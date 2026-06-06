18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
487.44
567.38
6.62
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
06.06.2026, 08:54

Минздрав утвердил правила работы специалистов по традиционной медицине в Казахстане

Новости Казахстана 0 1 513

В Казахстане начал действовать новый стандарт оказания медицинской помощи в сфере традиционной медицины. Документ определяет требования к специалистам, перечень разрешенных методов лечения и условия оказания таких услуг. Новые нормы вступили в силу 5 июня 2026 года, передаёт Lada.kz.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

В Казахстане утвержден Стандарт оказания медицинской помощи в сфере традиционной медицины. Соответствующий приказ исполняющего обязанности министра здравоохранения был подписан 19 мая 2026 года и вступил в силу 5 июня. Документ устанавливает единые требования к специалистам, медицинским организациям и порядку оказания услуг в данной сфере.

Согласно новым правилам, услуги методами традиционной медицины смогут предоставлять субъекты здравоохранения независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности. При этом обязательным условием является наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности по подвиду «Традиционная медицина». Работа должна осуществляться в соответствии с законодательством Казахстана и действующими санитарными требованиями.

Право заниматься такой деятельностью получат специалисты с высшим медицинским образованием и соответствующей подготовкой по одному из направлений традиционной медицины. В перечень вошли:

  • рефлексотерапия;
  • мануальная терапия;
  • су-джок терапия;
  • гомеопатия;
  • гирудотерапия;
  • фитотерапия.

Кроме того, специалисты должны иметь сертификат по традиционной медицине. Медицинские работники, практикующие данные методы лечения, обязаны проходить обязательные и периодические медицинские осмотры.

Новый стандарт предусматривает оказание медицинской помощи на платной основе. Получить такие услуги можно будет в амбулаторно-поликлинических организациях, в стационарных и стационарозамещающих условиях, а также в санаторно-курортных учреждениях.

Документ также определяет основные обязанности медицинских организаций, работающих в сфере традиционной медицины. Они должны обеспечивать безопасность и качество оказываемой помощи, использовать утвержденные клинические протоколы, заниматься профилактикой заболеваний и укреплением здоровья пациентов. Кроме того, на организации возлагается обязанность соблюдать права пациентов, информировать их о методах лечения, противопоказаниях и возможных результатах процедур, а также обеспечивать повышение квалификации специалистов и проводить санитарно-просветительскую работу среди населения.

Стандартом установлен перечень методов традиционной медицины, которые могут применяться в медицинских организациях.

Рефлексотерапия предусматривает воздействие на определенные точки тела для влияния на работу органов и систем организма. Мануальная терапия основана на воздействии руками на позвоночник, суставы, мышцы и связки. Гирудотерапия предполагает использование медицинских пиявок. Гомеопатия представляет собой направление, основанное на применении сильно разведенных веществ, а фитотерапия включает лечение с использованием лекарственных растений и препаратов растительного происхождения.

Пациенты смогут получать помощь специалистов по традиционной медицине только при наличии соответствующих показаний и отсутствии противопоказаний. Перед проведением процедур необходимо будет оформить информированное согласие. Также врач обязан провести осмотр пациента, оценить возможные риски и проинформировать его об альтернативных вариантах лечения.

Отдельное внимание в документе уделено вопросам безопасности. Все процедуры должны соответствовать клиническим протоколам и санитарно-эпидемиологическим требованиям. В частности, предусмотрено использование стерильных расходных материалов, соблюдение правил обращения с медицинскими отходами, выполнение требований по профилактике осложнений и обеспечение безопасных условий оказания медицинской помощи.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Счет за связь вырастет: как Beeline, Tele2, Altel и Kcell изменят тарифы с 1 июня в РКНовости Казахстана
28.05.2026, 16:03 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0
Новые правила входа в Kaspi или Halyk: что изменится для миллионов казахстанцев с 12 июляНовости Казахстана
29.05.2026, 14:16 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь