Свадьба становится дороже: в Казахстане резко выросли цены на обручальные кольца

В Казахстане зафиксирован значительный рост цен на обручальные кольца. По данным статистики, украшения подорожали как в месячном, так и в годовом выражении, что напрямую связано с увеличением стоимости золота и ювелирной продукции. Наибольший рост цен отмечается в отдельных регионах страны, передаёт Lada.kz со ссылкой на EnergyProm .

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В Казахстане зафиксирован заметный рост стоимости обручальных колец. По данным Бюро национальной статистики, цена на золотые украшения этой категории продолжает увеличиваться как в краткосрочной, так и в годовой динамике.

Согласно опубликованным данным, в марте 2026 года обручальные кольца подорожали на 5,5% по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом выражении рост оказался еще более значительным и составил 45%.

Эксперты связывают удорожание ювелирных изделий, в том числе обручальных колец, с ростом мировых цен на золото, которое остается основным сырьем для производства подобных украшений. Также влияние оказывает увеличение производственных затрат и общая инфляционная динамика на рынке товаров длительного пользования.

Отмечается, что динамика цен на ювелирные изделия в Казахстане остается нестабильной и демонстрирует устойчивую тенденцию к росту в последние годы. Особенно заметно это проявляется в сегменте изделий из золота.

На фоне удорожания фиксируются и региональные различия. В отдельных областях страны рост стоимости обручальных колец превышает среднереспубликанские показатели, что связано с особенностями спроса и логистики.

Специалисты рынка отмечают, что обручальные кольца традиционно остаются одной из наиболее востребованных категорий ювелирных изделий, а их стоимость напрямую зависит от колебаний цен на драгоценные металлы.

По данным аналитиков, за последние годы в Казахстане наблюдается общий тренд на удорожание ювелирной продукции. При этом спрос на украшения сохраняется стабильным, особенно в свадебный сезон.

Эксперты прогнозируют, что при сохранении текущей ситуации на мировом рынке золота давление на цены может сохраниться и в дальнейшем, что будет отражаться на стоимости ювелирных изделий для конечных покупателей.