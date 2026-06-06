Баки трещат по швам: как казахстанцам заставить акимат навести порядок в своем дворе

Переполненные контейнеры, неприятный запах и стаи бродячих собак — реальность многих казахстанских дворов. Разбираемся, какие нормативы вывоза ТБО действуют в 2026 году, кто ответит за мусорный коллапс и как законно снизить сумму в коммунальной квитанции, если услугу оказывают плохо, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.
Многие считают, что в стране действует строгий единый регламент, но это миф. Графики и правила очистки контейнерных площадок утверждаются местными акиматами индивидуально для каждого региона, города и даже микрорайона.
Непосредственным сбором и транспортировкой занимаются частные или коммунальные подрядные организации, выигравшие тендер. Однако они обязаны строго придерживаться не только условий договора, но и общереспубликанских санитарных норм.
Согласно действующим Санитарно-эпидемиологическим требованиям, периодичность вывоза твердых бытовых отходов (ТБО) напрямую зависит от температуры наружного воздуха:
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В холодное время года (при температуре -5 °C и ниже) — вывоз должен осуществляться не реже одного раза в три дня.
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В теплое время года (при температуре выше +5 °C) — разложение органики происходит стремительно, поэтому коммунальщики обязаны опустошать баки ежедневно.
В крупных жилых комплексах и микрорайонах с многоэтажной застройкой спецтехника и вовсе может курсировать несколько раз в сутки. В частном секторе чаще применяется планово-регулярная система: жители выставляют пакеты за ворота в строго определенные дни, а мусоровоз собирает их в среднем раз в неделю.
Не всегда в срыве графика виновата исключительно мусоровывозящая компания. Зачастую виновниками «мусорного кризиса» становятся сами жильцы или застройщики:
Инфраструктурный дефицит. Количество контейнеров рассчитывалось по старым нормам накопления. Население района выросло, и баки заполняются за пару часов.
Автомобильный хаос. Неправильно припаркованные машины во дворах — главный кошмар водителей мусоровозов. Если габаритная техника не может протиснуться к площадке, рейс аннулируется, а вывоз переносится.
Строительный и крупногабаритный мусор (КГМ). Старый диван, демонтированные двери, мешки с кафелем и бетонной крошкой моментально блокируют доступ к стандартным бакам.
Выбрасывать старую мебель, сантехнику и отходы после ремонта в обычные контейнеры для ТБО или складировать их рядом категорически запрещено. Этот мусор не входит в стандартный тариф и требует заказа специального бункера или вызова лицензированной компании.
В 2026 году в Казахстане значительно ужесточен контроль за стихийными свалками во дворах. За выброс КГМ и строительных отходов на общую площадку полиция наказывает по статье 505 КоАП РК («Нарушение правил благоустройства»):
Для физических лиц штраф составляет 20 МРП — в 2026 году это 86 500 тенге.
При повторном нарушении в течение года — 30 МРП (129 750 тенге).
Для юридических лиц (например, строительных бригад или компаний) штрафы исчисляются сотнями тысяч тенге.
Если мусорные баки переполнены несколько дней подряд, пассивно ждать приезда спецтехники не стоит. Действуйте по следующему плану:
Сделайте фото или видео переполненной площадки так, чтобы в кадр попали номера домов или табличка с адресом. Желательно включить геолокацию и отображение даты/времени на снимке. Это станет вашей главной уликой.
Обслуживающая дом организация обязана следить за порядком на придомовой территории. Председатель должен оперативно связаться с подрядчиком и выяснить причину срыва графика (например, поломка машины или заблокированный проезд).
Контакты мусоровывозящей компании всегда указаны в вашей ежемесячной коммунальной квитанции. Оставьте заявку диспетчеру, обязательно зафиксировав время звонка и фамилию принявшего сотрудника.
Если коммунальщики игнорируют звонки, а ОСИ разводит руками — пора подключать государство. Направьте официальную жалобу в районный акимат и Департамент санитарно-эпидемиологического контроля через портал e-Otinish. Госорганы обязаны провести проверку. Подрядчику грозят крупные штрафы и даже расторжение контракта, если нарушения носят системный характер.
Уникальная информация для читателя: Мало кто знает, что за дни, когда мусор не вывозился, потребители имеют право не платить. Согласно Правилам предоставления коммунальных услуг, если услуга оказана не в полном объеме или с перерывами, превышающими допустимые СанПиН сроки, вы имеете право требовать перерасчёт.
Важно знать: Согласно «Правилам предоставления коммунальных услуг» и Гражданскому кодексу РК, казахстанцы имеют полное право требовать перерасчет квитанции за те дни, когда мусоровоз не приезжал. Если сроки СанПиН нарушены, зафиксируйте горы мусора на фото, составьте коллективный акт с соседями (или через ОСИ) и направьте претензию поставщику услуг — платить за невыполненную работу вы не обязаны.
Для этого коллективно с соседями или через ОСИ составьте Акт о непредоставлении услуги (в свободной форме с подписями жильцов и фотофиксацией) и направьте его в мусоровывозящую компанию с требованием снизить сумму в следующей квитанции.
Чистота во дворе — это не подарок от коммунальщиков, а услуга, за которую вы платите каждый месяц. Если контейнеры переполнены, фиксируйте нарушения, требуйте от ОСИ жесткого контроля подрядчиков и не бойтесь использовать платформу e-Otinish. При системных проблемах жильцы имеют полное право коллективно требовать от акимата смены мусоровывозящей компании или установки дополнительных контейнеров.
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