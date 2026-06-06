В Казахстане кардинально изменили схему утилизации старых машин: новые правила от «Жасыл даму»

В Казахстане перезапустили программу утилизации старых автомобилей и сельхозтехники. После громких скандалов прошлых лет система перешла под госконтроль, а монополию частных компаний ликвидировали. Как теперь работает механизм, кто принимает автохлам и какую выгоду могут получить автовладельцы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: Kolesa.kz

Новый оператор и конец монополии: кто теперь утилизирует авто

В Министерстве экологии и природных ресурсов РК заявили о кардинальном изменении модели утилизации. Если с 2016 по начало 2022 года за сбор и переработку отвечал скандально известный частный оператор (ТОО «Оператор РОП»), то теперь эти функции официально переданы государственной компании АО «Жасыл даму».

Главное новшество реформы — демонополизация рынка. Теперь к утилизации допускаются любые субъекты предпринимательства, которые занимаются переработкой черного металла.

Важное условие: компании-претенденты обязаны иметь полный пакет разрешительных документов, включая жесткие экологические и санитарно-эпидемиологические заключения. За деятельностью переработчиков установлен строгий государственный контроль.

От заявки до переплавки: как устроен процесс

Процедура сдачи автомобиля избавилась от лишней бюрократии и состоит из двух ключевых шагов:

Подача официальной заявки на сдачу транспортного средства (через обновленную платформу оператора). Заключение прямого договора с одобренным переработчиком.

Требования к комплектации авто и списку документов строго регламентированы Правилами Минэкологии. Перечень бумаг зависит от категории транспорта (легковой, грузовой или спецтехника).

После передачи на завод машина отправляется на глубокую переработку. По экологическим нормативам Казахстана, доля неутилизируемых отходов (то, что отправляется на полигоны) не должна превышать 5% от общей массы автомобиля. Все остальное — металл, пластик, стекло и жидкости — идет на вторичное использование.

Что можно сдать и как рассчитывается компенсация

Программа утилизации охватывает широкий спектр транспорта. Ограничений по «возрасту» машины нет, но есть жесткие требования к её комплектности (наличие кузова, двигателя, колес и т.д.). К сдаче принимаются:

Легковые автомобили;

Грузовой транспорт и автобусы;

Самоходная сельскохозяйственная техника (тракторы, комбайны).

Взамен утилизированного автохлама гражданам выдаются скидочные сертификаты на покупку нового, экологически чистого транспорта или сельхозтехники, собранной в Казахстане.

Правила использования сертификатов:

Срок действия — 1 год с момента выдачи.

Сертификат можно переуступать (дарить или продавать) до 3 раз .

Допускается суммирование нескольких сертификатов для покупки одной единицы техники (в пределах установленных лимитов).

Размер скидки по сертификату напрямую зависит от категории сданного транспорта и утверждается Министерством промышленности и строительства РК.

Программа утилизации в Казахстане была фактически заморожена в январе 2022 года после критики со стороны Президента Касым-Жомарта Токаева. Прежний оператор РОП, связываемый с Алией Назарбаевой, был лишен права собирать утильсбор, а его руководство впоследствии получило тюремные сроки за хищения. Проблема автопарка: По данным Бюро национальной статистики РК на 2024–2025 годы, автопарк Казахстана критически устарел. Более 45% всех зарегистрированных автомобилей в стране имеют возраст старше 20 лет. Это создает огромную нагрузку на экологию и снижает безопасность на дорогах. Перезапуск программы «Жасыл даму» призван стимулировать казахстанцев пересаживаться на новые отечественные автомобили, доступные в том числе по программам льготного автокредитования.

Когда заработают пункты приема?

За годы работы прежнего оператора (2016–2022 гг.) в Казахстане было утилизировано более 218 тысяч единиц техники (из них 215 тыс. — легковые авто).

В настоящее время АО «Жасыл даму» завершает юридические процедуры и формирует пул официальных переработчиков по всей стране. Как только договоры будут подписаны, актуальный список адресов и интерактивная карта пунктов приема старого транспорта будут опубликованы на официальном сайте госоператора. В Минэкологии подчеркнули, что система будет гибко настраиваться под запросы населения и рынка.