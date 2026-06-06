Рынок труда Казахстана: какие специалисты оказались в числе самых востребованных

В Казахстане составлен рейтинг наиболее востребованных профессий на 2026 год. По данным рынка труда, наибольший спрос сохраняется на рабочие специальности, а также работников сфер образования и здравоохранения. Эксперты отмечают, что именно эти направления формируют основу вакансий в стране, передаёт Lada.kz со ссылкой на Finprom.kz.

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В Казахстане опубликован рейтинг самых востребованных профессий на 2026 год. Аналитика рынка труда показывает, что структура спроса на специалистов остается стабильной и по-прежнему ориентируется на базовые отрасли экономики.

По данным Электронной биржи труда Enbek.kz, в стране сохраняется высокая потребность в кадрах, прежде всего в рабочих специальностях. Именно они формируют значительную долю всех вакансий, размещаемых работодателями.

Наибольший спрос традиционно наблюдается в сфере образования. В этой отрасли сосредоточено более 33 тысяч вакансий, что делает ее лидером по количеству предложений на рынке труда.

Следом идут сферы услуг, здравоохранения и социального обслуживания, а также государственное управление и обрабатывающая промышленность. В совокупности на эти направления приходится значительная часть всех вакансий в стране.

Среди конкретных профессий наиболее востребованными остаются разнорабочие, неквалифицированные рабочие, уборщики и дворники. Также высокий спрос фиксируется на учителей, особенно преподавателей общественных дисциплин, а также на средний медицинский персонал.

Отдельно отмечается, что рынок труда Казахстана испытывает устойчивую потребность в медицинских работниках среднего звена. Медсестры и санитарный персонал входят в число профессий, где наблюдается стабильный дефицит кадров.

Эксперты подчеркивают, что дисбаланс между количеством вакансий и резюме сохраняется: на одно рабочее место в среднем приходится более одного соискателя. При этом значительная часть предложений ориентирована на квалифицированных специалистов.

По прогнозам специалистов, в 2026 году число вакансий на платформе Enbek.kz может превысить 1,2 миллиона, что на 9% больше по сравнению с предыдущим периодом. Рост объясняется развитием отдельных отраслей экономики и увеличением потребности в рабочей силе.

Аналитики отмечают, что рынок труда Казахстана постепенно трансформируется, однако ключевыми драйверами спроса по-прежнему остаются образование, здравоохранение и производственный сектор. Именно эти сферы формируют основу занятости в стране и определяют структуру востребованных профессий.