Кто сможет снять до 100% пенсионных накоплений: в Минтруда дали разъяснения

После пересмотра порогов минимальной достаточности пенсионных накоплений Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана разъяснило порядок использования средств ЕНПФ. В ведомстве напомнили, что отдельные категории пенсионеров по-прежнему могут направлять часть накоплений на лечение и улучшение жилищных условий. При этом власти подчеркивают, что основная задача пенсионных сбережений — обеспечение дохода после выхода на пенсию, передаёт Lada.kz .

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Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана выступило с разъяснением после повышения порогов минимальной достаточности пенсионных накоплений. В ведомстве напомнили гражданам, кто имеет право использовать средства ЕНПФ на лечение или решение жилищных вопросов.

Как пояснили в министерстве, пересмотр порогов связан с внедрением более точной методики расчета. Теперь при определении необходимого объема накоплений учитываются не только возраст вкладчика, но и период до выхода на пенсию, предполагаемый размер будущих выплат, инвестиционный доход и другие долгосрочные показатели.

В ведомстве подчеркнули, что обновление порогов минимальной достаточности направлено на защиту интересов вкладчиков в долгосрочной перспективе. Пенсионные накопления рассматриваются прежде всего как источник будущих выплат после завершения трудовой деятельности.

В Минтруда отметили, что использование пенсионных средств на альтернативные цели остается доступным для отдельных категорий граждан.

Так, пенсионеры, у которых размер пенсионных выплат составляет не менее 40% от утраченного дохода, могут использовать до 50% своих пенсионных накоплений на лечение или улучшение жилищных условий.

Кроме того, пенсионеры по выслуге лет, получающие пенсионное обеспечение за счет государства, имеют право полностью использовать средства, оставшиеся на пенсионном счете. Для этой категории граждан допускается изъятие до 100% накоплений.

В министерстве также напомнили, что пороги достаточности не пересматривались в течение последних трех лет. По мнению ведомства, их актуализация необходима для обеспечения устойчивости пенсионной системы и сохранения достаточного уровня пенсионных выплат в будущем.

Напомним, ранее Единый накопительный пенсионный фонд опубликовал новые пороги минимальной достаточности на 2026 год. Это уже второе повышение показателей с начала года.

Согласно новым данным, для получения доступа к пенсионным излишкам 20-летнему казахстанцу необходимо иметь на счете не менее 6,67 млн тенге. Для граждан в возрасте 30 лет порог установлен на уровне 9,75 млн тенге, а для 40-летних вкладчиков — 13,37 млн тенге.

Власти подчеркивают, что главной целью пенсионных накоплений остается обеспечение финансовой стабильности граждан после выхода на заслуженный отдых, поэтому любые решения об использовании средств должны приниматься с учетом долгосрочных последствий для будущего размера пенсии.