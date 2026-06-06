Редких лошадей Пржевальского вновь завезли в Казахстан для восстановления популяции

В Казахстан доставлена очередная группа лошадей Пржевальского. Животных привезли в рамках международного проекта по восстановлению единственного сохранившегося в мире вида дикой лошади. После адаптации они будут размещены на территории государственного природного резервата «Алтын Дала», передаёт Lada.kz со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов РК.

Фото Министерства экологии и природных ресурсов РК

В Казахстан прибыла очередная группа лошадей Пржевальского. Животные доставлены в рамках международной программы по восстановлению популяции редкого вида дикой лошади, сообщили в профильных ведомствах.

Перевозка осуществлялась специальным авиарейсом. После прибытия в страну лошади были направлены в центр реинтродукции государственного природного резервата «Алтын Дала», расположенного в Костанайской области. Там они пройдут период адаптации под наблюдением специалистов.

Проект по возвращению лошади Пржевальского реализуется в Казахстане уже несколько лет и является частью международного сотрудничества в сфере сохранения биоразнообразия. Его основная цель — формирование устойчивой популяции этого вида в степных регионах страны.

В предыдущие годы в Казахстан уже доставлялись партии этих животных из европейских зоопарков и природоохранных центров. Некоторые особи после адаптации были выпущены в естественную среду обитания.

Специалисты отмечают, что лошадь Пржевальского считается единственным сохранившимся видом настоящей дикой лошади. Ее возвращение в природные условия Казахстана рассматривается как важный шаг в восстановлении степных экосистем и исторического ареала обитания вида.

Работа по расширению популяции продолжится и в ближайшие годы в рамках долгосрочных международных соглашений, направленных на сохранение редких животных и восстановление природного баланса в регионе.