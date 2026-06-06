Штормовое предупреждение объявили по Казахстану

В ряде регионов Казахстана на 7 июня 2026 года объявили штормовое предупреждение, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

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В Актюбинской области ночью на западе и севере небольшой дождь, гроза, днем на западе, севере и в центре дождь, гроза, ночью и утром на севере туман. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе во второй половине дня дождь, гроза, ночью и утром туман.

В Мангистауской области ночью на западе, юге и в центре дождь, гроза, днем дождь, гроза, на севере и в центре временами сильный дождь, град, шквал. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Алматинской области ночью на юго-востоке кратковременный дождь, гроза, днем на севере, юге и в горных районах небольшой кратковременный дождь, гроза.На севере, западе и в центре области высокая и чрезвычайная пожарная опасность. В Алматы днем небольшой дождь, гроза. В Конаеве высокая пожарная опасность. В горных зонах Медеуского и Бостандыкского районов днем кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный, временами порывы 18 м/с.

В Западно-Казахстанской области ночью на западе, севере и востоке дождь, гроза, днем дождь, гроза, на юге и востоке сильный дождь, град, шквал. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске днем дождь, гроза, град, шквал.

В Атырауской области ночью на западе и севере дождь, гроза, днем дождь, гроза, на западе временами сильный дождь, град, шквал. В Атырау утром и днем дождь, гроза.

В Павлодарской области на западе, севере и востоке дождь, гроза. Днем сильная жара 35 градусов. На западе, юге и востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Павлодаре сильная жара 35 градусов, высокая пожарная опасность.

В Жамбылской области ночью в горных районах, днем на севере, востоке и в горных районах кратковременный дождь, гроза. На западе, юге и востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Таразе высокая пожарная опасность.

В Костанайской области на западе, севере и востоке дождь, гроза, ночью и утром на севере туман. На юге, востоке и в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае днем дождь, гроза.

В Восточно-Казахстанской области днем на западе, севере и востоке дождь, гроза. На северо-западе, юге и в центре высокая и чрезвычайная пожарная опасность, днем сильная жара 30-37 градусов.

В области Абай на западе, севере и востоке дождь, гроза. Днем на юге сильная жара 30-37 градусов. По области высокая и чрезвычайная пожарная опасность. В Семее во второй половине дня дождь, гроза.

В Туркестанской области утром и днем в горах кратковременный дождь, гроза. По области высокая и чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте и Туркестане сохраняется высокая пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области на западе, севере и юге дождь, гроза, днем град, шквал, ночью и утром на западе туман. В Петропавловске днем дождь, гроза, град, шквал, ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской области ночью на западе небольшой дождь, гроза, днем на западе, севере и востоке кратковременный дождь, гроза. В Кокшетау днем кратковременный дождь, гроза.

В Кызылординской области в центре, на юго-востоке и по всей области высокая и чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Жетысу днем ожидается сильная жара 30-37 градусов, на большей части региона высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

В Астане ожидается высокая пожарная опасность.