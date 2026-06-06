Минздрав утвердил правила работы специалистов по традиционной медицине в Казахстане

В Казахстане начал действовать новый стандарт оказания медицинской помощи в сфере традиционной медицины. Документ определяет требования к специалистам, перечень разрешенных методов лечения и условия оказания таких услуг. Новые нормы вступили в силу 5 июня 2026 года, передаёт Lada.kz .

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В Казахстане утвержден Стандарт оказания медицинской помощи в сфере традиционной медицины. Соответствующий приказ исполняющего обязанности министра здравоохранения был подписан 19 мая 2026 года и вступил в силу 5 июня. Документ устанавливает единые требования к специалистам, медицинским организациям и порядку оказания услуг в данной сфере.

Согласно новым правилам, услуги методами традиционной медицины смогут предоставлять субъекты здравоохранения независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности. При этом обязательным условием является наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности по подвиду «Традиционная медицина». Работа должна осуществляться в соответствии с законодательством Казахстана и действующими санитарными требованиями.

Право заниматься такой деятельностью получат специалисты с высшим медицинским образованием и соответствующей подготовкой по одному из направлений традиционной медицины. В перечень вошли:

рефлексотерапия;

мануальная терапия;

су-джок терапия;

гомеопатия;

гирудотерапия;

фитотерапия.

Кроме того, специалисты должны иметь сертификат по традиционной медицине. Медицинские работники, практикующие данные методы лечения, обязаны проходить обязательные и периодические медицинские осмотры.

Новый стандарт предусматривает оказание медицинской помощи на платной основе. Получить такие услуги можно будет в амбулаторно-поликлинических организациях, в стационарных и стационарозамещающих условиях, а также в санаторно-курортных учреждениях.

Документ также определяет основные обязанности медицинских организаций, работающих в сфере традиционной медицины. Они должны обеспечивать безопасность и качество оказываемой помощи, использовать утвержденные клинические протоколы, заниматься профилактикой заболеваний и укреплением здоровья пациентов. Кроме того, на организации возлагается обязанность соблюдать права пациентов, информировать их о методах лечения, противопоказаниях и возможных результатах процедур, а также обеспечивать повышение квалификации специалистов и проводить санитарно-просветительскую работу среди населения.

Стандартом установлен перечень методов традиционной медицины, которые могут применяться в медицинских организациях.

Рефлексотерапия предусматривает воздействие на определенные точки тела для влияния на работу органов и систем организма. Мануальная терапия основана на воздействии руками на позвоночник, суставы, мышцы и связки. Гирудотерапия предполагает использование медицинских пиявок. Гомеопатия представляет собой направление, основанное на применении сильно разведенных веществ, а фитотерапия включает лечение с использованием лекарственных растений и препаратов растительного происхождения.

Пациенты смогут получать помощь специалистов по традиционной медицине только при наличии соответствующих показаний и отсутствии противопоказаний. Перед проведением процедур необходимо будет оформить информированное согласие. Также врач обязан провести осмотр пациента, оценить возможные риски и проинформировать его об альтернативных вариантах лечения.

Отдельное внимание в документе уделено вопросам безопасности. Все процедуры должны соответствовать клиническим протоколам и санитарно-эпидемиологическим требованиям. В частности, предусмотрено использование стерильных расходных материалов, соблюдение правил обращения с медицинскими отходами, выполнение требований по профилактике осложнений и обеспечение безопасных условий оказания медицинской помощи.