Официальная таблица: ЕНПФ опубликовал жесткие пороги достаточности

Правительство Казахстана утвердило новую, радикально ужесточенную методику расчета порогов минимальной достаточности (ПМД) для досрочного изъятия пенсионных накоплений. Из-за изменения формулы минимально необходимые суммы на счетах ЕНПФ единовременно выросли на 79%, а для граждан предпенсионного возраста требования подскочили более чем в два раза, сообщает Lada.kz.

Фото: gov.kz

Почему ЕНПФ пересчитал пороги: суть новой жесткой формулы

Главная причина резкого скачка ПМД — полный пересмотр философии расчетов. Постановление правительства, подписанное премьер-министром Олжасом Бектеновым, изменило экономические переменные внутри формулы.

Если раньше государство при расчете учитывало оптимистичный сценарий (предполагалось, что вкладчик продолжит беспрерывно работать и делать взносы до старости), то теперь подход стал сугубо прагматичным.

В новую формулу ЕНПФ заложил жесткие базовые параметры:

Годовая доходность пенсионных активов теперь фиксируется на уровне 9% ;

Будущая ежегодная индексация выплат заложена в размере 8% ;

Внедрены прогнозные таблицы смертности ООН для более точной оценки вероятности дожития;

Базовая ставка теперь привязана не только к минимальной пенсии (с отметки 75% с ежегодным шагом +10%), но и к минимальной заработной плате (с отметки 60% с шагом +7,5%).

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Согласно новой методике, самостоятельно рассчитать свой порог казахстанцы больше не смогут — в формулу внедрены закрытые возрастные коэффициенты. В ЕНПФ пояснили: чем ближе человек к выходу на заслуженный отдых, тем выше требования к размеру его будущих ежемесячных выплат, а значит — тем больше «неприкосновенных» денег должно остаться на балансе.

ВВ новой методике законодательно закреплено «правило неспирали» — отныне порог достаточности ни при каких экономических условиях не может стать ниже уровня прошлого года. ПМД будет индексироваться ежегодно с опережением прогнозируемой инфляции как минимум на 5 процентных пунктов.

Кто все еще может снять излишки из ЕНПФ?

Несмотря на блокировку возможности изъятия для миллионов рядовых вкладчиков, право использовать пенсионные накопления на альтернативные цели (покупку жилья, закрытие ипотеки или лечение) сохранили за собой три категории граждан:

Вкладчики с крупными накоплениями: Те, у кого сумма на счете превышает новые установленные лимиты (снять можно только излишек). Действующие пенсионеры: Граждане, чья государственная пенсия покрывает не менее 40% от их утраченного заработка. Они имеют право досрочно забрать до 50% от своих накоплений на медицинские услуги или улучшение жилищных условий. Особые категории: Пенсионеры по выслуге лет, а также казахстанцы, которые уже зафиксировали свои пожизненные выплаты, заключив официальный договор пенсионного аннуитета со страховой компанией.

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Официальное обоснование ЕНПФ и Министерства труда звучит социально ориентированно: забота о будущей безбедной старости граждан. По старой методике вкладчики изымали почти все «излишки», из-за чего их будущая накопительная пенсия составляла скромные 15% от медианной зарплаты (в среднем около 50 тысяч тенге). Новая модель призвана гарантировать выплаты на уровне не менее 40% от медианного дохода.

Однако финансовые аналитики называют и скрытую сторону медали. За последние пять лет казахстанцы изъяли из системы колоссальные 5,7 триллиона тенге, что фактически обескровило строительный рынок и спровоцировало рекордный рост цен на недвижимость. Кроме того, резкий отток ликвидности лишил ЕНПФ длинных денег для долгосрочного инвестирования в экономику страны. Новые пороги призваны окончательно остановить массовое снятие средств и стабилизировать пенсионную систему.