Официальная таблица: ЕНПФ опубликовал жесткие пороги достаточности

Правительство Казахстана утвердило новую, радикально ужесточенную методику расчета порогов минимальной достаточности (ПМД) для досрочного изъятия пенсионных накоплений. Из-за изменения формулы минимально необходимые суммы на счетах ЕНПФ единовременно выросли на 79%, а для граждан предпенсионного возраста требования подскочили более чем в два раза, сообщает Lada.kz.
Главная причина резкого скачка ПМД — полный пересмотр философии расчетов. Постановление правительства, подписанное премьер-министром Олжасом Бектеновым, изменило экономические переменные внутри формулы.
Если раньше государство при расчете учитывало оптимистичный сценарий (предполагалось, что вкладчик продолжит беспрерывно работать и делать взносы до старости), то теперь подход стал сугубо прагматичным.
В новую формулу ЕНПФ заложил жесткие базовые параметры:
Годовая доходность пенсионных активов теперь фиксируется на уровне 9%;
Будущая ежегодная индексация выплат заложена в размере 8%;
Внедрены прогнозные таблицы смертности ООН для более точной оценки вероятности дожития;
Базовая ставка теперь привязана не только к минимальной пенсии (с отметки 75% с ежегодным шагом +10%), но и к минимальной заработной плате (с отметки 60% с шагом +7,5%).
Согласно новой методике, самостоятельно рассчитать свой порог казахстанцы больше не смогут — в формулу внедрены закрытые возрастные коэффициенты. В ЕНПФ пояснили: чем ближе человек к выходу на заслуженный отдых, тем выше требования к размеру его будущих ежемесячных выплат, а значит — тем больше «неприкосновенных» денег должно остаться на балансе.
ВВ новой методике законодательно закреплено «правило неспирали» — отныне порог достаточности ни при каких экономических условиях не может стать ниже уровня прошлого года. ПМД будет индексироваться ежегодно с опережением прогнозируемой инфляции как минимум на 5 процентных пунктов.
Несмотря на блокировку возможности изъятия для миллионов рядовых вкладчиков, право использовать пенсионные накопления на альтернативные цели (покупку жилья, закрытие ипотеки или лечение) сохранили за собой три категории граждан:
Вкладчики с крупными накоплениями: Те, у кого сумма на счете превышает новые установленные лимиты (снять можно только излишек).
Действующие пенсионеры: Граждане, чья государственная пенсия покрывает не менее 40% от их утраченного заработка. Они имеют право досрочно забрать до 50% от своих накоплений на медицинские услуги или улучшение жилищных условий.
Особые категории: Пенсионеры по выслуге лет, а также казахстанцы, которые уже зафиксировали свои пожизненные выплаты, заключив официальный договор пенсионного аннуитета со страховой компанией.
Официальное обоснование ЕНПФ и Министерства труда звучит социально ориентированно: забота о будущей безбедной старости граждан. По старой методике вкладчики изымали почти все «излишки», из-за чего их будущая накопительная пенсия составляла скромные 15% от медианной зарплаты (в среднем около 50 тысяч тенге). Новая модель призвана гарантировать выплаты на уровне не менее 40% от медианного дохода.
Однако финансовые аналитики называют и скрытую сторону медали. За последние пять лет казахстанцы изъяли из системы колоссальные 5,7 триллиона тенге, что фактически обескровило строительный рынок и спровоцировало рекордный рост цен на недвижимость. Кроме того, резкий отток ликвидности лишил ЕНПФ длинных денег для долгосрочного инвестирования в экономику страны. Новые пороги призваны окончательно остановить массовое снятие средств и стабилизировать пенсионную систему.
Комментарии0 комментарий(ев)