Разделение власти в Казахстане: Токаев подписал законы о вице-президенте и новых полномочиях Курултая

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подкрепил делом итоги весенней конституционной реформы. Глава государства подписал пакет масштабных законов, которые в корне меняют систему управления страной, распределение власти и даже статус Астаны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду .

Фото: Акорда

Большая перезагрузка: от суперпрезидентской республики к новому балансу

5 июня Акорда официально объявила о подписании Касым-Жомартом Токаевым серии конституционных законов. Эти документы стали фундаментом для практической реализации новой редакции Конституции, за которую казахстанцы проголосовали 15 марта 2026 года.

Главный итог масштабного пакета реформ — демонтаж старой жесткой вертикали и создание принципиально новой архитектуры сдержик и противовесов. Изменения затронули не только высшие эшелоны власти, но и заложили новые стандарты урбанистики для столицы.

Главная сенсация: зачем Казахстану вице-президент?

Конституционный закон «О президенте Республики Казахстан» зафиксировал ключевую новеллу политического сезона — учреждение института вице-президента.

"Ключевой новеллой закона стало учреждение института вице-президента. По поручению главы государства вице-президент представляет его интересы при взаимодействии с госорганами и выполняет функции, определенные президентом", - разъяснили в Акорде.

Согласно официальным разъяснениям, этот чиновник будет представлять интересы главы государства при взаимодействии с другими госорганами и выполнять его прямые поручения. Кандидатуру на эту должность будет предлагать сам президент, но утверждать её обязан Курултай.

Курултай вместо привычного Парламента: у кого теперь реальная власть?

Закон «О курултае Республики Казахстан и статусе его депутатов» фактически производит революцию в законодательной ветви власти. Теперь именно Курултай провозглашен высшим представительным органом, осуществляющим законодательную власть.

Ключевые параметры нового госоргана:

Состав: 145 депутатов.

Формирование: Исключительно по партийным спискам (что должно стимулировать реальную межпартийную конкуренцию).

Срок полномочий: 5 лет.

Руководство: Председатель, избираемый тайным голосованием. К нему предъявлено жесткое требование — свободное и безупречное владение государственным (казахским) языком.

Курултай получил беспрецедентно широкие полномочия. Без его согласия президент не сможет назначить премьер-министра, вице-президента, судей Конституционного суда и руководство ЦИК. Кроме того, именно депутаты Курултая будут утверждать отчеты об исполнении республиканского бюджета и назначать президентские выборы.

Халық Кеңесі: голос народа с правом инициировать референдумы

Параллельно создается уникальная диалоговая площадка — Қазақстан Халық Кеңесі (Народный Совет Казахстана). Это высший консультативный орган со сроком полномочий на 4 года, главная цель которого — вовлечь гражданское общество в управление государством.

Как устроен Халық Кеңесі:

Состоит из граждан РК, формируется на паритетных (равных) началах.

Включает по 42 представителя от этнокультурных и общественных объединений, а также от региональных маслихатов и общественных советов всех областей и мегаполисов.

Главное отличие от обычных советов: Халық Кеңесі наделен реальной силой — он имеет право законодательной инициативы и может официально инициировать проведение всенародных референдумов.

Архитектурный диктат в столице и новые границы регионов

Пакет законов затронул и более приземленные, но критически важные для граждан сферы:

Жёсткий дизайн-код Астаны: Закон «О статусе столицы» четко разделил зоны ответственности между акимом, маслихатом и местным самоуправлением. Но главное — документ законодательно закрепил обязательные требования к единому архитектурному облику и дизайн-коду города. Хаотичная застройка и пестрые вывески, поменявшие облик столицы в прошлые годы, теперь окажутся вне закона. Ревизия территорий: Новый закон об административно-территориальном устройстве меняет правила игры при создании или упразднении районов, сел и областей, а также при их переименовании. Акорда подчеркивает, что цель закона — сделать госуправление в регионах более эффективным за счет рациональных границ.

Что это значит для будущего страны

Подписание этих законов — финальная точка в переходе Казахстана от концепции «Вторая республика» к модели «Справедливый Казахстан». Передача законодательных функций партийному Курултаю и появление вице-президента страхуют страну от потрясений, распределяя ответственность за ключевые кадровые решения между президентом и представителями общества. Очевидно, что в ближайшие месяцы Казахстан ждет масштабная волна кадровых назначений и формирование абсолютно новых политических институтов.