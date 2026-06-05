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05.06.2026, 10:18

Казахстан перенаправил в Каспийское море рекордные 35 млрд кубометров воды

Новости Казахстана 0 1 443

Каспийское море получило рекордный за последние годы объем пресной воды — свыше 35 миллиардов кубометров, что стало возможным благодаря сильным паводкам и жесткому контролю за распределением стоков, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Экологический прорыв: как паводки помогли Каспию

Проблема критического обмеления Каспийского моря в последние десятилетия стала одной из главных экологических угроз для Центральной Азии. Согласно свежим данным Жайык-Каспийской бассейновой инспекции, за последние 2,5 года в водоем удалось направить колоссальный объем ресурсов — более 35 млрд кубометров воды.

Главным «донором» выступил природный фактор: почти половина этого объема — свыше 17 млрд кубометров — поступила в море в ходе масштабных аномальных паводков. Положительный тренд продолжается и сейчас. Министр водных ресурсов и ирригации Казахстана Нуржан Нуржигитов на встрече с общественностью Атырауской области сообщил, что только с начала года Каспий пополнился еще на 6,16 млрд кубометров речной воды. Для сравнения, по прогнозам климатологов, без подобных экстренных притоков уровень Каспия рисковал упасть до критических отметок ниже минус 30 метров уже к началу 2030-х годов.

Капельный метод и жесткая экономия: как спасают Жайык

Наполнение моря напрямую зависит от того, насколько бережно вода расходуется на суше — в сельском хозяйстве и промышленности. В Атырауской области ставка сделана на тотальную модернизацию агросектора. По итогам прошлого года здесь внедрили современные дождевальные и капельные системы орошения на площади 9,3 тыс. гектаров. Это позволило сохранить в бассейнах рек около 12,8 млн кубометров чистой воды, которая в итоге ушла в Каспийское море. Работа продолжается: в текущем сезоне водосберегающие технологии охватили дополнительные 800 гектаров местных сельхозугодий.

В целом по Казахстану благодаря мерам господдержки темпы внедрения таких систем в АПК ускорились сразу в 5 раз — со скромных 30 тысяч гектаров в год в прошлые периоды до 150 тысяч гектаров ежегодно.

Промышленность заставят делиться: новый Водный кодекс

Борьба за сохранение водных ресурсов выходит на законодательный уровень. Глава ведомства Нуржан Нуржигитов подчеркнул, что в рамках реализации нового Водного кодекса министерство завершило тотальную инвентаризацию промышленных объектов страны.

Теперь крупные заводы и комбинаты больше не смогут безвозвратно тратить пресную воду из природных источников. Закон обязывает предприятия разработать жесткие пятилетние планы перехода на циклическое (повторное) водоснабжение с использованием наилучших доступных технологий (НДТ). На данный момент ведомство уже утвердило 168 таких программ модернизации для крупнейших загрязнителей и потребителей ресурсов.

«Наша ключевая задача — обеспечить жесткий контроль, рациональное и экономное использование водных запасов. Вода должна бесперебойно поступать туда, где она жизненно необходима: на посевные площади, на производства и в жилые дома граждан. Главное — полностью ликвидировать непроизводительные потери стоков», — резюмировал Нуржан Нуржигитов.

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