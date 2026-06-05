Базовая ставка Нацбанка упала до 17%: что теперь будет с кредитами и депозитами?

Национальный банк Казахстана прервал затянувшуюся паузу и снизил базовую ставку до 17% годовых. Это решение окажет прямое влияние на стоимость кредитов, доходность вкладов и курс тенге в ближайшие месяцы, сообщает Lada.kz.

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Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка РК принял решение установить базовую ставку на уровне 17% годовых с традиционным процентным коридором +/- 1 процентный пункт. До этого момента главный регулятор страны на протяжении восьми месяцев удерживал ставку на жесткой антикризисной отметке в 18%, борясь с ростом цен.

Почему Нацбанк РК решился на смягчение?

Главным драйвером для регулятора стало уверенное замедление инфляционных процессов в стране. Согласно свежим данным Бюро национальной статистики, по итогам мая 2026 года годовая инфляция в Казахстане опустилась до 10,4% (в апреле показатель составлял 10,6%). На фоне сезонного удешевления овощей и стабилизации инфляционных ожиданий бизнеса, жесткие экономические тиски решили немного ослабить.

Стоит отметить, что решение Нацбанка оказалось даже более смелым, чем прогнозировали международные институты. Так, аналитики американского инвестбанка Goldman Sachs и большинство экспертов Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) ожидали более осторожного шага — снижения лишь до 17,5%. Однако регулятор предпочел дать более мощный импульс для стимулирования деловой активности и поддержки роста ВВП.

Что такое базовая ставка и как она управляет экономикой

Базовая ставка — это ключевой барометр финансовой системы страны. Через нее Нацбанк задает стоимость краткосрочных займов для коммерческих банков, что запускает цепную реакцию по всей экономике:

При высокой ставке (как было ранее): деньги в стране становятся «дорогими». Банкам невыгодно брать займы, они поднимают проценты по коммерческим кредитам и ипотеке. Население и бизнес начинают меньше тратить и больше откладывать на депозиты. Это искусственно тормозит спрос и, как следствие, замедляет инфляцию, параллельно укрепляя курс тенге.

При снижении ставки (текущий тренд): запускается обратный процесс. Деньги в экономике начинают «дешеветь», открывая возможности для оживления рынка.

Чего ждать казахстанцам: кредиты, депозиты и тенге

Эксперты сходятся во мнении, что эффект от решения Нацбанка граждане почувствуют уже в ближайшие недели.

Важно: Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) и коммерческие банки оперативно отреагируют на июньское решение регулятора.