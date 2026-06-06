До первого обыска: в Казахстане объявили экстренный сбор запрещенных предметов

Главная транспортная прокуратура РК обратилась к гражданам с призывом добровольно передать властям незаконно хранящееся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. Взамен государство гарантирует полную амнистию — добровольцы освобождаются от уголовной ответственности, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: gov.kz

Сдать добровольно: как закон освобождает от преследования

В надзорном органе напомнили, что за незаконный оборот, ношение, хранение или сбыт оружия (включая гладкоствольное, нарезное и холодное) в Казахстане предусмотрено жесткое наказание по статье 287 Уголовного кодекса РК. В зависимости от тяжести проступка нарушителям грозят внушительные штрафы, исправительные работы или реальные сроки заключения.

Однако в законодательстве есть важное примечание: лица, добровольно сдавшие опасные предметы, освобождаются от уголовной ответственности, если в их действиях нет состава иного преступления.

Освобождение от ответственности не сработает, если оружие у человека изъяли при обыске, задержании или в ходе следственных действий. Добровольной признается только та сдача, инициатива которой исходила исключительно от самого гражданина до того, как к нему пришли правоохранительные органы.

Почему это актуально именно сейчас?

Обращение Транспортной прокуратуры звучит на фоне усиления мер безопасности на объектах критической инфраструктуры — в аэропортах, на железнодорожных и автовокзалах. Именно здесь транспортные полицейские чаще всего сталкиваются с попытками провоза запрещенных предметов (от кастетов и ножей до травматических пистолетов).

Кроме того, в стране продолжается ликвидация последствий прошлых лет. Так, в конце мая в Алматы оперативники ликвидировали очередной крупный схрон с огнестрельным оружием, которое было похищено мародерами во время январских событий 2022 года. Прокуратура пытается сыграть на опережение, мотивируя тех, у кого на руках все еще остаются опасные трофеи, вернуть их законным путем.

Платят ли в Казахстане за сдачу оружия?

В отличие от разовых масштабных республиканских акций МВД, где за каждую сданную единицу огнестрельного оружия гражданам выплачивают солидные денежные компенсации (в зависимости от состояния и типа оружия сумма может варьироваться от 30 до 100 МРП), текущий призыв транспортных прокуроров ориентирован в первую очередь на правовую легализацию и безопасность.

Тип сдаваемого предмета Правовые последствия (при добровольной сдаче) Огнестрельное оружие / боеприпасы Полное освобождение от уголовной статьи 287 УК РК Холодное оружие (ножи, кастеты) Аннулирование рисков административного/уголовного преследования Оружие, фигурировавшее в криминале Изъятие, проверка по базам данных, освобождение от статьи за хранение