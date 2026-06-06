18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
487.44
567.38
6.62
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
06.06.2026, 18:25

Штормовое предупреждение объявили по Казахстану

Новости Казахстана 0 1 201

В ряде регионов Казахстана на 7 июня 2026 года объявили штормовое предупреждение, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

В Актюбинской области ночью на западе и севере небольшой дождь, гроза, днем на западе, севере и в центре дождь, гроза, ночью и утром на севере туман.  На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе во второй половине дня дождь, гроза, ночью и утром туман.

В Мангистауской области ночью на западе, юге и в центре дождь, гроза, днем дождь, гроза, на севере и в центре временами сильный дождь, град, шквал.  В центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Алматинской области ночью на юго-востоке кратковременный дождь, гроза, днем на севере, юге и в горных районах небольшой кратковременный дождь, гроза.На севере, западе и в центре области высокая и чрезвычайная пожарная опасность. В Алматы днем небольшой дождь, гроза. В Конаеве высокая пожарная опасность. В горных зонах Медеуского и Бостандыкского районов днем кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный, временами порывы 18 м/с.

В Западно-Казахстанской области ночью на западе, севере и востоке дождь, гроза, днем дождь, гроза, на юге и востоке сильный дождь, град, шквал.  На западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске днем дождь, гроза, град, шквал.

В Атырауской области ночью на западе и севере дождь, гроза, днем дождь, гроза, на западе временами сильный дождь, град, шквал. В Атырау утром и днем дождь, гроза.

В Павлодарской области на западе, севере и востоке дождь, гроза. Днем сильная жара 35 градусов. На западе, юге и востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Павлодаре сильная жара 35 градусов, высокая пожарная опасность.

В Жамбылской области ночью в горных районах, днем на севере, востоке и в горных районах кратковременный дождь, гроза.  На западе, юге и востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Таразе высокая пожарная опасность.

В Костанайской области на западе, севере и востоке дождь, гроза, ночью и утром на севере туман. На юге, востоке и в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае днем дождь, гроза.

В Восточно-Казахстанской области днем на западе, севере и востоке дождь, гроза. На северо-западе, юге и в центре высокая и чрезвычайная пожарная опасность, днем сильная жара 30-37 градусов.

В области Абай на западе, севере и востоке дождь, гроза. Днем на юге сильная жара 30-37 градусов. По области высокая и чрезвычайная пожарная опасность. В Семее во второй половине дня дождь, гроза.

В Туркестанской области утром и днем в горах кратковременный дождь, гроза.  По области высокая и чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте и Туркестане сохраняется высокая пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области на западе, севере и юге дождь, гроза, днем град, шквал, ночью и утром на западе туман. В Петропавловске днем дождь, гроза, град, шквал, ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской области ночью на западе небольшой дождь, гроза, днем на западе, севере и востоке кратковременный дождь, гроза.  В Кокшетау днем кратковременный дождь, гроза.

В Кызылординской области в центре, на юго-востоке и по всей области высокая и чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Жетысу днем ожидается сильная жара 30-37 градусов, на большей части региона высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

В Астане ожидается высокая пожарная опасность.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Счет за связь вырастет: как Beeline, Tele2, Altel и Kcell изменят тарифы с 1 июня в РКНовости Казахстана
28.05.2026, 16:03 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0
Новые правила входа в Kaspi или Halyk: что изменится для миллионов казахстанцев с 12 июляНовости Казахстана
29.05.2026, 14:16 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь