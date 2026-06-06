Врачи рассказали, чем может быть вреден модный чай с шариками

Казахстанские медики призвали не злоупотреблять популярным напитком бабл-ти, который особенно востребован среди подростков и молодежи. По словам специалистов, чрезмерное употребление такого напитка может негативно сказаться на работе желудочно-кишечного тракта и повысить риск развития нарушений обмена веществ. Основная причина связана с высоким содержанием сахара и крахмала в его составе, передаёт Lada.kz . со ссылкой на КТК .

Фото pixabay.com

Казахстанские врачи предупредили о возможных рисках для здоровья, связанных с регулярным употреблением бабл-ти — популярного напитка, который за последние годы приобрел широкую популярность среди молодежи.

Специалисты отмечают, что содержащиеся в напитке сахар и крахмал при чрезмерном потреблении могут вызывать проблемы с пищеварением. Кроме того, злоупотребление сладкими напитками способно способствовать развитию ожирения, инсулинорезистентности и других нарушений обмена веществ.

Одна из поклонниц бабл-ти, Зере Жалгасбаева, рассказала, что познакомилась с напитком еще во время учебы в школе.

"Вообще, это наша традиция стала с друзьями – после школы именно вот приходить, пить бабл-ти. Тогда все были помешаны именно на бабл-ти с Oreo. Было очень вкусно. Мы даже ездили по разным филиалам, чтобы попробовать разные вкусы. Вот. А также я сейчас время от времени прихожу сюда, чтобы попробовать ещё какие-нибудь новые вкусы", - рассказала девушка.

В Казахстане бабл-ти появился около семи лет назад и быстро стал популярным благодаря необычному внешнему виду и разнообразию вкусов. Основным ингредиентом напитка являются шарики тапиоки, которые изготавливаются из крахмала, получаемого из корня маниока.

Процесс приготовления включает вымывание крахмала из растения, смешивание его с водой и последующую варку. Для придания сладости и характерной текстуры в массу добавляют карамельный сироп. Затем готовые шарики помещают в чай с молоком, а по желанию клиента напиток дополняют фруктами, шоколадом и другими ингредиентами.

Эксперты обращают внимание на то, что тапиока содержит значительное количество углеводов и сахара. Кроме того, в некоторых разновидностях так называемого "жемчуга" могут использоваться красители, загустители и другие добавки.

"Мне кажется, у всего есть свои какие-то ограничения. Так что, да, можно пить, но не так часто. Некоторые тапиоки - они, во-первых, могут быть взрывающимися - такие, с соком. Вот они химозные, их нельзя очень часто употреблять. И вообще, тапиоки - очень калорийный продукт", - рассказала бариста Маржан Сериккызы.

Врачи также отмечают рост числа подростков и молодых людей, обращающихся с жалобами на заболевания желудочно-кишечного тракта.

"В последнее время мы видим тенденцию к тому, что много пациентов, которые приходят с жалобами на хронический запор, на дискомфорт в эпигастральной области. Очень много пациентов молодого возраста, которые приходят с ожирениями, с инсулинорезистентностью. И это все те пациенты, которые, ну, практически очень часто употребляют фастфуд и в том числе вот такие вот напитки", - отметила врач-гастроэнтеролог Майгуль Шамшидинова.

По словам специалистов, полностью отказываться от бабл-ти необязательно, однако употреблять его следует умеренно. Врачи рекомендуют ограничиться одной порцией в неделю и воспринимать такой напиток как полноценный прием пищи, не сочетая его одновременно с другими продуктами.