошло, казахстанцам приходится адаптироваться к жесткой экономии, а бизнесу — к падению потребительского спроса на товары не первой необходимости.

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