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06.06.2026, 14:53

Баки трещат по швам: как казахстанцам заставить акимат навести порядок в своем дворе

Новости Казахстана 0 1 360

Переполненные контейнеры, неприятный запах и стаи бродячих собак — реальность многих казахстанских дворов. Разбираемся, какие нормативы вывоза ТБО действуют в 2026 году, кто ответит за мусорный коллапс и как законно снизить сумму в коммунальной квитанции, если услугу оказывают плохо, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Фото: Lada.kz
Фото: Lada.kz

Существует ли единый график вывоза мусора в Казахстане?

Многие считают, что в стране действует строгий единый регламент, но это миф. Графики и правила очистки контейнерных площадок утверждаются местными акиматами индивидуально для каждого региона, города и даже микрорайона.

Непосредственным сбором и транспортировкой занимаются частные или коммунальные подрядные организации, выигравшие тендер. Однако они обязаны строго придерживаться не только условий договора, но и общереспубликанских санитарных норм.

Жёсткие стандарты СанПиН: сколько мусор может лежать в баке?

Согласно действующим Санитарно-эпидемиологическим требованиям, периодичность вывоза твердых бытовых отходов (ТБО) напрямую зависит от температуры наружного воздуха:

  • В холодное время года (при температуре -5 °C и ниже) — вывоз должен осуществляться не реже одного раза в три дня.

  • В теплое время года (при температуре выше +5 °C) — разложение органики происходит стремительно, поэтому коммунальщики обязаны опустошать баки ежедневно.

В крупных жилых комплексах и микрорайонах с многоэтажной застройкой спецтехника и вовсе может курсировать несколько раз в сутки. В частном секторе чаще применяется планово-регулярная система: жители выставляют пакеты за ворота в строго определенные дни, а мусоровоз собирает их в среднем раз в неделю.

Почему двор утопает в отходах: три главные причины

Не всегда в срыве графика виновата исключительно мусоровывозящая компания. Зачастую виновниками «мусорного кризиса» становятся сами жильцы или застройщики:

  1. Инфраструктурный дефицит. Количество контейнеров рассчитывалось по старым нормам накопления. Население района выросло, и баки заполняются за пару часов.

  2. Автомобильный хаос. Неправильно припаркованные машины во дворах — главный кошмар водителей мусоровозов. Если габаритная техника не может протиснуться к площадке, рейс аннулируется, а вывоз переносится.

  3. Строительный и крупногабаритный мусор (КГМ). Старый диван, демонтированные двери, мешки с кафелем и бетонной крошкой моментально блокируют доступ к стандартным бакам.

Опасный хлам: штрафы за строительный мусор в 2026 году

Выбрасывать старую мебель, сантехнику и отходы после ремонта в обычные контейнеры для ТБО или складировать их рядом категорически запрещено. Этот мусор не входит в стандартный тариф и требует заказа специального бункера или вызова лицензированной компании.

В 2026 году в Казахстане значительно ужесточен контроль за стихийными свалками во дворах. За выброс КГМ и строительных отходов на общую площадку полиция наказывает по статье 505 КоАП РК («Нарушение правил благоустройства»):

  • Для физических лиц штраф составляет 20 МРП — в 2026 году это 86 500 тенге.

  • При повторном нарушении в течение года — 30 МРП (129 750 тенге).

  • Для юридических лиц (например, строительных бригад или компаний) штрафы исчисляются сотнями тысяч тенге.

Куда жаловаться, если мусор не вывозят: пошаговый алгоритм

Если мусорные баки переполнены несколько дней подряд, пассивно ждать приезда спецтехники не стоит. Действуйте по следующему плану:

Шаг 1. Фиксация нарушения (Уникальный лайфхак для защиты прав)

Сделайте фото или видео переполненной площадки так, чтобы в кадр попали номера домов или табличка с адресом. Желательно включить геолокацию и отображение даты/времени на снимке. Это станет вашей главной уликой.

Шаг 2. Обращение в ОСИ, КСК или Управляющую компанию

Обслуживающая дом организация обязана следить за порядком на придомовой территории. Председатель должен оперативно связаться с подрядчиком и выяснить причину срыва графика (например, поломка машины или заблокированный проезд).

Шаг 3. Звонок поставщику услуги

Контакты мусоровывозящей компании всегда указаны в вашей ежемесячной коммунальной квитанции. Оставьте заявку диспетчеру, обязательно зафиксировав время звонка и фамилию принявшего сотрудника.

Шаг 4. Подача заявления через e-Otinish

Если коммунальщики игнорируют звонки, а ОСИ разводит руками — пора подключать государство. Направьте официальную жалобу в районный акимат и Департамент санитарно-эпидемиологического контроля через портал e-Otinish. Госорганы обязаны провести проверку. Подрядчику грозят крупные штрафы и даже расторжение контракта, если нарушения носят системный характер.

Экспертное дополнение: Как заставить сделать перерасчёт за невывезенный мусор?

Уникальная информация для читателя: Мало кто знает, что за дни, когда мусор не вывозился, потребители имеют право не платить. Согласно Правилам предоставления коммунальных услуг, если услуга оказана не в полном объеме или с перерывами, превышающими допустимые СанПиН сроки, вы имеете право требовать перерасчёт.

Важно знать: Согласно «Правилам предоставления коммунальных услуг» и Гражданскому кодексу РК, казахстанцы имеют полное право требовать перерасчет квитанции за те дни, когда мусоровоз не приезжал. Если сроки СанПиН нарушены, зафиксируйте горы мусора на фото, составьте коллективный акт с соседями (или через ОСИ) и направьте претензию поставщику услуг — платить за невыполненную работу вы не обязаны.

Для этого коллективно с соседями или через ОСИ составьте Акт о непредоставлении услуги (в свободной форме с подписями жильцов и фотофиксацией) и направьте его в мусоровывозящую компанию с требованием снизить сумму в следующей квитанции.

Главный вывод

Чистота во дворе — это не подарок от коммунальщиков, а услуга, за которую вы платите каждый месяц. Если контейнеры переполнены, фиксируйте нарушения, требуйте от ОСИ жесткого контроля подрядчиков и не бойтесь использовать платформу e-Otinish. При системных проблемах жильцы имеют полное право коллективно требовать от акимата смены мусоровывозящей компании или установки дополнительных контейнеров.

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